Lê Bống tuyên bố có "job" mới!

Lê Bống (tên thật là Lê Xuân Anh) - cái tên chưa bao giờ hạ nhiệt

Từ một hot girl, TikToker đình đám từng vấp phải không ít tranh cãi, cô nàng sinh năm 1995 đã có bước chuyển mình ngoạn mục để trở thành người mẫu, diễn viên, MC truyền hình và người truyền cảm hứng lối sống tích cực. Việc cô nàng "lấn sân" không biết mệt mỏi cũng chính là chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm gần đây. Dễ thấy, bất kỳ lĩnh vực nào từ thiết kế nội thất, vẽ tranh, kinh doanh, diễn xuất cho đến dẫn chương trình nhà đài, cô đều từng thử sức. Sự "phủ sóng" trên mọi mặt trận này đã khiến netizen gán cho cô danh hiệu vui vẻ: "Người sở hữu cơ địa khó thất nghiệp".

Khi cụm từ "cơ địa khó thất nghiệp" đang trở thành xu hướng trêu chọc, Lê Bống một lần nữa khiến cư dân mạng phải ngã ngửa với màn "đáp trả" không thể hóm hỉnh hơn. Trên trang cá nhân sở hữu hàng triệu lượt theo dõi, nữ MC bất ngờ đăng tải tấm hình rạng rỡ check-in tại New Zealand cùng dòng trạng thái ngắn gọn: "Job mới: Du học sinh". Đi kèm câu từ gây chú ý này là các biểu tượng cờ Việt Nam, cờ New Zealand, chiếc tàu hỏa cổ kính và hashtag "justforfun", "NewZealand".

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận từ người hâm mộ.

Trong ảnh, Lê Bống xuất hiện với vẻ ngoài mộc mạc, trẻ trung, mái tóc xõa tự nhiên và nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Cô diện trang phục nhẹ nhàng, đeo tai nghe và đứng tạo dáng trước một chiếc tàu điện màu đỏ mang phong cách cổ điển đặc trưng của New Zealand. Không còn vẻ lộng lẫy, kiêu sa khi đứng trên sân khấu sự kiện hay hình ảnh chỉn chu, nghiêm túc khi lên sóng truyền hình, Lê Bống ở hình ảnh này mang đậm dáng vóc của một nữ sinh năng động, tràn đầy năng lượng tươi mới.

Động thái tuyên bố nhận "job mới" làm du học sinh ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước khả năng làm mới bản thân liên tục của cô. Dù đính kèm hashtag "justforfun" (chỉ là vui thôi) như một lời đùa hóm hỉnh trước sự "cà khịa" của cộng đồng mạng, chuyến đi và trải nghiệm thực tế tại xứ sở Kiwi của Lê Bống vẫn khiến người xem không khỏi tò mò và ngưỡng mộ tinh thần trải nghiệm không ngừng nghỉ.

Hành trình từ TikToker thị phi đến hot girl "cơ địa đa năng"

Để hiểu vì sao cụm từ "cơ địa khó thất nghiệp" lại gắn liền với Lê Bống, cần nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật và phát triển bản thân đầy thăng trầm của cô. Khởi đầu là một hot girl phòng gym nổi tiếng nhờ câu chuyện giảm cân ngoạn mục từ 73kg xuống 50kg, Lê Bống nhanh chóng lấn sân sang nền tảng sáng tạo nội dung TikTok và gặt hái thành công rực rỡ với hàng triệu người theo dõi. Tuy nhiên, giai đoạn đầu bước chân vào giới giải trí, cô từng hứng chịu không ít "gạch đá" từ dư luận bởi phong cách thời trang gợi cảm quá đà cùng những phát ngôn hay hành động nông nổi.

Không chọn cách gục ngã hay buông xuôi trước những chỉ trích gay gắt, Lê Bống chọn cách lắng nghe, thay đổi và âm thầm chứng minh năng lực. Cô bắt đầu siết chặt hình ảnh cá nhân, theo học các khóa đào tạo bài bản về kỹ năng nói, dẫn chương trình và diễn xuất. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp cô từng bước ghi điểm trong mắt công chúng.

Mỗi khi công chúng tưởng chừng Lê Bống đã yên vị ở một vai trò nhất định, cô lại tiếp tục bắt tay vào một dự án mới, học thêm một kỹ năng mới. Chính sự linh hoạt, không ngại vất vả và khả năng thích ứng cao với thị trường đã giúp cô tạo nên thương hiệu "cơ địa khó thất nghiệp" trong lòng người hâm mộ.

Màn khoe "job mới làm du học sinh" tại New Zealand không chỉ là một lời đáp trả hài hước trước những trận "cà khịa" vui vẻ của cư dân mạng, mà còn phản ánh đúng tinh thần sống hiện đại của Lê Bống: luôn mở rộng giới hạn bản thân và không ngừng học hỏi. Dù ở bất kỳ độ tuổi nào hay đang đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp, việc bước ra thế giới, khám phá những văn hóa mới và đặt mình vào vị thế của một người đi học vẫn là trải nghiệm giá trị.

Chuyến đi New Zealand lần này, dù là một chương trình trải nghiệm ngắn hạn hay hành trình du học thực sự, chắc chắn sẽ tiếp thêm cho Lê Bống những vốn sống phong phú để tiếp tục cống hiến cho khán giả trong các dự án nghệ thuật tương lai.