Nhân kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, lễ hội Chúng ta là một lần thứ 6 sẽ được tổ chức trong hai ngày 9 và 10/5 tại Nhà hát ngoài trời Suwon 1 (thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc).

Trong 34 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực. Đến nay đã có hơn 300.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và hơn 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Trong bối cảnh đó, từ năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, DB Insurance đã khởi xướng lễ hội như một hoạt động giao lưu văn hóa tiêu biểu dành cho cộng đồng người Việt tại nước sở tại.‏

Tại buổi giới thiệu sự kiện với truyền thông, ông Park Han Woong - đại diện ban tổ chức - cho biết lễ hội đã trở thành một hoạt động tiêu biểu, góp phần kết nối cộng đồng hơn 300.000 người Việt đang học tập, sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

Bước sang năm thứ 8, lễ hội khẳng định vị thế là sự kiện biểu tượng cho giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Trước đó, lễ hội lần thứ 7 đã được tổ chức thành công rực rỡ tại Nhà hát ngoài trời Suwon 1 vào năm 2025, nhân kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn.

Năm 2026, sự kiện lấy cảm hứng từ tháng gia đình tại Hàn Quốc, chú trọng tạo không gian gắn kết tình thân. Điểm nhấn của lễ hội là đêm đại nhạc hội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hai nước như giọng ca Soprano Kim Yoon Ji, dàn hợp xướng Gyeonggi Youth, Hà Lê, ST Sơn Thạch, Thanh Duy, Ngô Lan Hương, Hoàng Yến Chibi. Ban tổ chức cho biết lượng vé phát ra có thể lên tới 3.000 vé.