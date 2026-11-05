Lee Jong Suk sắm sửa cả đống đồ dùng cho trẻ sơ sinh, đã lên chức cha?

Ngày 4/11, tờ Enews đưa tin Lee Jong Suk gây chú ý khi gần đây mua sắm rất nhiều đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh. Điều này làm dấy lên nghi vấn nam diễn viên đã bí mật lên chức cha với 1 người phụ nữ khác nên mới chia tay IU. Trước những đồn đoán từ công chúng, xuất hiện trên chương trình Salon Drip, tài tử sinh năm 1989 bác bỏ thông tin anh có con đầu lòng.

Theo Lee Jong Suk, anh mua đồ trẻ sơ sinh cho cháu của mình. Năm nay, gia đình anh vừa đón thêm 1 thành viên mới. Vì vậy, nam diễn viên mới sắm sửa rất nhiều đồ dùng cho em bé từ quần áo, yếm ăn đến ghế ngồi ô tô dành cho trẻ nhỏ để tặng cho đứa cháu mới lọt lòng. "Tôi mua rất nhiều đồ dùng gia đình, kể cả đồ dành cho trẻ nhỏ. Tôi nghĩ những thứ như thế cứ mua sẵn để đó, chắc chắn đại gia đình của tôi thể nào cũng có người cần đến", tài tử xứ Hàn nói . Những chia sẻ của Lee Jong Suk khiến khán giả thích thú, đồng thời cho thấy sự chu đáo và quan tâm của nam diễn viên dành cho các thành viên trong gia đình.

Lee Jong Suk cho biết anh mua đồ trẻ sơ sinh cho cháu của mình, chứ không phải vì bản thân đã lên chức cha. Ảnh: X.

Lee Jong Suk hiện bận rộn với nhiều dự án mới. Nam diễn viên đang cùng Shin Min Ah, Joo Ji Hoon, Lee Se Young quanrg bá cho bộ phim vừa lên sóng The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn). Trong phim, Lee Jong Suk đảm nhận vai Hoàng tử Heinrey của Đế quốc phương Tây. Nhân vật Heinrey là một trong những cái tên được độc giả nguyên tác đặc biệt yêu thích. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn tham gia bộ phim I’m Lee Seop’s Romance.

Shin Min Ah, Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young tại họp báo ra mắt bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn vào ngày 3/11. Ảnh: Dispatch.

Vào ngày 10/7, IU và Lee Jong Suk xác nhận chia tay sau 4 năm hẹn hò. Dù đã không còn bên nhau, họ vẫn giữ mối quan hệ tiền bối - hậu bối thân thiết. Nguyên nhân là do lịch trình bận rộn khiến họ khó duy trì mối quan hệ. Thông tin IU và Lee Jong Suk tan vỡ đã gây chấn động showbiz châu Á. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chuyện tình đẹp kéo dài nhiều năm qua của cặp sao.

Lee Jong Suk và IU tan vỡ sau 4 năm yêu. Ảnh: X.

Hậu chia tay IU, Lee Jong Suk vướng nghi vấn ngoại tình với Moon Ga Young. Theo nguồn tin, Moon Ga Young - Lee Jong Suk liên tục bị bắt gặp đi chơi với nhau vào thời điểm tài tử họ Lee được cho là vẫn còn đang hẹn hò IU. 1 nguồn tin cho biết đã trông thấy Moon Ga Young - Lee Jong Suk cùng đi bộ ở phường Cheongdam, Seoul hồi tháng 6, cả 2 nghệ sĩ đều đội mũ trong màn lộ diện này. Chưa dừng lại ở đó, một nhân chứng khác khẳng định đã bắt gặp Lee Jong Suk - Moon Ga Young tại 1 quán cà phê hồi tháng 5. Hai ngôi sao khi đó trò chuyện và cười đùa với nhau khi thưởng thức những ly Americano đá trong khoảng 1 giờ đồng hồ trước khi cùng rời đi.

Đáng chú ý, giữa tâm bão đồn đoán, hình ảnh nghi Moon Ga Young đặt tay lên đùi Lee Jong Suk ở một buổi tiệc tất niên cùng các bạn diễn trong phim Law And The City hồi cuối năm ngoái đã bị “đào xới” lên, trở thành chủ đề bàn tán trên diện rộng. Nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng trước hành động táo bạo này vì khi ấy Lee Jong Suk - IU được cho là vẫn còn đang trong giai đoạn hẹn hò.

Ngoài ra, việc truyền thông Hàn đột nhiên chọn đúng ngày sinh nhật của Moon Ga Young để công bố tin tức Lee Jong Suk - IU “đường ai nấy đi” cũng khiến dân tình thêm phần xôn xao. Hiện không rõ đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay còn có ẩn ý gì khác.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen chia làm 2 phe tranh cãi trái chiều xung quanh nghi vấn Moon Ga Young có liên quan tới vụ chia tay của Lee Jong Suk - IU. Trong đó, 1 bộ phận khán giả cho rằng nữ thần họ Moon không thể tránh khỏi sự nghi ngờ do dữ kiện thời gian chồng chéo. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều fan nhấn mạnh, có thể IU - Lee Jong Suk đã chia tay từ rất lâu trước đó và tài tử họ Lee chỉ bắt đầu hẹn hò, qua lại với Moon Ga Young sau khi đã “đường ai nấy đi” với “em gái quốc dân”. Trước những đồn đoán của công chúng, IU - Lee Jong Suk - Moon Ga Young không lên tiếng phản hồi.

Moon Ga Young bị réo gọi ầm ĩ sau khi IU - Lee Jong Suk chia tay nhau. Ảnh: Nate

Nguồn: Enews