LG Channels chính thức đến Việt Nam: Xem truyền hình miễn phí trên TV LG, có hơn 5.000 kênh trên toàn cầu

LG Electronics vừa công bố triển khai LG Channels tại Việt Nam từ ngày 29/10/2026. Đây là dịch vụ truyền hình trực tuyến miễn phí có quảng cáo (FAST) của hãng, được tích hợp trên nền tảng TV thông minh webOS. Người dùng có thể tiếp cận các chương trình giải trí ngay trên TV mà không cần đăng ký gói thuê bao hay lắp đặt thêm đầu thu.

Động thái này nằm trong kế hoạch mở rộng hệ sinh thái giải trí của LG tại Việt Nam, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng TV thông minh không chỉ dừng lại ở chất lượng hiển thị mà còn hướng tới khả năng tiếp cận nội dung đa dạng, thuận tiện hơn.

LG Channels mang nội dung truyền hình Việt Nam lên TV thông minh

Theo LG, dịch vụ tại Việt Nam được phát triển theo định hướng ưu tiên nội dung bản địa, tương tự chiến lược hãng triển khai tại một số thị trường trọng điểm khác trong khu vực. Danh mục chương trình hiện có sự tham gia của VTV8, kênh truyền hình quốc gia về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch thuộc Đài Truyền hình Việt Nam; Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long (THVL); cùng Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV).

Các nội dung được cung cấp bao gồm phim truyện, chương trình thiếu nhi, giải trí tổng hợp, văn hóa, di sản và du lịch. Việc tích hợp những nguồn nội dung này giúp người dùng có thêm lựa chọn giải trí ngay trên TV, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào các dịch vụ yêu cầu đăng ký thuê bao.

LG Channels hoạt động theo mô hình FAST, tức truyền hình trực tuyến miễn phí có quảng cáo. Theo đó, người dùng không phải trả phí thuê bao để truy cập dịch vụ, nhưng trải nghiệm xem có thể đi kèm quảng cáo. LG định hướng phát triển danh mục chương trình phù hợp hơn với nhu cầu và thị hiếu của khán giả Việt Nam thông qua việc hợp tác với các đối tác nội dung trong nước.

Ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông, LG Electronics Việt Nam, cho biết LG Channels là một phần trong nỗ lực hoàn thiện trải nghiệm giải trí dành cho người dùng trong nước, bên cạnh việc cung cấp các dòng TV mới.

Theo ông, trong thời gian tới, LG sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác nội dung nhằm mở rộng danh mục chương trình trên LG Channels, hướng tới việc đáp ứng tốt hơn bản sắc và nhu cầu giải trí của khán giả Việt Nam.

Ra mắt từ năm 2015, LG Channels hiện có hơn 5.000 kênh

LG Channels lần đầu được giới thiệu vào năm 2015 và dần trở thành một trong những dịch vụ nội dung cốt lõi trên nền tảng TV thông minh webOS của LG. Tính đến thời điểm công bố tại Việt Nam, dịch vụ đã hiện diện tại 37 quốc gia, cung cấp hơn 5.000 kênh trên toàn cầu.

Theo LG, việc mở rộng dịch vụ được hỗ trợ bởi chiến lược bản địa hóa nội dung và định hướng lấy người xem làm trung tâm, nhằm phục vụ các nhóm khán giả có nhu cầu giải trí khác nhau tại từng thị trường.

Các số liệu do hãng công bố cũng cho thấy mức tăng trưởng của nền tảng trong năm ngoái. Cụ thể, số lượng người dùng hoạt động hàng tháng trung bình trên toàn cầu tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, trong khi tổng thời lượng xem tăng hơn 45% trong cùng giai đoạn.

Những con số này phản ánh sự gia tăng về lượng người sử dụng và thời gian xem trên LG Channels. Tuy nhiên, LG không công bố trong thông tin ra mắt tại Việt Nam số lượng người dùng dự kiến hoặc mục tiêu tăng trưởng cụ thể dành riêng cho thị trường trong nước.

Gần đây, LG Channels được trao giải "New Technology Award" tại Global OTT Awards 2026 tổ chức ở Busan. Song song với việc mở rộng nội dung và thị trường, LG cho biết hãng đang tiếp tục tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, đồng thời cải thiện các thuật toán AI cá nhân hóa để việc tìm kiếm và thưởng thức chương trình trở nên trực quan hơn.

Mở rộng hệ sinh thái giải trí trên webOS tại Việt Nam

Việc đưa LG Channels vào thị trường Việt Nam bổ sung một lựa chọn giải trí trực tuyến miễn phí cho người dùng TV LG. Thay vì chỉ tập trung vào phần cứng và chất lượng hiển thị, hãng đang mở rộng hệ sinh thái dịch vụ xoay quanh nền tảng webOS, trong đó nội dung truyền hình là một thành phần đáng chú ý.

Ở giai đoạn hiện tại, danh mục nội dung tại Việt Nam có sự tham gia của các đơn vị truyền hình trong nước, với các chương trình phục vụ nhiều nhóm khán giả. LG cho biết hãng sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác để mở rộng kho nội dung trong thời gian tới.

Với sự xuất hiện của LG Channels, người dùng tại Việt Nam có thêm một phương thức tiếp cận nội dung truyền hình ngay trên TV thông minh mà không phải đăng ký gói thuê bao trả phí. Khả năng mở rộng danh mục chương trình và mức độ phù hợp của nội dung với thị hiếu trong nước sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong quá trình dịch vụ phát triển tại thị trường này.