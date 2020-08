Lee Min Ho và Kim Go Eun tiếp tục dính nghi án hẹn hò, lần này có hình ảnh bằng chứng cụ thể?

Truyền thông Hoa ngữ mới đây đăng tải bài viết liên quan tới nghi án hẹn hò giữa Lee Min Ho và Kim Go Eun. Trong đó, bài viết cũng nêu ra hình ảnh cụ thể làm bằng chứng cho nghi vấn này.

Cụ thể, trong một video gần đây Lee Min Ho đăng tải trên trang cá nhân đã làm rộ lên nghi vấn anh cùng bạn diễn Kim Go Eun hẹn hò. Trong đoạn video đó, Lee Min Ho có đội một chiếc mũ màu đen cùng nhãn hiệu với chiếc mũ mà Kim Go Eun đối vài ngày trước, chỉ khác màu.

Tin tức được đăng tải trên trang QQ.

Lee Min Ho và Kim Go Eun diện cùng một nhãn hiệu mũ chỉ khác màu.

Trước những nghi vấn về chuyện hẹn hò giữa Lee Min Ho và Kim Go Eun, phản ứng của công chúng lại hoàn toàn trái ngược. Nhiều người cho rằng, đây là điều hoàn toàn vô lý, khi họ hoàn toàn không hề thấy độ tình tứ giữa Lee Min Ho và Kim Go Eun lúc hợp tác trong "Quân Vương Bất Diệt". Sẽ hoàn toàn vô lý khi đánh giá mối quan hệ giữa Lee Min Ho và Kim Go Eun chỉ dựa trên việc hai người mặc đồ giống nhau.

Vào tháng 7 vừa qua, cả hai cũng vướng tin đồn hẹn hò khi một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải bài viết với tựa đề: "Lee Min Ho chắc chắn hẹn hò Kim Go Eun" kèm loạt hình ảnh, thu hút hơn 240.000 lượt người xem cùng bình luận.

Cả hai được cho là diện đồ đôi.

Nguồn: QQ