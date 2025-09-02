Đó chính là Trung úyPhùng Thế Văn (SN1999, tại Bắc Kạn - nay là Thái Nguyên) hiện đang công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an.

Trong buổi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (A80) diễn ra vào sáng nay (2/9) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Phùng Thế Văn “gây sốt” cả cõi mạng với 5 giây lọt ống kính, xuất hiện trên sóng truyền hình. Anh chàng diện vest đen, đeo kính râm thuộc Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn khách quốc tế.

5 giây đỉnh cao của Trung úy Phùng Thế Văn trên VTV

Cũng chính bởi diện mạo siêu ngầu ấy mà chỉ vài giây trên VTV, khoảnh khắc của Phùng Thế Văn đã nhanh chóng viral và được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ. Thậm chí, sau khung hình này, Phùng Thế Văn còn được gọi với biệt danh mới là “soái ca cảnh vệ”.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Phùng Thế Văn được chú ý khi xuất hiện trên truyền hình. Trong ngày tổng duyệt, khi thực hiện nhiệm vụ đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gương mặt của anh chàng cũng được ống kính zoom cận, thần thái lạnh lùng, nghiêm trang nhận nhiều lời khen từ người xem truyền hình.

Trong buổi tổng duyệt, khoảnh khắc đi qua Lăng Bác của Phùng Thế Văn cũng đã thu hút sự chú ý của netizen

Loạt khoảnh khắc cực ngầu, thần thái ngút ngàn của Phùng Thế Văn được chia sẻ rầm rộ khắp MXH

Hay trong những đoạn clip đời thường được mọi người ghi lại, Phùng Thế Văn cũng ghi điểm với visual “cực phẩm”, chiều cao 1m85 cùng nụ cười “đốn tim”. Bên cạnh đó, anh chàng được nhận xét là thân thiện, nhiệt tình khi giao lưu, trò chuyện với mọi người.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Quan trọng là thần thái thật, 5 giây thôi mà mình đứng hình luôn vì vẻ điển trai”.

- “Nhìn anh này siêu ngầu, camera cũng liên tục bắt cận”.

- “Mặt chiến sĩ này sáng ghê. Chiếm spotlight hẳn vài giây trên VTV mà nhìn oách thật!”.

- “Bạn này đúng là đẹp trai không lối thoát. Từ camera thường đến camera nhà Đài, cái nào cũng “cân” được tất, quá đỉnh”.

- “Phùng Thế Văn xuất hiện lần nào là chấn động lần đó. Lúc nào cũng hot luôn”.

Với nhiều người, Phùng Thế Văn vốn là gương mặt không còn quá xa lạ. Nói là quen mặt bởi năm 2020, anh từng nhận được nhiều sự chú ý khi xuất hiện trên sóng truyền hình, trong chương trình Chúng Tôi là Chiến Sĩ. Ở thời điểm đó, anh đã khiến nhiều người mê mẩn bởi visual cực phẩm, body cân đối của mình.

Hiện tại, dù đã có một vài thay đổi về ngoại hình nhưng nhiều người vẫn cảm thấy bị cuốn hút bởi visual của Thế Văn. Đặc biệt, khi diện vest đen và làm nhiệm vụ, nam cảnh vệ càng khiến nhiều người phải ấn tượng vì thần thái toát ra quá ngầu, tuyệt đối điện ảnh.