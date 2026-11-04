Lê Thị Tường Vi – Cô gái trẻ lan tỏa năng lượng tích cực qua những nội dung gần gũi trên TikTok LIVE

Không nhất thiết phải tạo ra những chủ đề gây tranh luận hay chạy theo xu hướng, người làm nội dung vẫn có thể xây dựng dấu ấn riêng thông qua cách giao tiếp chân thành và sự kết nối với người xem. Lê Thị Tường Vi, được biết đến với nghệ danh Vi Vii, là một trong những gương mặt theo đuổi công việc Idol livestream trên TikTok LIVE theo hướng đi này.

Chọn cách kết nối gần gũi với cộng đồng trực tuyến

Lê Thị Tường Vi bắt đầu hoạt động với vai trò Idol livestream trên TikTok LIVE Việt Nam từ tháng 6/2022. Qua hình thức phát sóng trực tiếp, cô có cơ hội giao lưu với người xem, chia sẻ những câu chuyện thường ngày và duy trì tương tác trên nền tảng số.

Khác với những nội dung được xây dựng theo kịch bản hoặc đầu tư sản xuất cầu kỳ, livestream có đặc điểm là sự tương tác diễn ra ngay tại thời điểm phát sóng. Người xem có thể để lại bình luận, đặt câu hỏi và tham gia vào cuộc trò chuyện. Điều này tạo điều kiện để người sáng tạo nội dung hình thành phong cách giao tiếp riêng, đồng thời hiểu hơn về nhu cầu và mối quan tâm của cộng đồng theo dõi.

Vi Vii lựa chọn phong cách giao tiếp gần gũi để kết nối với người xem.

Với những người lựa chọn livestream làm công việc thường xuyên, sự gần gũi trong giao tiếp là một yếu tố có thể góp phần tạo nên kết nối. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, cách phản hồi cởi mở hay thái độ tôn trọng người xem có thể giúp không gian trực tuyến trở nên thân thiện hơn.

Trong hành trình của mình, Vi Vii tiếp tục theo đuổi công việc livestream, từng bước tích lũy kinh nghiệm trong giao tiếp và xây dựng hình ảnh cá nhân. Hơn 4 năm hoạt động cũng là khoảng thời gian để cô làm quen với những thay đổi của nền tảng, thị hiếu người dùng và cách thức tương tác trên mạng xã hội.

Nội dung tích cực – một hướng đi trong môi trường số

Mạng xã hội là nơi nhiều loại nội dung cùng tồn tại, từ giải trí, chia sẻ kiến thức đến những câu chuyện về đời sống cá nhân. Giữa dòng thông tin liên tục, những nội dung có cách thể hiện nhẹ nhàng, gần gũi và hướng đến sự kết nối có thể mang lại cho người xem một không gian thư giãn, giao lưu sau những giờ học tập và làm việc.

Với hình thức livestream, năng lượng của người dẫn dắt và cách tổ chức cuộc trò chuyện có ảnh hưởng đến trải nghiệm của khán giả. Thay vì chỉ tập trung vào việc thu hút sự chú ý trong thời gian ngắn, người sáng tạo nội dung có thể chú trọng xây dựng không khí giao tiếp tích cực, khuyến khích sự tương tác văn minh và tạo điều kiện để người xem cảm thấy được lắng nghe.

Xây dựng nội dung tích cực là một trong những hướng tiếp cận cộng đồng trên nền tảng số.

Tuy nhiên, nội dung tích cực không nhất thiết phải là những thông điệp lớn lao. Đôi khi, đó có thể là một cuộc trò chuyện thân thiện, lời động viên đúng lúc hoặc cách ứng xử bình tĩnh trước những ý kiến khác biệt. Những chi tiết nhỏ trong giao tiếp có thể góp phần tạo nên trải nghiệm dễ chịu cho người tham gia.

Đối với người sáng tạo nội dung, định hướng này cũng đi kèm trách nhiệm trong cách sử dụng ngôn từ và chia sẻ thông tin. Việc tôn trọng người xem, hạn chế những phát ngôn gây tổn thương và duy trì môi trường tương tác phù hợp là những yếu tố cần được quan tâm khi xây dựng cộng đồng trên nền tảng số.

Xây dựng hình ảnh cá nhân gắn với trách nhiệm cộng đồng

Sự phát triển của các nền tảng như TikTok LIVE mở ra cơ hội để mỗi cá nhân tiếp cận khán giả và phát triển hình ảnh riêng. Dù vậy, trong môi trường có tính cạnh tranh cao, việc duy trì sự hiện diện lâu dài không chỉ phụ thuộc vào khả năng thu hút người xem mà còn liên quan đến tính nhất quán trong nội dung và cách giao tiếp.

Vi Vii lựa chọn phong cách giao tiếp gần gũi để kết nối với người xem.

Đối với Vi Vii, hành trình đến nay gắn với quá trình theo đuổi công việc Idol livestream và xây dựng hình ảnh cá nhân trên môi trường trực tuyến. Câu chuyện của cô cũng gợi mở một khía cạnh của nghề sáng tạo nội dung: bên cạnh kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng, việc xác định giá trị muốn hướng tới có thể giúp người làm nghề định hình phong cách riêng.

Trong bối cảnh cộng đồng trực tuyến ngày càng mở rộng, người sáng tạo nội dung không chỉ là người cung cấp thông tin hay giải trí mà còn tham gia định hình không khí của không gian tương tác. Những cuộc trò chuyện tôn trọng lẫn nhau, cách phản hồi có chừng mực và nội dung phù hợp có thể góp phần xây dựng môi trường giao tiếp văn minh hơn.

Ở chiều ngược lại, cộng đồng người xem cũng đóng vai trò quan trọng. Sự tương tác tích cực cần được hình thành từ cả hai phía, thông qua việc chia sẻ ý kiến có trách nhiệm, tôn trọng khác biệt và tránh những hành vi công kích trên mạng xã hội.

Vi Vii hướng đến phát triển hình ảnh cá nhân gắn với sự chuyên nghiệp và trách nhiệm cộng đồng.

Từ hành trình của cô, có thể nhìn nhận rằng trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số, mỗi cá nhân đều có thể tìm kiếm hướng thể hiện phù hợp với mình. Một cộng đồng gắn kết không nhất thiết phải được tạo nên từ những nội dung gây chú ý mạnh mẽ, mà có thể bắt đầu từ cách giao tiếp gần gũi, sự tôn trọng và những tương tác tích cực được duy trì theo thời gian.

Trong dài hạn, khi mạng xã hội tiếp tục trở thành một phần của đời sống thường ngày, việc phát triển nội dung theo hướng lành mạnh và có trách nhiệm sẽ là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng môi trường số. Với những người làm nghề livestream như Lê Thị Tường Vi, hành trình xây dựng hình ảnh cá nhân cũng đồng thời là quá trình tìm kiếm cách kết nối phù hợp với cộng đồng người xem.