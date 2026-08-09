Cụ ông 92 tuổi chia vàng, tiền cho 41 người con, cháu, chắt ở Nghệ An: Hé lộ về món quà đặc biệt

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cụ ông 92 tuổi lần lượt chia vàng, tiền cho con, cháu được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý. Trong đoạn clip, cụ ông ngồi tại khu vực bàn uống nước, xung quanh là các con, cháu, chắt quây quần.

Từ chiếc túi nhỏ mang theo bên mình, ông cẩn thận lấy ra những hộp đựng vàng để trao cho một số người con, sau đó lần lượt phát phong bì cho từng thành viên khác. Ai nấy đều vui mừng, trân trọng đón nhận món quà của ông. Khung cảnh đầm ấm, hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Được biết, cụ ông trong đoạn clip là ông Lê Văn Đại (92 tuổi, trú xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An). Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt của gia đình, trên báo VietNamNet, Lê Giang Chi (26 tuổi, cháu nội ông Đại) cho hay đoạn clip được ghi lại trong một ngày gia đình có giỗ, khi tất cả con cháu đều có mặt đông đủ tại nhà ông bà.

Khi chuẩn bị tới giờ ăn cơm, ông Đại đã gọi các thành viên trong gia đình quây quần đến gần và chia sẻ muốn trao món quà ý nghĩa cho 41 người con, cháu, chắt. Theo Giang Chi, đây là số tiền, vàng mà ông nội cô đã tích góp từ tiền lương, tiền họ hàng thăm hỏi,... trong suốt mấy chục năm qua.

"Ông không có người anh chị em ruột nào, bố mẹ chỉ sinh được một mình ông. Giờ đây, được chứng kiến cảnh con đàn cháu đống, các con đoàn kết, yêu thương nhau như vậy, ông rất mãn nguyện'", ông Đại xúc động chia sẻ trước khi tặng quà cho con, cháu.

Cụ ông 92 tuổi chia quà cho các con, cháu, chắt. (Video: Giang Chi)Tiết lộ về món quà của ông, Chi cho biết, ông nội cô có 5 người con, gồm 2 trai, 3 gái. Thương các cô con gái có hoàn cảnh khó khăn hơn nên ông dành tặng mỗi người con gái một phần vàng. Những người con, cháu, chắt còn lại, ông trao mỗi người một chiếc phong bì và dặn khi về đến nhà mới mở.

Do đó, mọi người chỉ biết món quà của riêng mình chứ không biết cụ thể mỗi người nhận được bao nhiêu. Chi cũng bày tỏ, ông luôn quan tâm sát sao đến từng thành viên trong gia đình. Trong lúc trao quà, ông tặng thêm một người cháu ngoại có hoàn cảnh khó khăn hơn số tiền 1 triệu đồng.

Kể thêm trên báo Thanh Niên, Chi xúc động nói, ông nội là người luôn yêu thương và đối xử công bằng với tất cả các con, cháu. Dù điều kiện kinh tế không quá dư dả, ông vẫn cố gắng chuẩn bị quà cho tất cả mọi người để ai cũng có phần trong ngày sum họp.

Đặc biệt, vợ chồng ông quyết định trao quà khi cả hai vẫn còn khỏe mạnh. Bởi ông quan niệm rằng, món quà sẽ trọn vẹn ý nghĩa khi được chính tay ông bà trao cho con, cháu, chắt.

Hiện tại, vợ chồng ông Đại sống trong ngôi nhà riêng. Cụ bà năm nay 87 tuổi, sức khỏe yếu sau cơn tai biến nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Ở tuổi ngoài 90, ông Đại vẫn minh mẫn, khỏe mạnh và hàng ngày chăm sóc vợ, từ chuẩn bị từng bữa cơm đến nhắc cụ bà uống thuốc. Các con cháu của ông đều ở gần, thường xuyên sang thăm hỏi, sum họp cùng ông bà. Với các con cháu, ông bà vừa là chỗ dựa tinh thần và cũng là niềm tự hào của cả đại gia đình.