Lên bảng làm bài tập tiếng Anh, nam sinh đứng hình vì quên sạch kiến thức, bí quá nên viết liều khiến cả lớp cười đau bụng

Thời gian trước, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên học sinh cả nước đã trải qua một "kỳ nghỉ Tết lịch sử" kéo dài 3 tháng. Chính vì nghỉ học quá lâu nên nhiều học sinh tỏ ra bỡ ngỡ khi quay trở lại trường. Có em ngủ quên không đi học, có em đi lạc đường, không nhớ lớp của mình nằm ở vị trí nào. Nhưng phổ biến nhất là tình trạng nhiều bạn học sinh quên mất kiến thức, gãi đầu gãi tai khi giáo viên hỏi đến bài học trước kỳ nghỉ dịch.

Mới đây, một nam sinh trung học đã khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả trước pha trả bài có "102" của mình. Cụ thể cậu bạn này được gọi lên bảng làm bài trong giờ tiếng Anh. Bài tập vốn không quá khó, chỉ là viết nghĩa của các động từ ghép như: "Turn off", "go up", "make up", "close up", "set up",... Đây đều là những cụm động từ đơn giản, được sử dụng phổ biến.

Bí quá hóa liều, nam sinh điền ngay đáp án khiến giáo viên và bạn bè cười lăn lộn.

Tuy nhiên vì nghỉ học quá lâu nên cậu bạn này đã quên mất kiến thức. Cụm từ "close up" có một số nghĩa như "đóng hẳn", “tiến lại gần" hoặc "xích lại gần". Nhưng có lẽ không nhớ nghĩa nên nam sinh này đã ghi đáp án là "kem đánh răng".

"Close-up" vốn là tên một loại kem đánh răng, chứ không có nghĩa như vậy và cậu bạn đã có pha nhầm lẫn cực tai hại. Đáp án "bí quá hóa liều" này khiến giáo viên và các bạn trong lớp được trận cười lăn lộn. Còn cộng đồng mạng chỉ biết lắc đầu trước sự lầy lội của các cô cậu "tuổi hồng". Nhiều người hài hước bình luận: "Close-up" là slogan của hãng kem đánh răng đấy. Còn "toothpaste" mới là kem đánh răng nhé bạn trẻ. Cười đau cả bụng!", "Thế này là ở nhà chơi nhiều quá nên quên mất cả sách vở đây mà. Đến chịu! Đúng là chỉ học sinh mới nghĩ ra được những đáp án lầy lội như này",...

Hiện tại hình ảnh hài hước này đang được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt và nhận về hàng chục nghìn lượt like, share và comment.