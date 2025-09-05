Lễ khai giảng đặc biệt của gần 27 triệu học sinh, giáo viên

report Nghệ An: Trường hỏng sau lũ, học sinh tiểu học và mầm non khai giảng chung

Từ sáng sớm mùng 5/9, hàng trăm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 cùng các em nhỏ Trường Mầm non Mỹ Lý 2 (bản Xằng Trên, xã biên giới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An ) đã có mặt tại sân trường mầm non để dự lễ khai giảng chung đặc biệt.

Từ sáng sớm, các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 đã có mặt tại Trường mầm non để dự lễ khai giảng chung đặc biệt.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3 vào hồi cuối tháng 7/2025, toàn bộ cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị ngập và hư hỏng nặng, không thể tổ chức khai giảng tại điểm trường.

Để đảm bảo ngày hội đến trường của hơn 200 học sinh, nhà trường đã quyết định phối hợp cùng Trường Mầm non Mỹ Lý 2 tổ chức buổi khai giảng chung.

Các em học sinh chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

“Bão số 3 khiến trường gần như hư hỏng hoàn toàn, nhiều tài sản, sách vở bên trong bị hư hỏng. Trong tình thế cấp bách, việc tổ chức khai giảng chung tại điểm trường mầm non là giải pháp duy nhất để các em được tham dự ngày khai giảng đầy đủ, trọn vẹn. Sáng nay, các em đến trường khai giảng với không khí vui tươi, phấn khởi”, thầy Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 chia sẻ.

Từ sáng sớm, bà Lương Thị Duyên (trú bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý) đưa cháu đến trường khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng năm nay được tổ chức kết hợp cùng Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo (1945-2025).

Các em học sinh theo dõi chương trình khai giảng chung do Bộ GD&ĐT tổ chức qua màn hình tivi.

Ngọc Tú

report Quảng Ninh: Gần 365.000 học sinh bước vào năm học mới

Sáng 5/9, 650 trường học, cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Không khí chào đón năm học mới đã và đang rộn ràng, hân hoan ở tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục được vận hành cùng với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.













Gần 365.000 học sinh trên toàn Quảng Ninh bước vào năm học mới. Ảnh: Quốc Nam.

Toàn tỉnh có gần 365.000 học sinh các bậc học từ mầm non đến THPT học tập tại gần 630 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Bước vào năm học mới, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của tỉnh đạt 92,07% (tăng 0,16% so với năm 2024); dự kiến hết năm 2025 sẽ đạt 92,5% trở lên.

Ghi nhận của Báo Tiền Phong tại Trường THPT Hải Đảo, Đặc khu Vân đồn, năm học này nhà trường có trên 1.300 học sinh, trong đó có 450 học sinh tuyển vào lớp 10.

Thực hiện theo mô hình chính quyền 2 cấp, nhá trường tổ chức tuyển sinh trên toàn đặc khu, trong đó có các đảo như Ngọc Vừng, Quan Lạn, Bản Sen... Nhà trường bố trí cơ sở vật, trong đó có kí túc xá cho học sinh tại các đảo về ở.

Để chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, đặc khu Vân Đồn đã tập trung, ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất trường học, củng cố mạng lưới trường lớp, mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý… đáp ứng điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì và tăng dần tỉ lệ học sinh học 2 buổi/ngày; giữ kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ cao nhất.





Lễ Khai giảng sẽ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, ý nghĩa. Ảnh: Quốc Nam.

Đặc biệt, để sẵn sàng cho Lễ khai giảng và một năm học mới thành công, Đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống điện, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên khi tổ chức, tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường; tổ chức cho học sinh, học viên ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ (chú trọng việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện khi tham gia giao thông); tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đảm bảo khung cảnh nhà trường xanh - sạch - đẹp trước ngày khai giảng năm học mới...

Quốc Nam

report Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai giảng

Sáng nay, trong tiết trời mát mẻ, người dân nô nức đưa trẻ đến trường khai giảng năm học mới. Lễ khai giảng năm nay đặc biệt vì đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục.

Tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống và khai giảng năm học 2025 – 2026 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ khai giảng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự lễ khai giảng

Dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ GD&ĐT qua các thời kỳ.

















Như Ý - Hà Linh

report Lâm Đồng: Gần 7.400 học sinh đặc khu Phú Quý khai giảng trong mưa lớn Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, 7.370 học sinh ở đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã bước vào năm học 2025 - 2026 trong điều kiện thời tiết mưa lớn. Để đảm bảo an toàn, nhiều trường trên địa bàn linh hoạt thay đổi phương án tổ chức. Tại Trường THPT Ngô Quyền, hơn 900 học sinh tham dự lễ khai giảng theo hình thức kết hợp: khối 10 dự trực tiếp tại hội trường, còn khối 11 và 12 theo dõi trực tuyến từ các phòng học. Tại Trường Tiểu học Tam Thanh, lễ khai giảng cũng được chuyển từ sân trường vào hội trường trong phút chót. “Năm học này toàn đặc khu có 1.998 trẻ mầm non, 2.594 học sinh tiểu học, 1.867 học sinh THCS và 911 học sinh THPT. Dù thời tiết không thuận lợi, sự chủ động của các trường cùng tinh thần háo hức của học sinh đã tạo nên một ngày khai giảng an toàn, ấm áp và đầy khí thế”, ông Đỗ Minh Chức - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý cho biết. Thái Lâm

report Học sinh Đất Mũi đi đò đến trường dự khai giảng

Từ khoảng 6h sáng, ngày 5/9, tại Trường Tiểu học 1 Đất Mũi﻿ (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau﻿), các em học sinh bắt đầu đến trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng chào đón năm học mới 2025-2026.

Đây là ngôi trường đặc biệt nằm ở điểm Cực nam của Tổ quốc, nơi cô trò ngồi khai giảng﻿ có thể nghe được cả sóng biển rì rào.

Trường Tiểu học 1 Đất Mũi có gần 800 học sinh. Nhiều em học sinh đến trường bằng đò dọc (phương tiện lưu thông đường thủy).

Trên khuôn mặt của các em rạng rỡ nụ cười khi được gặp lại bạn bè, thầy cô.

Ông Nguyễn Văn Tèo - phụ huynh của em Nguyễn Triệu Linh, học sinh lớp 5 và em Nguyễn Trung Hiếu học lớp 6 cho biết, theo như lịch học, gia đình hằng ngày phải 2 lượt đi về đưa rước con đến trường chi phí tốn khoảng 300.000 đồng.

Ông Tèo kiêm nghề chạy đò đưa rước 4 em học sinh, lấy chi phí tiền xăng 30.000 đồng/em nên cũng có cái “bù qua lắp lại”.

Không chỉ ông Tèo mà các gia đình ở xã Đất Mũi còn phải đi bằng đường thủy đến trường do một số khu vực đường bộ chưa phát triển thuận lợi.

Họ chịu khó khăn hơn những nơi khác để nuôi chữ, mang theo hy vọng tương lai con mình sẽ tốt hơn.

UBND xã Đất Mũi cho biết, điều kiện kinh tế của xã Đất Mũi còn khó khăn nhưng buổi lễ khai giảng tại các điểm trường đều được tổ chức trang trọng và ấm cúng.

Tân Lộc

Hơn 1.000 học sinh trên đảo tiền tiêu Lý Sơn náo nức ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Đình Nhật

report TPHCM: Cơ sở giáo dục lớn nhất cả nước sẵn sàng năm học mới

Sau sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước, với hơn 3.500 cơ sở giáo dục, gần 2,6 triệu học sinh. Đây là cơ sở giáo dục lớn nhất cả nước tính đến hiện tại.

Ngày 5/9, hoà chung không khí Khai giảng năm học mới cùng cả nước, các trường học trên địa bàn TPHCM cũng tổ chức lễ khai giảng.

Theo đó, sau sáp nhập, TPHCM trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn và đa dạng nhất cả nước, với hơn 3.500 cơ sở giáo dục, gần 2,6 triệu học sinh. Địa giới hành chính được mở rộng, đa dạng nhiều loại hình (nông thôn, thành thị, xã đảo, đặc khu…) mở ra nhiều dư địa mới cho giáo dục TP.HCM phát triển song cũng đặt ra nhiều thách thức lớn cho thành phố khi tình trạng cơ sở vật chất trường lớp còn chưa đồng đều ở các địa phương, đặc biệt là các vùng khó khăn, đông dân cư.

Thúc đẩy xây dựng trường lớp đảm bảo chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đến trường (từ 3-18 tuổi) vẫn đang là nỗ lực của TP.HCM sau sáp nhập, đảm bảo 100% học sinh có chỗ học, kéo giảm sĩ số học sinh/lớp; sĩ số lớp/trường đang trở thành nỗ lực lớn của thành phố, thực hiện hiệu quả Nghi quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức thực hiện những đề án, kế hoạch, chương trình giáo dục lớn của thành phố…

Cũng trong năm học 2025-2026, TPHCM thí điểm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học tại 39 trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế và khu vực, gồm 19 trường tiểu học, 16 trường THCS và 4 trường THPT.

Dưới đây là hình ảnh các em học sinh Trường Tiểu học Hanh Thông, TPHCM trong buổi sáng khai giảng năm học mới:

















Nguyễn Dũng

report Hà Nội: Ảnh mắt ngây thơ trong ngày khai trường

Chùm ảnh khai giảng tại Trường tiểu học Thuỵ Lâm A (Thư Lâm, Hà Nội)

























Đức Nguyễn





report Hà Tĩnh: Học sinh vùng núi háo hức lên xe buýt đi khai giảng

Sáng 5/9, gần 390.000 cán bộ, giáo viên và học sinh ở 668 trường học trên địa bàn Hà Tĩnh bước vào lễ khai giảng năm học 2025-2026. Đây là lần đầu tiên cả nước đồng loạt tổ chức khai giảng cùng thời gian, cùng nghi thức, gắn với kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục.

Các hoạt động riêng của từng trường như đón học sinh đầu cấp, văn nghệ, tặng quà sẽ diễn ra từ 7h đến trước 8h hoặc sau chương trình chung. Từ 8h đến 9h30, học sinh và giáo viên theo dõi chương trình chung do Bộ GD&ĐT tổ chức, gồm lễ chào cờ, hát Quốc ca...

Nhiều học sinh Trường THPT Hàm Nghi (Hà Tĩnh) ngồi chờ xe buýt để đến trường khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng năm nay được tổ chức trực tiếp tại trường kết hợp trực tuyến. Mỗi trường bố trí học sinh dự lễ theo lớp, theo dõi qua màn hình hoặc tập trung tại sân trường.

Trước khai giảng, các địa phương ở Hà Tĩnh đã huy động nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tuyển dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, chuẩn bị sách giáo khoa mới. Dù ảnh hưởng của mưa bão, giáo viên, phụ huynh và học sinh đã hoàn tất vệ sinh trường lớp, tập luyện nghi thức và chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho ngày khai giảng.

Nhiều học sinh cách trường hàng chục km di chuyển xe buýt để đến trường.

Dọc quốc lộ 15A, các em học sinh đứng chờ đón xe buýt.

Học sinh Hà Tĩnh hào hứng khai giảng năm học mới.





Ghi nhận tại các xã vùng núi như Hà Linh, Hương Bình (Hà Tĩnh), từ 6h sáng, nhiều học sinh Trường THPT Hàm Nghi đã ra quốc lộ 15A để đón xe buýt đi dự lễ khai giảng. Nhiều em phải di chuyển hàng chục km, thể hiện sự háo hức và quyết tâm bắt đầu năm học mới đầy hứng khởi.

Hoài Nam

report Hà Nội: Thày trò trường THPT Phan Huy Chú trong ngày khai giảng

Tại Hà Nội, lễ khai giảng năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh bắt đầu từ 8h. Các thầy cô, học sinh cùng tham dự chương trình chung do Bộ GD&ĐT tổ chức, được truyền hình trực tiếp. Trường THPT Phan Huy Chú được lựa chọn làm điểm cầu.

Từ trước 7h sáng ngày 5/9, học sinh và giáo viên trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nôi đã háo hức ở sân trường chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt. Đúng 7h là nghi lễ chào đón học sinh khối 10 của trường. Sau đó là màn văn nghệ chào mừng khi được nghe “ Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do học sinh ban nhạc Medley Melody biểu diễn.

Bà Nguyễn Ngọc Dung, Hiệu trưởng trường THCS Dương Liễu (Hà Nội) cho hay, khoảng thời gian 7-8h, nhà trường sẽ có các chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng lễ khai giảng. Khoảng 8h trở đi, học sinh toàn trường sẽ vào lớp theo dõi truyền hình trực tiếp qua ti vi thông minh”, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Cô Đỗ Thị Dung, giáo viên nhà trường cho biết, đây là khai giảng đặc biệt nên năm nay nhà trường có màn đồng diễn dân vũ của toàn thể giáo viên, học sinh trong trường: “Sau 3-4 ngày tập luyện nên màn đồng diễn đã khá chỉn chu chờ được biểu diễn sáng nay”- cô Dung chia sẻ.

Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8h. Từ 8h đến 9h30, tất cả đại biểu, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Một vài hình ảnh tại trường THPT Phan Huy Chú





















Đỗ Hợp

report Chủ tịch nước Lương Cường gửi thư cho ngành giáo dục

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã có thư gửi ngành Giáo dục. Trong thư, Chủ tịch nước mong muốn các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, tình yêu nghề, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học trò.









PV

report Những người gieo chữ giữa trùng khơi

Những ngày này, khi đất liền rộn ràng chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, đảo Trần (đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc cũng sẵn sàng đón tiếng trống khai giảng giữa trùng khơi

Cô giáo Lê Thị Mai Linh giúp các em thắt khăn quàng đỏ chuẩn bị cho ngày tựu trường.

Giữ lửa tri thức nơi đảo xa

Năm học 2025 - 2026, Trường Liên cấp đảo Trần có 8 học sinh, gồm 7 em tiểu học và 1 trẻ mầm non. Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, 3 cô giáo đã vượt sóng ra đảo từ nhiều ngày trước, mang theo sách vở, đồ dùng học tập và cả sự háo hức của nghề gieo chữ.

Đặc biệt, hai cô giáo tình nguyện Phạm Thị Hòa và Lê Thị Mai Linh đã đưa con trai mình (một em lớp 3, một em lớp 5) ra học cùng bạn bè trên đảo. “Tôi đưa con ra đảo để con được gần mẹ, đồng thời rèn luyện tính tự lập , biết sẻ chia khó khăn và thêm yêu mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc,” cô Linh chia sẻ.

Ngay khi đặt chân lên đảo, các cô nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con, trưởng thôn và lực lượng vũ trang . Từ việc vận chuyển đồ dùng, sắp xếp chỗ ăn ở đến cùng nhau dọn dẹp trường lớp, tất cả tạo nên tình quân dân ấm áp.

Các cô giáo xuống xuồng vượt sóng ra đảo Trần nhận nhiệm vụ.

“Chúng tôi thấy gần gũi, yên tâm hơn để gắn bó với lớp học nơi đầu sóng,” cô Hòa xúc động nói.

Bên cạnh hai cô giáo Phạm Thị Hòa và Lê Thị Mai Linh vừa ra đảo nhận nhiệm vụ , cô Mai Thị Loan, giáo viên Mầm non, người đã gắn bó với trường từ năm học trước tiếp tục tình nguyện ở lại đảo Trần thêm một năm học nữa.

Cô Loan chia sẻ: “Lớp học chỉ có một cô, một trò, điều kiện còn thiếu thốn, sóng gió đi lại khó khăn nhưng nhìn các em học sinh chăm học, mong mỏi từng ngày được đến lớp, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng.”

Các cô nhận được sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo dọn dẹp trường lớp.

Sự gắn bó của cô Mai Thị Loan và các đồng nghiệp không chỉ mang đến tri thức, mà còn tiếp thêm niềm tin, ý chí vượt khó cho thầy trò nơi đảo tiền tiêu. Tiếng trống khai giảng sắp vang lên sẽ là minh chứng cho tình yêu nghề, tình yêu biển đảo của những người gieo chữ giữa trùng khơi .

Trường học trên đảo Trần không lớn, chỉ vỏn vẹn vài phòng học, số lượng học sinh ít ỏi nhưng mỗi học trò nơi đây đều mang theo kỳ vọng của gia đình và cả niềm tin của đảo.

Người dân trên đảo gửi trọn niềm tin vào thầy cô. Chị Hoàng Thị Quang, phụ huynh có con gái bước vào lớp 1, bày tỏ: “Các cô mang con chữ ra đảo, mang cả tình thương và trách nhiệm. Chúng tôi chỉ mong các con học giỏi, lớn lên góp sức giữ gìn biển đảo quê hương.”

Cô giáo Phạm Thị Hòa nắn nót từng chữ cho ngày khai giảng.

Rộn ràng ngày khai trường

Lễ khai giảng năm học mới diễn ra vào sáng 5/9. Những ngày qua, thầy trò cùng phụ huynh, bộ đội trên đảo đã tất bật lau dọn bàn ghế, treo băng rôn, trang trí từng lớp học.

“Dù xa xôi, công tác chuẩn bị vẫn được triển khai chu đáo, bảo đảm an toàn và ý nghĩa cho học sinh” cô Lê Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Lân, phụ trách điểm trường đảo Trần cho biết.

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho thời khắc khai giảng.

Những đứa trẻ theo cha mẹ đi biển đã trở về, tay ôm cặp sách mới, ánh mắt sáng rỡ chờ ngày hội khai trường. Giữa trùng khơi, ngôi trường nhỏ trên đảo Trần vẫn sáng đèn tri thức. Mỗi học sinh là một niềm tin, mỗi bài giảng là một hạt giống tương lai được gìn giữ bằng trái tim thầy cô và sự gửi gắm của người dân nơi đầu sóng .

Hoàng Dương

Hơn 850 học sinh Trường THCS Nguyễn Du tựu trường.

report Cô trò xã đảo ở Gia Lai sẵn sàng cho năm học mới

Năm học mới, Trường Tiểu học & THCS Nhơn Châu﻿ dự kiến đón 207 học sinh, trong đó cấp Tiểu học là 112, cấp THCS là 95 em. Còn trường Mầm non xã Nhơn Châu đón 64 trẻ. Ảnh: T.Đ

Cô Hồ Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nhơn Châu cho biết, trường có một điểm trường chính tại thôn Tây và một điểm trường phụ tại thôn Đông. Để đón năm học mới, cán bộ, giáo viên trong trường đã hoàn tất việc vệ sinh, trang trí lại lớp học. Ảnh: T.Đ

Theo cô Huệ, là trường ở xã đảo nên việc dạy và học gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn chế, tuy nhiên, những năm qua, được cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm﻿. Minh chứng là trường mầm non mới của xã đang được xây dựng, sắp đưa vào sử dụng. Ảnh: T.Đ





Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, ngay từ sáng sớm (4/9), thầy và trò ở trường Tiểu học & THCS Nhơn Châu đã tất bật dọn dẹp trường lớp, bổ sung trang thiết bị, tài liệu học tập,... Ở xã đảo còn nhiều khó khăn nên việc chuẩn bị cho năm học mới đều do các thầy, cô tự tay làm. Ảnh: T.Đ

Theo lãnh đạo nhà trường, năm học này trường Tiểu học & THCS Nhơn Châu có 19 cán bộ, giáo viên, nhân viên; với 207 học sinh, sẽ chia thành 9 lớp học, mỗi lớp sĩ số dao động từ 20-32 học sinh. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu giảng dạy. Ảnh: T.Đ

Lãnh đạo UBND xã Nhơn Châu cho biết, trước thềm năm học mới, đã có nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ một phần sách giáo khoa và vở viết cho các em học sinh, góp phần giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh xã đảo. Riêng Đảng ủy, UBND xã cũng sẽ hỗ trợ hơn 20 cháu đang học tại trường mầm non xã (lớp Lá) 400 nghìn đồng/cháu.

Nằm cách đất liền khoảng 20 km, Nhơn Châu﻿ là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, bố mẹ các em học sinh đa phần đi làm biển hoặc đi làm ăn xa gửi con ở nhà cho ông bà chăm. ﻿Ảnh: T.Đ

Hôm nay (5/9), cùng với các địa phương trong cả nước, hơn 1.200 trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, chính thức bước vào năm học mới 2025-2026. Ảnh: T.Đ

Trương Định

Từ năm học 2025-2026, học sinh tiểu học của TP Hà Nội được hỗ trợ bữa ăn bán trú. Dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng được dành cho việc hỗ trợ này, đây là chủ trương đã được thông qua tại nghị quyết của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội ngay trước năm học mới. Số học sinh được hỗ trợ bữa ăn bán trú khoảng trên 750.000 học sinh tiểu học trong năm học này, gồm cả học sinh công lập và tư thục (trừ học sinh các trường có vốn đầu tư nước ngoài). Mức hỗ trợ 20.000 đồng/học sinh/bữa ăn bán trú. Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2025-2026 có trên 700 trường tiểu học tổ chức bữa ăn bán trú, với mức chi phí cho bữa ăn từ 19.000-50.000 đồng/ngày/học sinh. Sau một năm học thực hiện chương trình này, Hà Nội sẽ đánh giá kết quả và căn cứ vào tình hình thực tế, việc cân đối ngân sách để xem xét hỗ trợ cho học sinh ở cấp học khác. Năm học học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu học sinh các cấp mầm non, phổ thông, tăng thêm khoảng 60.000 học sinh. Việc đảm bảo đủ chỗ học, giải quyết dứt điểm các điểm “nóng” do quá tải chỗ học, giảm sĩ số học sinh/lớp, giảm số học sinh trái tuyến, đảm bảo khoảng cách đến trường của học sinh hợp lí là một trong những nhiệm vụ được Hà Nội nỗ lực thực hiện.

report Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức điểm cầu kết nối Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức điểm cầu kết nối lễ kỷ niệm và lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phan Huy Chú. Từ hôm qua, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, đảm bảo cơ sở vật chất, đường truyền cho buổi lễ. Thầy Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie Hà Nội chia sẻ, năm nay nhà trường không có hoạt động riêng. Đúng 8 giờ, thầy trò sẽ bắt đầu kết nối chương trình trực tuyến của Bộ GD&ĐT, chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm, nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Sau khi kết thúc buổi lễ, học sinh các lớp bắt đầu học theo thời khoá biểu đã được sắp xếp. Hiệu trưởng một trường THCS tại Ba Vì (Hà Nội) cho biết, trước giờ tiếp sóng, nhà trường sẽ dành khoảng 45 phút để học sinh biểu diễn văn nghệ, chào đón hơn 200 học sinh đầu cấp. "Đúng 8 giờ kém 5 phút, học sinh sẽ được toả về các lớp để dự lễ khai giảng trực tuyến kéo dài 90 phút vì lo ngại thời tiết nắng nóng hoặc có mưa, ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ngoài ra, khi dự chương trình ngoài trời qua màn hình led, bị ánh sáng phản chiếu rất khó nhìn", hiệu trưởng này nói.

Cô giáo Trường THCS Đống Đa (Hà Nội) quạt cho học trò lớp 6. (ảnh: Hà Linh)

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn.