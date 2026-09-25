Lee Min Ho là một trong những nam diễn viên đình đám của màn ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một động thái mới của anh lại khiến cư dân mạng xứ kim chi bàn tán không ngớt. Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Min Ho vừa bất ngờ gia nhập TikTok, nhanh chóng đăng tải video đầu tiên với dòng trạng thái: "Tôi đã chính thức đi làm trên TikTok!". Chỉ trong thời gian ngắn, video này đã thu hút hơn 3,3 triệu lượt xem, còn tài khoản của nam diễn viên Vườn Sao Băng cũng có hơn 148.000 người theo dõi.

Đáng chú ý, thay vì nhận được sự hưởng ứng hoàn toàn tích cực, bước đi mới của Lee Min Ho lại kéo theo không ít bình luận chỉ trích gay gắt. Một bộ phận cư dân mạng đã tràn vào bài đăng để lại bình luận mỉa mai Lee Min Ho dễ dãi, có thấy ngại không khi thông báo chuyển sang làm việc và kiếm tiền trên nền tảng MXH video ngắn, thay vì dành thời gian tập trung tìm kiếm các dự án phim ảnh chất lượng để cứu vớt sự nghiệp diễn xuất đang chững lại của mình.

Lee Min Ho thông báo gia nhập nền tảng video ngắn, và hứng chỉ trích. Ảnh: KoreaBoo.

Không ít khán giả chỉ ra nam diễn viên đã lâu không có bất kỳ tác phẩm nào nổi bật, đồng thời cho rằng vì sa sút Lee Min Ho mới tìm đến 1 con đường dễ dàng hơn để duy trì độ phủ sóng và tạo thêm nguồn thu nhập. Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn đưa tuổi tác và diễn xuất của Lee Min Ho ra bàn luận. "Diễn xuất lúc nào cũng y hệt nhau, phim nào cũng đóng vai công tử nhà giàu. Anh ấy chỉ muốn kiếm tìm theo cách dễ nhất. Lee Min Ho quá lười phấn đấu, thay đổi", "Sự thật là chẳng ai gọi anh ấy đi đóng phim, nhưng có lẽ vì sĩ diện nên anh ấy không muốn tìm một công việc khác. Có thể đoán được tình hình hiện tại. Anh ấy đang tự hạ thấp, giới hạn khả năng của mình", "Lee Min Ho hãy dừng lại trước khi quá muộn. Đã ở tuổi trung niên rồi thì nên sống đúng với tuổi của mình đi. Định giả vờ mình vẫn là idol đến bao giờ nữa", cư dân mạng chê bai Lee Min Ho. Thậm chí, có người còn thẳng thừng tuyên bố rằng: "Lee Min Ho hết thời rồi…".

Một số ý kiến cho rằng để thoát khỏi cảnh chật vật, giậm chân tại chỗ trong sự nghiệp nghệ thuật ở hiện tại Lee Min Ho nên mạnh dạn thử thay đổi hình tượng và lựa chọn những dạng vai đa dạng hơn. "Diễn xuất vẫn chẳng thay đổi, tuổi tác thì ngày càng lớn, vậy mà vẫn muốn kiếm thu nhập ngất ngưởng. Với khả năng diễn xuất một màu như thế mà kiếm được từng ấy tiền thì cũng đủ rồi. Tôi nghĩ anh ấy nên nhìn nhận lại bản thân trước khi quá muộn, một cư dân mạng bình luận.

Bất chấp bình luận tiêu cực từ một bộ phận cư dân mạng, tài khoản mới của Lee Min Ho vẫn tăng follow đều đều. Hiện, hình ảnh và hướng đi sự nghiệp của anh vẫn là chủ đề được công chúng tranh luận trái chiều. Trong khi đó, trước phản ứng gay gắt của dân tình về việc đang tự hạ thấp bản thân, ngôi sao đình đám xứ Hàn vẫn chưa phản hồi.

Nhiều khán giả cho rằng Lee Min Ho nên thay đổi, nghiêm túc tìm kiếm vai diễn chất lượng để vực dậy sự nghiệp nghệ thuật đang lao dốc. Ảnh: Dispatch.

Lee Min Ho sinh năm 1987, ban đầu có ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng đã phải từ bỏ do chấn thương khi còn nhỏ. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào đầu những năm 2000 với các vai nhỏ trong phim truyền hình và sitcom. Tuy nhiên, 1 tai nạn xe hơi nghiêm trọng vào năm 2006 đã khiến anh phải tạm dừng hoạt động một thời gian, để lại sẹo ở chân và một vết thương ở đùi.

Đến năm 2009, tên tuổi anh vụt sáng với vai thiếu gia Goo Jun Pyo trong siêu phẩm Vườn Sao Băng. Lee Min Ho là một trong những diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất trên toàn cầu, được mệnh danh là "Ông hoàng Hallyu" nhờ sự nghiệp đồ sộ và lượng người hâm mộ khổng lồ khắp châu Á và thế giới. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, sự nghiệp của Lee Min Ho gặp nhiều khó khăn. Ở độ tuổi U40, ngoại hình của anh lên xuống trồi sụt. Nhiều bộ phim anh đóng chính thất bại thảm hại, bị cả công chúng lẫn giới chuyên môn chê bai.

Lee Min Ho thành danh với vai thiếu gia Goo Jun Pyo trong siêu phẩm Vườn Sao Băng. Ảnh: X.

Anh là 1 trong những nam thần dẫn đầu làn sóng Hallyu. Ảnh: Sina.

Nguồn: KoreaBoo