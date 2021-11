Lee Min Ho lộ bằng chứng hẹn hò, đây chính là cô gái duy nhất được mỹ nam công khai trên Instagram

Mới đây, một diễn đàn mạng bất ngờ đăng tải bài viết liên quan tới "hint" hẹn hò giữa Lee Min Ho và Kim Go Eun.

Cụ thể, trên trang cá nhân cách đây 1 ngày, Lee Min Ho có đăng tải bức ảnh ngồi trên ghế đá trên phố ở trời Tây kèm dòng trạng thái "tạm biệt". Đây là hình ảnh Lee Min Ho đăng tải trước lúc anh lên đường từ Mỹ trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc lịch trình làm việc và xuất hiện tại lễ trao giải ở đây. Đáng chú ý, cư dân mạng lại soi kỹ vào chiếc áo khoác denim cổ lông trên người Lee Min Ho và nhận ra nó khá giống với chiếc mà Kim Go Eun từng mặc.

Cách đây hơn 1 năm, Kim Go Eun cũng từng diện một chiếc áo khoác denim cổ lông tương tự với Lee Min Ho để chụp hình rồi đăng tải lên trang cá nhân. Từ đây, nhiều netizen đặt ra nghi vấn về chuyện Lee Min Ho và Kim Go Eun thực sự đang hẹn hò. Bởi đây không phải lần đầu cả hai bị soi "hint" dùng đồ đôi. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến lại cho rằng, chiếc áo denim này là kiểu dáng rất phổ biến, việc Kim Go Eun và Lee Min Ho sở hữu nó cũng chẳng nói lên rằng hai người đang hẹn hò.