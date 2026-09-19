Lê Giang Patrik từng nhận lương 6 triệu/tháng

Lê Giang Patrik (sinh năm 1992) là thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia. Sinh ra và lớn lên tại Slovakia, anh bắt đầu đá bóng từ năm 5 tuổi, từng khoác áo U19, U21 Slovakia và thi đấu cho các CLB tại Slovakia, Cộng hòa Séc.

Năm 2023, Patrik trở về Việt Nam, gia nhập Công an Hà Nội rồi được cho CLB TP.HCM mượn. Sau đó, anh tiếp tục gắn bó với đội bóng này và ký hợp đồng 3 năm vào tháng 8/2024. Hiện đội bóng mang tên CLB Công an TP.HCM, còn Patrik thi đấu ở vị trí thủ môn.

Đầu năm 2026, Patrik chính thức được nhập quốc tịch Việt Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi liên đoàn, anh lần đầu được triệu tập lên ĐTQG và cùng tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Championship 2026, đồng thời nhận danh hiệu Thủ môn hay nhất giải.

Mới đây, Patrik tiếp tục có tên trong danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 sắp diễn ra.

Sự chú ý dành cho thủ môn Việt kiều cũng kéo theo tò mò về thu nhập. Ít ai biết, khi còn là cầu thủ trẻ tại Slovakia, Patrik từng nhận khoảng 5.000 koruna/tháng (khoảng 6 triệu đồng).

Nam thủ môn từng chia sẻ về thu nhập trong bài phỏng vấn “Anh là một cầu thủ bóng đá khá khác biệt: sống không cần TV, đọc sách về Nelson Mandela và từng từ chối khoản tiền khổng lồ” năm 2020 trên Denník N. Khi đó, Patrik đang thi đấu cho MŠK Žilina - CLB bóng đá chuyên nghiệp của Slovakia.

“Khi đó, ở Žilina tôi kiếm được 5.000 koruna, và với một cậu bé 15 tuổi như tôi thì như vậy là rất tốt - tôi sống tại học viện và có thể phần nào tự lập, không phụ thuộc vào bố mẹ, Lê Giang Patrik chia sẻ.

Sau nhiều năm thi đấu tại châu Âu, Patrik trở lại Việt Nam vào năm 2023. Tại đây, anh dần tạo được dấu ấn ở V.League và trở thành một trong những thủ môn Việt kiều được chú ý.

Đặc biệt, sau mùa giải 2023/24, Patrik thi đấu nổi bật trong màu áo TP.HCM. Anh ra sân 22/23 trận V.League, góp phần giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 4 và sau đó được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất V.League 2023/24. Những màn trình diễn này giúp giá trị của thủ môn sinh năm 1992 trên thị trường chuyển nhượng tăng lên.

Tháng 8/2024, Patrik ký hợp đồng 3 năm với CLB TP.HCM. Theo nhiều nguồn tin được truyền thông đăng tải, anh được cho là nhận 18.000 USD/tháng, tương đương khoảng 466 triệu đồng/tháng, cùng khoản phí lót tay 7,5 tỷ đồng cho 3 năm. Khoản lót tay này được cho là chia thành 3 đợt, tương đương khoảng 2,5 tỷ đồng mỗi năm.

Nếu lấy mức 18.000 USD/tháng làm cơ sở, riêng tiền lương trong một năm tương đương khoảng 216.000 USD. Trong toàn bộ 3 năm hợp đồng, tiền lương theo cách tính này vào khoảng 648.000 USD, chưa tính khoản lót tay.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức lương 18.000 USD/tháng và các chi tiết về phí lót tay chưa được CLB hoặc Patrik công bố chính thức. Đây là những con số được truyền thông dẫn lại từ các nguồn liên quan đến hợp đồng.

Ngoài tiền lương, Patrik còn có các nguồn thu khác từ tiền thưởng sau giải đấu, quảng cáo và hợp tác thương hiệu,.... Sự chú ý dành cho thủ môn Việt kiều cũng tăng đáng kể sau khi anh trở thành một gương mặt được quan tâm tại bóng đá Việt Nam.

Từ một cầu thủ tuổi thiếu niên từng nhận khoảng 5.000 koruna/tháng, Patrik sau nhiều năm đã trở thành thủ môn có mức đãi ngộ được truyền thông ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi tháng tại V.League.

Hành trình ấy trải qua gần hai thập kỷ, từ những ngày tập luyện tại Slovakia, cơ hội được mời về Việt Nam khi còn rất trẻ, đến quyết định trở lại quê hương của bố và xây dựng sự nghiệp tại đây.

Ảnh: FBNV