Giữa lúc ồn ào xoay quanh những phát ngôn bị cho là thô tục vẫn chưa hạ nhiệt, Lệ Quyên mới đây tiếp tục đăng tải một bài viết trên trang cá nhân, thẳng thắn bày tỏ quan điểm và thái độ của mình trước loạt tranh cãi đang bủa vây.

Theo đó, nữ ca sĩ đã chụp màn hình những bình luận thóa mạ mình trên mạng xã hội, trong đó có những từ ngữ văng tục, thô lỗ nhằm công kích nặng nề. Lệ Quyên cho biết mỗi ngày đều phải đọc lấy những bình luận tiêu cực, cô viết: "Sẽ bẩn mắt nhưng em xin đăng nốt vài ví dụ cụ thể của một số cá biệt cùng một số thành phần khác mà em thường xuyên không biết lý do gì được nhận. Cay nghiệt đ* ti** tận cùng và máu cảm giác không lên não khi đọc".

Lệ Quyên phản pháo những bình luận tiêu cực. Ảnh. FBNV

Trước đó, có một khán giả để lại bình luận dưới bài viết của Lệ Quyên: "Her flop era lowk serving" (tạm dịch: Cô ấy đã qua thời đỉnh cao mà vẫn rất ổn). Tuy nhiên, Lệ Quyên đã nổi đóa và đáp trả lại bình luận bằng từ ngữ gay gắt. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ không hiểu ý nghĩa của câu tiếng Anh nên đã phản ứng sai hướng. Về phía Lệ Quyên, cô lại cho rằng bình luận trên xuất phát từ thói mỉa mai, giả vờ tử tế.

Khép lại bài đăng mới nhất, Lệ Quyên cho biết cô muốn dừng câu chuyện tại đây vì "vốn là chuyện muôn thuở, phải chịu đựng không có hồi kết". Dù vậy, nữ ca sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến những người yêu thương mình nếu sự việc gây ảnh hưởng tiêu cực, đồng thời khẳng định vẫn luôn trân trọng tình cảm của khán giả đã dành cho cô suốt thời gian qua.

"Quen thói cà chớn cợt nhả, bây giờ thành chuyện thì chối, nói dịch ra là khen. Chuyện này hôm nay sẽ khép lại bởi nó vẫn là chuyện muôn thuở em phải chịu đựng không có hồi kết. Nhưng đừng ngang ngược bất chấp muốn nói thế nào thì nói. Xin lỗi sự tiêu cực ảnh hưởng đến những người yêu thương em. Em luôn mang ơn", Lệ Quyên viết.

Nữ ca sĩ xin lỗi vì lùm xùm gây ảnh hưởng đến những người yêu thương mình. Ảnh: FBNV

Những ngày qua, Lệ Quyên trở thành tâm điểm gây tranh cãi vì lùm xùm phát ngôn trên mạng xã hội Threads. Dư luận nhanh chóng chia thành nhiều luồng quan điểm trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Lệ Quyên đã hiểu sai ngữ cảnh tiếng Anh, đặc biệt là cách dùng slang của giới trẻ, dẫn đến phản ứng vội vàng và mang màu sắc tiêu cực. Theo những ý kiến này, bình luận ban đầu chủ yếu mang tính trêu đùa hoặc nhận xét trung tính, chưa đến mức cần đáp trả gay gắt. Việc sử dụng lời lẽ nặng nề trên không gian mạng là chưa thực sự phù hợp với hình ảnh và vị thế của một nghệ sĩ nổi tiếng.

Trước làn sóng tranh luận ngày càng lan rộng, Lệ Quyên lên tiếng vào ngày 11/1: "Giờ mới biết câu chuyện quen thuộc đang được đề cập rôm rả. Vẫn là giọng điệu phiến diện 1 chiều, bằng 2 từ chung chung là khán giả nói về những kẻ chuyên môn công kích, gièm pha, chế giễu, xúc phạm tôi. Trong khi tôi không làm gì sai, luôn vô cớ bị xúc phạm bằng nhiều cách, nhiều kênh mạng xã hội.

Họ đơm đặt hàng hà sa số tin vịt, ảnh hưởng danh dự và gia đình tôi. Hàng ti tỉ tài khoản ảo thỏa sức tung hoành. Xin hỏi sao không phân tích và xử lý giúp cho tôi với ạ. Vu khống bạn trai tôi lừa tiền, tài sản để bao nhiêu người xúc phạm không thương tiếc. Chửi tôi ngu, chửi bạn trai tôi đê tiện. Hay tôi là nghệ sĩ thôi, chân yếu tay mềm không làm được gì. Mà đúng tôi không làm được gì thật. Thế nào là mất kiểm soát và văng tục, xin thưa tôi thì không".

Cư dân mạng tranh cãi thái độ của Lệ Quyên khi đối diện trước những công kích trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trong bài viết, Lệ Quyên cho biết bản thân là nghệ sĩ nhưng vẫn là con người, thi thoảng tự vệ vài câu nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Cô chia sẻ: "Nhiều lúc tôi thấy tê cứng xương sống, lạnh buốt đầu, choáng váng vì những lời nói cay nghiệt vô cớ. Tôi phải chịu đựng chỉ vì tôi là nghệ sĩ. Luật nào quy định điều đó. Và nếu quá sức, thi thoảng có tự vệ vài câu khi cần thì vẫn chỉ trong tầm kiểm soát.

Khán giả luôn là người tinh tế, sáng suốt nhất. Đặc biệt là khán giả của tôi, tệp khán giả đa số là người trưởng thành. Tôi lệch chuẩn, lập tức sẽ có câu trả lời chứ không phải họ thường xuyên nắm tay tôi động viên và vẫn yêu tôi nhiều như thế. Không động đến những thành phần công kích xúc phạm tôi mà chỉ chĩa vào tôi, khác gì cổ vũ cho đám ngông cuồng cay nghiệt được đà chà đạp nghệ sĩ.

Tôi luôn biết mình là nghệ sĩ, luôn hiểu và chịu đựng mặt trái của nghề nghiệp nhưng tôi là con người. Tôi không mong các anh chị đang phán xét tôi một ngày không xa sẽ nếm trải sự cay nghiệt như tôi để biết đá biết vàng. Tôi mong nói cho đúng, cho công bằng là đủ rồi".