LG Electronics vừa công bố thay đổi cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm lãnh đạo năm 2027, nhằm thúc đẩy tăng trưởng ở các lĩnh vực chiến lược như robot, giải pháp làm mát trung tâm dữ liệu AI, công nghệ xe cộ và nhà máy thông minh. Cơ cấu mới cũng hướng đến giảm các cấp trung gian trong quá trình ra quyết định, giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh hơn trước những thay đổi của thị trường.

LG tiếp tục duy trì bốn trụ cột kinh doanh gồm Giải pháp Điện tử Gia dụng (HS), Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông (MS), Giải pháp Xe cộ (VS) và Giải pháp Không khí (ES). Các đơn vị sẽ theo đuổi chiến lược dài hạn dưới sự điều hành của đội ngũ lãnh đạo riêng.

Trong lĩnh vực làm mát trung tâm dữ liệu AI, LG thành lập đơn vị kinh doanh Applied Business thuộc Công ty Giải pháp Không khí LG nhằm đáp ứng nhu cầu và lượng đơn hàng ngày càng tăng. Công ty cũng mở rộng bộ máy sản xuất để nâng cao năng lực sản xuất máy làm lạnh trên toàn cầu, qua đó đẩy nhanh tiến độ đáp ứng đơn hàng.

Ở mảng công nghệ xe cộ, LG thành lập Bộ phận Phát triển HPC/ADAS, tập hợp năng lực nghiên cứu điện toán hiệu năng cao (HPC) và hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS). Đơn vị này được kỳ vọng đẩy nhanh thương mại hóa công nghệ lái tự động và điện toán dành cho xe thế hệ mới.

Trong khi đó, Trung tâm Giải pháp Nhà máy Thông minh được chuyển đổi thành Trung tâm Kinh doanh Nhà máy Thông minh, với bộ phận kinh doanh và tiếp thị riêng. Thay đổi này tiếp nối việc LG thành lập Trung tâm Kinh doanh Robot trực thuộc Tổng Giám đốc điều hành vào tháng 7/2026. Robot, làm mát trung tâm dữ liệu AI, giải pháp xe cộ và nhà máy thông minh đều là những trụ cột trong chiến lược AI vật lý của LG.

Thay đổi bộ máy quản lý quốc tế

LG cũng điều chỉnh cơ cấu quản lý hoạt động toàn cầu. Lãnh đạo năm khu vực quốc tế gồm Bắc Mỹ, châu Âu, Mỹ Latinh, Trung Đông và châu Phi, cùng châu Á, trước đây trực thuộc Công ty Kinh doanh và Tiếp thị Quốc tế, sẽ chuyển sang báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc điều hành Lyu Jae-cheol. Cách tổ chức mới nhằm giúp công ty phản ứng nhanh hơn trước diễn biến thị trường và các vấn đề phát sinh tại từng khu vực.

Công ty Kinh doanh và Tiếp thị Quốc tế được tái cơ cấu thành Văn phòng Kinh doanh và Tiếp thị Quốc tế, tập trung tăng cường năng lực triển khai tại các khu vực và công ty con ở nước ngoài. LG đồng thời thành lập Trung tâm Hợp tác Toàn cầu, báo cáo trực tiếp cho Tổng Giám đốc điều hành, nhằm mở rộng hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp công nghệ toàn cầu và đối tác trong kỷ nguyên AI vật lý.

Trung tâm này cũng sẽ tìm kiếm cơ hội kinh doanh vượt ra ngoài phạm vi từng lĩnh vực, bao gồm các hoạt động theo định hướng "One LG", tận dụng sự kết hợp năng lực từ toàn Tập đoàn LG.

Bổ nhiệm 44 lãnh đạo mới

Trong đợt bổ nhiệm năm 2027, LG thăng chức tổng cộng 44 lãnh đạo, gồm 2 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch điều hành, 10 Phó Chủ tịch cấp cao và 29 Phó Chủ tịch. Các quyết định nhằm ghi nhận thành tích, năng lực chuyên môn và tạo cơ hội phát triển cho nhân sự tiềm năng trong những lĩnh vực như robot, làm mát trung tâm dữ liệu AI và nghiên cứu phát triển.

Ông Baek Seung-tae, người lãnh đạo Công ty Giải pháp Điện tử Gia dụng LG từ tháng 12/2025, được thăng chức Chủ tịch. Dưới sự điều hành của ông, mảng điện tử gia dụng tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh kinh doanh nhiều thách thức. Ông cũng thúc đẩy các sáng kiến mới, trong đó có thương mại hóa bộ truyền động robot dựa trên công nghệ linh kiện cốt lõi của LG trong lĩnh vực điện tử gia dụng. Gia nhập LG năm 1990, ông Baek từng phụ trách các mảng Giải pháp Đời sống (Living Solution) và Giải pháp Nhà bếp (Kitchen Solution).

Ông Lee Sang-woo, người đứng đầu bộ phận Chiến lược Doanh nghiệp tại LG Corp., được thăng chức Chủ tịch và bổ nhiệm lãnh đạo Công ty Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông LG, đồng thời phụ trách mảng kinh doanh màn hình. Gia nhập LG năm 1996, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí liên quan đến phát triển kinh doanh, chiến lược và vận hành trong lĩnh vực TV, bao gồm vai trò đứng đầu Trung tâm Vận hành Kinh doanh TV. Tại LG Corp., ông phụ trách chiến lược trung và dài hạn cũng như quản lý danh mục kinh doanh.