Giữa tháng 6, diễn viên Đình Tú công khai hình ảnh cầu hôn bạn gái Ngọc Huyền tại Nhật Bản. Cả hai có khoảng thời gian yêu kín tiếng trước khi công khai mối quan hệ với công chúng. Sáng 30/10, lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn viên đình đám VFC Đình Tú – Ngọc Huyền chính thức diễn ra tại nhà gái, thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả.

Trong ngày trọng đại, cả hai xuất hiện vô cùng rạng rỡ và xứng đôi vừa lứa. Ngọc Huyền được khen ngợi vì visual xinh xắn như nàng thơ. Trong khi đó, Đình Tú ghi điểm vì gương mặt điển trai, phong thái chững chạc. Không gian lễ ăn hỏi được trang trí ấm cúng, mang tông đỏ chủ đạo. Lễ ăn hỏi của cặp đôi có sự tham gia của 2 bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Trước đám hỏi, Đình Tú còn chia sẻ cảm xúc hồi hộp lo lắng trên trang cá nhân. Anh viết: "Nằm mãi không ngủ được, các bạn chưa cưới các bạn không hiểu được đâu. 30/10".

Đình Tú và Ngọc Huyền tổ chức lễ ăn hỏi vào sáng 30/10 (Nguồn: @7799wst)

Cặp diễn viên Vbiz xuất hiện tình tứ, được khen ngợi xứng đôi vừa lứa

Ngày vui của Đình Tú và Ngọc Huyền có hai bên gia đình và bạn bè thân thiết tham dự Không gian lễ ăn hỏi được trang trí ấm cúng, mang tông đỏ chủ đạo

Đám cưới của Đình Tú và Ngọc Huyền dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới, tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Tin đồn hẹn hò giữa cặp đôi bắt đầu rộ lên từ năm 2023, khi cư dân mạng liên tục soi ra nhiều dấu hiệu tình cảm cho thấy cả hai có mối quan hệ đặc biệt.

Tháng 6 vừa qua, Đình Tú và Ngọc Huyền vướng nghi vấn tổ chức đám cưới gấp vì có tin vui. Khi một netizen bày tỏ sự nghi ngờ: "Đoán là có baby", Ngọc Huyền đã lên tiếng phủ nhận: "Dạ không hề ạ".

Cặp đôi này cũng đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn

Nguyễn Đình Tú, sinh năm 1992, là cựu sinh viên Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh ghi dấu ấn mạnh mẽ qua loạt bộ phim đình đám của VTV như Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta, Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng và Thương ngày nắng về…

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, sinh năm 1997, từng theo học tại Đại học Sư phạm Hà Nội trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật. Nữ diễn viên nhanh chóng tạo được thiện cảm với khán giả qua những dự án phim đáng chú ý như Mặt nạ gương, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng nói khi yêu và gần đây nhất là Cha tôi, người ở lại...