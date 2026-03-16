Việt Nam đối với nhiều du khách không chỉ có cảnh sắc hùng vĩ, tuyệt đẹp mà còn có những món ăn đường phố trải dài từ Bắc chỉ Nam, ăn một lần mà nhớ mãi. Quả thật, Nha Trang trong ký ức của Tori, một cựu tiếp viên hàng không người Hàn, không chỉ có biển xanh mà còn là một thiên đường ẩm thực đầy mê hoặc. Trong chuyến trở lại lần này, cô đã thực hiện một hành trình "ăn sập" thành phố biển với danh sách các món ăn thuần chất địa phương, từ những quán quen từ thời còn bay cho đến những góc vỉa hè mới lạ.

Món quà chào sân đầu tiên chính là Bánh xèo và Mì Quảng tại quán Chao Mao. Khác với phiên bản ở nhiều nơi khác, bánh xèo tại đây được đổ giòn rụm, ăn kèm với xoài non bào sợi chua thanh thay vì chỉ có rau sống thông thường. Tori đặc biệt ấn tượng với cách nhân viên cuốn bánh khéo léo, kết hợp cùng nước chấm đậm đà tạo nên một sự bùng nổ vị giác ngay từ miếng đầu tiên. Tiếp nối sau đó là món Mì Quảng trộn với nước sốt sền sệt, cay nồng, một sự lựa chọn hoàn hảo để cân bằng lại vị béo của đồ chiên.

Quán ăn Chào Mào là quán cô nàng thích nhất mỗi khi đến Việt Nam

Lang thang dọc bờ biển khi hoàng hôn buông xuống, nữ cựu tiếp viên hàng không không thể cưỡng lại mùi thơm nức mũi của những chiếc Bánh tráng nướng vỉa hè. Được mệnh danh là "Pizza Việt Nam", món ăn này chinh phục cô bởi sự kết hợp thú vị giữa lớp vỏ giòn tan và phần nhân trứng, hành lá, sốt béo ngậy bên trong. Dù vị cay của ớt bột đôi khi khiến cô phải hít hà, nhưng cái thú vừa ăn vừa ngắm sóng biển dập dìu lại là trải nghiệm không gì thay thế được.





Nữ du khách thưởng thức bánh tráng nướng lề đường

Đỉnh cao của chuyến đi phải kể đến bữa tiệc hải sản tại một quán nhậu địa phương, nơi cô tự tay chọn một con cá lớn nặng gần 1kg để nướng trong giấy bạc. Thịt cá trắng ngần, dai ngọt cuốn cùng bánh tráng và rau thơm, chấm vào thứ nước sốt xanh đặc trưng của Nha Trang đã khiến cô phải thốt lên kinh ngạc. Để đổi vị, cô gọi thêm món sụn heo nướng lửa than với độ giòn sần sật và mùi thơm của khói, một món mồi nhắm đúng điệu của người dân bản địa.





Cô nàng tìm đến quán cá nướng để thưởng thức đặc sản

Sang ngày hôm sau, Tori bắt đầu buổi sáng bằng bát Bánh canh chả cá có mức giá gây "sốc" chỉ 15.000 đồng. Sợi bánh canh bột gạo dai mềm quyện cùng nước dùng thanh ngọt từ xương cá, thêm những miếng chả cá chiên vàng ươm và chả hấp đậm đà. Cô cho biết, việc thêm một chút mắm ớt cay nồng vào bát bún chính là "bí thuật" để món ăn này trở nên gây nghiện hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cô cũng khuyến cáo rằng nên cho ít ớt vì nếu cho nhiều thì vị món ăn không còn rõ nữa.

Quán bánh canh khiến cô nàng phải bất ngờ về giá

Hành trình ẩm thực của cô gái Hàn Quốc còn kéo dài qua những cuốn Nem nướng Ninh Hòa với nước sốt cam sền sệt, béo bùi từ nếp và thịt băm, cho đến những chiếc Bánh mì kẹp cá ngừ độc đáo mang hương vị rất riêng của vùng biển. Dù ăn liên tục nhiều bữa trong ngày, Tori vẫn cảm thấy tiếc nuối vì "chiếc bụng" của mình không đủ lớn để thử hết tất cả tinh hoa ẩm thực nơi đây.





















Cô nàng rất tinh tế khi chèn địa chỉ những hàng quán mà mình đã ghé thăm

Sau khi xem xong video, nhiều du khách quốc tế lẫn người dân bản địa cũng phải ấn tượng trước sự hiểu biết những món ăn đặc sản mà cô nàng thưởng thức. Thậm chí, có nhiều người cũng hứa hẹn sẽ ghé thăm Việt Nam để thưởng thức nhiều món ăn địa phương như cô nàng giới thiệu.

Nguồn: Tori Camp