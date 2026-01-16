Lệ Quyên hẹn hò Lâm Bảo Châu, tươi cười đi đánh pickleball giữa lúc Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc vụ phát ngôn thô tục

Sau khi Sở VH&TT TP.HCM xác nhận đang tìm hiểu, phối hợp xem xét giải quyết vụ Lệ Quyên phát ngôn sốc thì nhất cử nhất động của "Nữ hoàng phòng trà" cũng gây chú ý. Những ngày qua, Lệ Quyên vẫn cập nhật mạng xã hội đều đặn, cô cho biết sẵn sàng phối hợp và tiếp thu những ý kiến từ Sở VH&TT TP.HCM.

Vào chiều 15/1, Lệ Quyên tiếp tục có động thái gây chú ý. Trên trang cá nhân, cô đăng loạt ảnh đi đánh pickleball cùng bạn bè thân thiết. Trong ảnh, Lệ Quyên trông vẫn rất tươi tắn, vui vẻ chụp ảnh khoe vóc dáng ở tuổi 45.

Chưa dừng lại tại đó, đến tối cùng ngày, Lệ Quyên cập nhật đi ăn tối cùng với Lâm Bảo Châu và con trai. Qua những hành động này, có thể thấy cô vẫn sinh hoạt cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, "Nữ hoàng phòng trà" đã phần nào hạn chế "đáp trả" những bình luận trên trang cá nhân.

Lệ Quyên đi đánh pickleball, tạo dáng khó body nét căng trên sân (ảnh: FBNV)

Lệ Quyên hẹn hò ăn tối cùng Lâm Bảo Châu (ảnh: FBNV)

Trước đó, Lệ Quyên vướng vào tranh cãi khi có phát ngôn đáp trả antifan. "Nữ hoàng nội y" bị nhận xét dùng lời lẽ văng tục, thiếu bình tĩnh, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ trong giao tiếp với công chúng. Sau đó, Lệ Quyên lên tiếng cho biết cô chỉ có ý tự vệ, mong muốn được "phản kháng" trước những bình luận tiêu cực, công kích từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phần đông công chúng cho rằng phát ngôn của Lệ Quyên khó chấp nhận được.

Vào chiều 14/1, đại diện Sở VH&TT TP.HCM cho biết các phòng chuyên môn của Sở đã tiếp nhận thông tin sự việc liên quan đến ca sĩ Lệ Quyên để phối hợp xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Khi được hỏi về việc Sở VH&TT TP.HCM vào cuộc, Lệ Quyên chia sẻ: "Các cô chú, anh chị trao đổi, nhắc nhở hay thế nào thì tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận, tiếp thu tất cả ý kiến. Tôi là nghệ sỹ thuộc quản lý của Sở mà".

Lệ Quyên vướng ồn ào phát ngôn gây xôn xao (ảnh: FBNV)