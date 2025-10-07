Hậu A80, những thông tin liên quan đến Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (SN 1996) vẫn đều đặn thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tuy không phải là một “sao hạng A” trong giới giải trí, nhưng không thể phủ nhận rằng mọi nhất cử nhất động của nam quân nhân này luôn là điều mà nhiều người hâm mộ tìm kiếm, đặc biệt là sau khi sự kiện A80 kết thúc. Lê Hoàng Hiệp trở lại đơn vị công tác.

Hình ảnh gần đây nhất của Thương úy Lê Hoàng Hiệp. Nguồn: đtpt

Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tham một sự kiện Trung thu do đơn vị tổ chức.

Hình ảnh anh trong bộ quân phục nhanh chóng viral. Nhiều người nhận xét Hiệp “đẹp như AI”, gương mặt sáng, biểu cảm chuẩn mực, ngồi im thôi cũng đủ toát ra thần thái. Với hình ảnh mới này, Lê Hoàng Hiệp tiếp tục bảo chứng cho câu nói “chỉ cần là Lê Hoàng Hiệp thì ngồi im cũng hot”.

Nhiều người khen ngợi Lê Hoàng Hiệp có vẻ ngoài ngày càng thăng hạng, vẫn cứ là đẹp từ vẻ ngoài cho tới phong thái, khó ai qua được.

Từ vẻ ngoài đến phong thái vẫn đỉnh như ngày nào.

“Xem mà cứ tưởng AI không đó”, “Người đâu mà đẹp dữ dằn, ngồi thở thôi cũng đủ viral rồi”, “Hiệp cứ diện quân phục là đẹp nhất, chỉn chu, chín chắn”, “Cứ tưởng AI nhưng nhìn lại vẫn biết gật đầu là đúng Lê Hoàng Hiệp rồi”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Trước đó, trên mạng xã hội cũng chia sẻ nhiều hình ảnh từ các “camera qua đường” chụp/ quay được khoảnh khắc Lê Hoàng Hiệp ở quê, đi đón cháu hoặc chạy xe trên đường,.. Có những khung hình chỉ thấy bóng lưng, đeo khẩu trang thì cộng đồng mạng vẫn dễ dàng nhận ra và chia sẻ rầm rộ.

Một vài hình ảnh Lê Hoàng Hiệp giản dị ở đời thường thời gian gần đây. Nguồn: Thuy van, mxh.

Sự kín tiếng, không công khai mạng xã hội của Lê Hoàng Hiệp lại càng khiến cho những khoảnh khắc đời thường của anh trở nên đặc biệt hơn với người hâm mộ.

Lê Hoàng Hiệp nổi tiếng từ Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (nhiệm vụ A50) với khoảnh khắc bước xuống xe khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Gương mặt sáng là điều dễ nhận ra, nhưng điều khiến mọi người phải "xem 1000 lần không thoát ra được" chính là dáng người và thần thái.

Lê Hoàng Hiệp nổi lên sau khoảnh khắc bước xuống xe ở nhiệm vụ A50.

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp tại ga Sài Gòn (TP.HCM) sau hành trình dài trên chuyến tàu SE63 từ Bắc vào Nam hôm 5/9, sau khi kết thúc nhiệm vụ A80.

Kể từ đó, từ cảnh anh thực hiện nhiệm vụ, tập luyện cùng đồng đội, cho đến những thông tin đời tư như quê quán, chuyện tình cảm… tất cả đều được netizen ráo riết tìm kiếm. Còn nhớ thời điểm đồng chí Hiệp lên tàu ra Hà Nội tham gia A80, ga tàu chật kín người hâm mộ đến tiễn, vẫy chào.

Sau đó, trong các buổi tập ở Hà Nội, hình ảnh Lê Hoàng Hiệp cùng đồng đội tiếp tục được ghi lại: người dân đến xem, động viên, xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm,.. Nhiều netizen thừa nhận dành hàng giờ chỉ để cày đi cày lại các video về Lê Hoàng Hiệp, đến mức “không thoát ra được”.

Khi kết thúc nhiệm vụ A80 được vài ngày, trên TikTok hashtag lehoanghiep (Lê Hoàng Hiệp) ghi nhận 2 tỷ lượt xem (tính đến ngày 4/9/2025). Đến nay, hơn 1 tháng thì con số này đã tăng lên 2,6 tỷ lượt xem - tức là tăng lên 600 triệu lượt xem.

2 tỷ lượt xem trong 4 tháng - một kỷ lục đủ chứng minh: “Khó có ai qua nổi Lê Hoàng Hiệp.”



Hashtag lehoanghiep trên TikTok tính đến ngày 7/10.

Con số tăng lên nhanh chóng dù anh chàng không còn xuất hiện nhiều như trước đây càng chứng minh cho độ hot, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt của Lê Hoàng Hiệp.

Ngoài đời, anh vẫn giữ lối sống kín tiếng, ít khi xuất hiện trên mạng xã hội - điều càng khiến công chúng thêm tò mò và trân trọng mỗi lần anh xuất hiện.