Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, Huế bất ngờ trở thành tâm điểm du lịch khi lượng du khách đổ về tăng mạnh, tạo nên khung cảnh đông đúc hiếm thấy tại nhiều địa danh nổi tiếng. Trên mạng xã hội, không ít người hài hước chia sẻ rằng “trốn Hà Nội đi Huế và ngỡ đâu gặp cả cái Hà Nội ở Huế”, một cách nói vui nhưng phản ánh đúng thực tế rằng Huế đang thực sự quá tải trong những ngày cao điểm.

Tâm điểm tạo nên cơn sốt chính là chương trình “Hoàng cung huyền ảo” diễn ra từ ngày 25 - 28/4. Không gian Đại Nội vốn trầm mặc nay trở nên lung linh, sống động hơn bao giờ hết nhờ các hoạt động trình diễn nghệ thuật và tái hiện văn hóa cung đình. Du khách được tận mắt chứng kiến lễ Đổi gác uy nghiêm, thưởng thức các màn trình diễn ánh sáng 3D Mapping hiện đại trên nền kiến trúc cổ kính, hay trải nghiệm “Phiên chợ Hoàng cung” với những trò chơi dân gian và ẩm thực tinh túy. Việc mở cửa miễn phí cho tham quan ban đêm đã tạo điều kiện cho hàng vạn người dân và khách du lịch cùng hòa mình vào không gian di sản quý giá.

Ghi nhận thực tế cho thấy, dù đã muộn, dòng người vẫn nối đuôi nhau vào tham quan, khu vực cổng vào luôn trong tình trạng ken đặc. Hình ảnh đông nghịt du khách, ánh đèn rực sáng và những tia laser quét ngang bầu trời tạo nên một khung cảnh vừa choáng ngợp vừa đầy sức sống.

Không chỉ bên trong Đại Nội, khu vực xung quanh cũng rơi vào tình trạng quá tải cục bộ. Các tuyến đường dẫn vào khu di tích thường xuyên kẹt cứng, dòng xe gần như không thể di chuyển trong nhiều thời điểm. Điều đáng chú ý là giữa không gian Huế, du khách lại dễ dàng nghe thấy đủ giọng nói từ khắp các vùng miền, trong khi giọng địa phương lại trở nên khá hiếm hoi. Sự áp đảo của du khách ngoại tỉnh vô tình tạo nên một bức tranh rất khác cho cố đô, đông đúc, náo nhiệt nhưng cũng đầy tín hiệu tích cực cho ngành du lịch.

Trên khắp mạng xã hội, nhiều du khách cũng chia sẻ đang gặp nhiều tình huống hài hước như kẹt xe xung quanh các lăng tẩm, di tích lịch sử hay đi đến đâu cũng nghe giọng vùng miền khác đến đây du lịch. Thêm vào đó, thời tiết dịp lễ Giỗ tổ tại Huế rất mát mẻ, càng làm cho du khách khắp Việt Nam tranh thủ du lịch Cố đô dịp này.

Theo dự kiến, trong dịp lễ 30/4- ⅕ năm nay, Huế sẽ đón khoảng 389.000 lượt khách. Con số này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch sau thời gian dài trầm lắng, đồng thời phản ánh sức hút ngày càng lớn của điểm đến này.

Lăng Khải Định

Bên cạnh những điểm đến quen thuộc, du khách đến Huế dịp này còn có thêm nhiều lựa chọn mới nhờ sự làm mới sản phẩm du lịch. Những ai tìm kiếm sự thư thái có thể trải nghiệm tour khám phá sông Ngự Hà trên thuyền rồng, lặng lẽ trôi qua những góc thành quách cổ kính để cảm nhận kinh thành từ một góc nhìn rất khác. Trong khi đó, hành trình đến Phá Tam Giang lại mở ra không gian thiên nhiên rộng lớn, nơi du khách có thể đón hoàng hôn trên đầm nước mênh mông và thử trải nghiệm cuộc sống của ngư dân địa phương. Đáng chú ý, Điện Kiến Trung sau khi được trùng tu cũng nhanh chóng trở thành điểm check-in thu hút nhờ vẻ đẹp lộng lẫy cùng sự giao thoa độc đáo giữa kiến trúc Pháp và Việt.

Phá Tam Giang

Hành trình đến Huế sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu đi trải nghiệm ẩm thực, một trong những nét hấp dẫn đặc trưng của mảnh đất kinh kỳ. Ngay từ buổi sáng, nhiều du khách đã tìm đến một tô bún bò Huế đúng điệu với hương vị đậm đà, thoang thoảng mùi mắm ruốc đặc trưng. Khi muốn khám phá những gì gần gũi và dân dã hơn, cơm hến hay bún hến tại khu vực Cồn Hến lại mang đến cảm nhận rõ nét về đời sống và khẩu vị của người dân địa phương. Dọc theo những con phố nhỏ, các loại bánh như bánh bèo, bánh nậm hay bánh lọc vẫn giữ nguyên sức hút nhờ sự tinh tế trong cách chế biến và trình bày. Và khi hành trình dần khép lại, một ly chè Huế ngọt thanh, đặc biệt là những biến tấu độc đáo như chè bột lọc bọc heo quay, thường trở thành dư vị đáng nhớ mà du khách mang theo.

Huế mùa lễ hội năm nay vì thế không chỉ là câu chuyện của những di tích hay con số du khách tăng trưởng, mà còn là bức tranh sống động của một điểm đến đang chuyển mình. Sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và những trải nghiệm mới mẻ đã tạo nên sức hút riêng, khiến Huế không chỉ đông đúc trong dịp lễ mà còn đủ sức níu chân du khách quay trở lại trong nhiều hành trình sau đó.

Theo Diễn đàn Đầu tư - Kinh doanh, tháng 4/2023, nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (TP. Huế), có công suất 5 triệu lượt hành khách/năm, chính thức đưa vào khai thác đã tạo lực tác động mạnh vào thị trường du lịch Huế. Trong năm này, du lịch Huế đón 3,2 triệu lượt khách, tăng 56% so với năm 2022.

Năm 2024, đón gần 3,9 triệu lượt khách, tăng 21,8% so với năm 2023. Năm 2025 ghi nhận sự bùng nổ với khoảng 6,3 triệu lượt khách, tăng hơn 61%. Đặc biệt, khách quốc tế tăng vọt, đạt 1,9 triệu lượt. Bước vào năm 2026, trong quý I, du lịch Huế tiếp tục tăng trưởng với tổng lượng khách hơn 1,9 triệu lượt, tăng 31,3% so với cùng kỳ.