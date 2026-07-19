Trong tập 3 lên sóng tối 18/7, Nhà Mỹ Nam gồm BB Trần, Duy Khánh, Thuận Nguyễn, Toki Thành Thỏ và Lê Xuân Tiền mang đến ca khúc Buông Tay. Tiết mục ghi dấu bởi sự kết hợp giữa phần hát, dàn dựng sân khấu và câu chuyện cảm xúc, nhưng điều khiến nhiều người nghẹn ngào lại nằm ở những gì diễn ra sau ánh đèn sân khấu.

Ngay khi chương trình phát sóng, trên Threads xuất hiện hàng loạt bài đăng chia sẻ về khoảnh khắc cả đội tiến đến ôm Lê Xuân Tiền.

Một tài khoản viết: "Xem Nhong Nhong xong đang rưng rưng, cái chương trình chiếu qua cảnh mọi người ôm anh Tiền với ở dưới là anh BB khoác vai anh Jun là mình vỡ òa khóc luôn. Yêu cái K26 này quá. Lê Xuân Tiền giỏi lắm ấy, nếu là em chắc em chịu không nổi mất. Thương mọi người rất nhiều".

Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai

Bình luận này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả. Nhiều người cho biết nếu chỉ xem tiết mục, họ đã thấy xúc động, nhưng khi biết câu chuyện phía sau, cảm xúc càng trở nên khó diễn tả.

Ít ai biết rằng, trong thời gian chuẩn bị cho Công diễn 1, Lê Xuân Tiền phải trải qua cú sốc lớn nhất cuộc đời khi bố anh đột ngột qua đời. Biến cố xảy đến đúng lúc lịch tập của chương trình bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Nam diễn viên buộc phải tạm dừng việc luyện tập để về chịu tang và lo hậu sự cho gia đình, trong khi các thành viên còn lại vẫn phải tiếp tục hoàn thiện tiết mục theo đúng tiến độ.

Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai

Chính vì vậy, sự động viên của các đồng đội trở thành chỗ dựa tinh thần rất lớn đối với anh. Trưởng nhóm BB Trần đã chủ động nhắn tin động viên, đồng thời trấn an Lê Xuân Tiền rằng cả đội sẽ cùng nhau chia lại phần diễn để anh có thể yên tâm giải quyết việc gia đình trước. Sự sẻ chia ấy giúp nam diễn viên có thêm động lực trở lại sân khấu sau những ngày mất mát.

Khi đứng trước hàng nghìn khán giả, Lê Xuân Tiền cũng lần đầu trải lòng về người cha của mình. Anh kể rằng trước đây, bố từng nói với con trai: "Sao con không đi học hát đi, đứng trong chương trình này hát cho ba coi". Đó là một lời nói rất giản dị nhưng lại trở thành ước mơ dang dở.

Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai

Lê Xuân Tiền chia sẻ anh từng dự định giữ kín chuyện tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Anh muốn chờ đến ngày chương trình phát sóng sẽ mời bố đi ăn, rồi hai cha con cùng ngồi xem tiết mục đầu tiên của mình. Nhưng kế hoạch ấy mãi mãi không thể thực hiện. Ngay trên sân khấu, nam diễn viên nghẹn ngào nói một câu khiến cả trường quay lặng đi: "Em nhận ra mình hết cơ hội rồi".

Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng đủ để khán giả cảm nhận được sự tiếc nuối và nỗi đau mà anh đang phải trải qua. Nhiều người cho biết họ không thể kìm được nước mắt khi nghe Lê Xuân Tiền chia sẻ.

@FBNV

Sau chương trình, nam diễn viên cũng đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân:

"Con làm được điều ba ước ao rồi đấy. Món quà hơi muộn nhưng mong Ba ở đâu đấy sẽ thật vui khi thấy con diễn. Thương Ba".

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc cùng rất nhiều lời động viên từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Không ít khán giả cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc chân thật và xúc động nhất từ đầu mùa Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Điều khiến người xem cảm động không chỉ là câu chuyện của Lê Xuân Tiền, mà còn là cách các thành viên Nhà Mỹ Nam ở bên anh trong giai đoạn khó khăn. Từ việc hỗ trợ sắp xếp lại tiết mục, động viên tinh thần đến cái ôm sau khi màn trình diễn kết thúc, tất cả đều cho thấy tình cảm mà các thành viên dành cho nhau đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình truyền hình.

Nguồn: Anh trai vượt ngàn chông gai

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng chính những khoảnh khắc như vậy đã tạo nên sức hút riêng của mùa giải năm nay. Với nhiều khán giả, Buông Tay không còn đơn thuần là một màn trình diễn âm nhạc. Tiết mục mang theo câu chuyện về sự mất mát, về những lời hứa chưa kịp thực hiện và cả tình đồng đội đã giúp một người vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Có lẽ vì thế mà khi ánh đèn sân khấu khép lại, điều còn đọng lại trong lòng người xem không chỉ là giai điệu của ca khúc, mà chính là hình ảnh Lê Xuân Tiền được các anh em trong Nhà Mỹ Nam ôm thật chặt. Một cái ôm không thể xoa dịu hoàn toàn nỗi đau mất người thân, nhưng đủ để nhắc rằng giữa những ngày u tối nhất, vẫn luôn có những người sẵn sàng ở bên.

Và với Lê Xuân Tiền, màn trình diễn ấy có lẽ sẽ mãi là một dấu mốc đặc biệt. Không chỉ vì anh đã hoàn thành ước nguyện đứng trên sân khấu như điều cha từng mong, mà còn bởi ở đâu đó, như chính dòng chia sẻ của anh, món quà ấy tuy đến muộn nhưng vẫn là tất cả tình yêu mà một người con muốn gửi tới người cha của mình.