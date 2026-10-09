Lê Thúy tiết lộ lý do quyết định chia sẻ chuyện bị hư thai sau 10 năm hiếm muộn

Hành trình tìm con của cựu mẫu Lê Thúy và ông xã Đỗ An đang thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Thay vì giữ kín, Lê Thúy quyết định tiết lộ chuyện đã mang thai nhưng bị hư thai do tình trạng ứ dịch tai vòi tái phát. Chân dài 9X nhận được nhiều lời động viên, an ủi từ cộng đồng mạng.

Mới đây, Lê Thúy đã đăng tải một video chia sẻ về tình trạng hiện tại. Cựu mẫu cho biết cô chia sẻ câu chuyện tìm con của mình trong tâm thái vững tin và vững lòng. Trước đó, Lê Thúy tâm sự từng rất buồn bã, đau khổ, kiệt quệ vì nhiều lần chuyển phôi thất bại.

Đến thời điểm hiện tại, cô đã hồi phục sau ca mổ và tiếp tục hành trình tìm con. Chân dài 9X phủ nhận việc chia sẻ câu chuyện tìm con để câu like, câu view. Cô tiết lộ muốn đồng hành, đồng cảm cùng các bậc phụ huynh trên hành trình tìm con: "Thúy chia sẻ câu chuyện của Thúy lên vì mình muốn đồng hành cùng các mom đang trên hành trình làm IVF, cũng từng thất bại như Thúy".

Lê Thúy hiện đang bình phục sau ca mổ. Cô quyết định chia sẻ về hành trình tìm con của mình với khán giả.

Cựu mẫu khuyên các bậc cha mẹ khi làm IVF thất bại nên nói chuyện với bác sĩ làm IVF của mình để tìm nguyên nhân dẫn đến việc chuyển phôi thất bại, từ đó khắc phục vấn đề để lần chuyển phôi tiếp theo thành công.

Người mẫu Lê Thúy gần đây chia sẻ về tình trạng lạc nội mạc tử cung và hành trình điều trị hiếm muộn kéo dài nhiều năm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình mang thai và sức khỏe của cô.

Người mẫu Lê Thúy gần đây chia sẻ về tình trạng lạc nội mạc tử cung và hành trình điều trị hiếm muộn kéo dài nhiều năm.

Trong khoảng 11 năm tìm con, Lê Thúy đã trải qua 5 lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cùng nhiều đợt điều trị và tiêm thuốc kích trứng. Cô từng mang thai vào tháng 3/2024 và có thêm một lần đậu thai gần đây, nhưng cả hai lần đều không giữ được em bé.

Theo chia sẻ của Lê Thúy, lạc nội mạc tử cung khiến vùng chậu xuất hiện tình trạng dính nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả ruột và trực tràng. Cô đã trải qua ba lần phẫu thuật nội soi, trong đó ca mổ gần nhất kéo dài gần 3 tiếng để xử lý tình trạng ứ dịch ở vòi trứng và gỡ các phần bị dính.

Nhìn lại hành trình của mình, Lê Thúy cho biết trước đây cô từng chủ quan với những cơn đau bụng dữ dội mỗi kỳ kinh.

Từ trải nghiệm cá nhân, cô mong phụ nữ chú ý hơn đến những dấu hiệu bất thường của cơ thể và chủ động thăm khám khi có các triệu chứng kéo dài hoặc gặp khó khăn trong việc mang thai.

Ông xã luôn đồng hành cùng Lê Thúy trong suốt hành trình tìm con gian nan.

Lê Thúy và Đỗ An đã có hơn một thập kỷ đồng hành bên nhau. Theo chia sẻ của nữ người mẫu, trong suốt thời gian đó, chồng cô chưa từng gây áp lực hay trách móc chuyện con cái.

Ngược lại, mỗi khi chứng kiến vợ mệt mỏi, đau đớn sau những lần điều trị, Đỗ An luôn ở bên động viên và chia sẻ.

Có những lúc thấy vợ phải chịu quá nhiều đau đớn, anh từng khuyên cô dừng lại nếu việc điều trị khiến cô quá sức. Với Đỗ An, điều quan trọng không phải là phải có con bằng mọi giá, mà là hai vợ chồng có thể tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng nhau. Anh từng nói với Lê Thúy: "Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống. Mình yêu nhau, đồng hành với nhau là được rồi."







