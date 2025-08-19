Lấy được 1 người chồng như này, coi như phụ nữ "sở hữu" cả thiên hạ!

Trong thế giới giải trí hào nhoáng, nơi danh vọng và ánh đèn sân khấu dễ khiến con người quên đi giá trị cốt lõi, hiếm có nghệ sĩ nào dám bày tỏ một cách mộc mạc, giản dị về hôn nhân như Bi Rain. Ngày 16/8, trong một dịp trò chuyện, nam ca sĩ nổi tiếng đã chia sẻ quan điểm sâu sắc về gia đình, về vai trò của người đàn ông trong hôn nhân, khiến nhiều người lặng đi vì đồng cảm.

Điều đặc biệt là những lời anh nói không hề sáo rỗng. Đó là suy ngẫm của một người đàn ông đã trải qua ánh hào quang, cũng đã trải qua những giai đoạn sự nghiệp nhiều thử thách. Và trên tất cả, đó là tiếng lòng của một người chồng, một người cha thật sự đặt gia đình lên hàng đầu.

Bản lĩnh lớn nhất của đàn ông là biết cúi đầu trước gia đình

Trong chia sẻ gây chú ý, Bi Rain thẳng thắn nói: " Đàn ông, dù mất tất cả, chỉ cần còn gia đình thì có thể vì họ mà buông bỏ tự ái, sẵn sàng quỳ gối trước bất kỳ ai. Tôi cũng vậy. Dù tương lai ra sao, kể cả thất bại, tôi vẫn đủ tự tin bắt đầu lại từ con số 0, miễn là bên cạnh còn gia đình".

Một người đàn ông dám buông bỏ tự ái vì vợ con, đó mới là bản lĩnh. Bởi xã hội vẫn thường gắn cho đàn ông cái khuôn mẫu phải mạnh mẽ, phải bất khuất, phải "ngẩng cao đầu". Nhưng như Bi Rain nói, sức mạnh thực sự lại nằm ở chỗ dám cúi đầu, dám hạ mình, miễn là bảo vệ được những người mình yêu thương.

Ở một góc nhìn khác, khi nhắc đến việc nuôi dạy con, anh thẳng thắn: "Khi đã có con, bản thân tôi - Jung Ji Hoon, không còn tồn tại nữa. Điều quan trọng nhất là gia đình".

Đây là một quan điểm hiếm thấy ở người đàn ông nổi tiếng. Nhiều người có thể đặt cái "tôi" quá lớn trong hôn nhân, nhưng với Bi Rain, kể từ khi có con, anh sẵn sàng xóa nhòa cái "tôi" ấy để ưu tiên cho 2 chữ "chúng ta".

Gia đình hạnh phúc của cặp đôi hot màn ảnh Hàn

Anh cũng dành những lời chân thành nhất cho người vợ Kim Tae Hee – nữ diễn viên được coi là ngọc nữ của màn ảnh Hàn Quốc: "Trong gia đình, người phải hy sinh nhiều nhất chính là mẹ. Ai sinh con? - Mẹ. Ai là người con tìm đến đầu tiên? - Mẹ. Vì vậy, người cha phải là người san sẻ, bù đắp cho những khó khăn và áp lực mà mẹ phải chịu. Nếu cứ mặc định rằng 'việc nuôi dạy con là của mẹ' thì điều đó hoàn toàn sai lầm. Người cha phải đồng hành và hỗ trợ trong việc chăm sóc con cái".

Câu nói này không chỉ là sự ghi nhận của một người chồng dành cho vợ, mà còn là lời nhắc nhở cho mọi người đàn ông: Hôn nhân không phải là sự phân công cứng nhắc "chồng lo tiền, vợ lo con cái", mà là sự đồng hành, cùng nhau gánh vác.

Nếu đàn ông chỉ đứng ngoài, coi việc chăm con là bổn phận duy nhất của phụ nữ, hôn nhân sẽ dần trở thành gánh nặng. Nhưng khi người chồng biết chia sẻ, biết đỡ lấy phần mệt nhọc, thì gia đình sẽ trở thành nơi cả hai cùng tìm thấy sự bình yên.

Và ở đây, Bi Rain đã cho thấy một định nghĩa giản dị nhưng vô cùng mạnh mẽ: Người đàn ông tốt không phải là người kiếm được thật nhiều tiền, mà là người dám đặt vợ con ở vị trí quan trọng nhất, biết cúi đầu khi cần và biết nâng niu sự hy sinh của người phụ nữ.

Phụ nữ làm sao để có được người chồng như vậy?

Khi nghe Bi Rain chia sẻ, nhiều người phụ nữ không khỏi thầm mơ ước: giá như mình cũng có một người chồng biết nói lời trân trọng và hành động đầy trách nhiệm như vậy. Nhưng thực tế, một người đàn ông như Bi Rain không phải do may mắn ngẫu nhiên mang lại, mà là kết quả của sự lựa chọn, sự đồng hành và cách cả hai cùng xây dựng hôn nhân.

1. Sự lựa chọn ban đầu

Khi yêu, phụ nữ cần tinh tế quan sát cách một người đàn ông đối xử với cha mẹ, với bạn bè, với người yếu thế và đặc biệt là với thất bại của chính mình. Một người đàn ông khi vấp ngã mà vẫn biết đứng dậy, không đổ lỗi, không ích kỷ đó là nền tảng để sau này anh có thể làm chồng, làm cha tốt.

Kim Tae Hee – một ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc không chọn người đàn ông quyền lực hơn mình, giàu có hơn mình, mà chọn Bi Rain, người đàn ông có thể không hoàn hảo nhưng chân thành và luôn hướng về gia đình.

2. Tôn trọng lẫn nhau

Sự tôn trọng không chỉ là lời nói "anh yêu em", mà là cách để đối phương có không gian phát triển. Bi Rain trân trọng vợ không chỉ vì cô là "ngọc nữ" màn ảnh, mà vì anh nhìn thấy ở Kim Tae Hee sự hy sinh, sự cố gắng và anh đáp lại bằng sự đồng hành.

Trong một cuộc hôn nhân, nếu người vợ chỉ biết hy sinh mà không được trân trọng, cô ấy sẽ dần mệt mỏi. Nhưng nếu sự hy sinh ấy được nhìn thấy, được thừa nhận, thì đó sẽ trở thành động lực.

3. Cùng nhau vun đắp, cùng nhau trưởng thành

Một người chồng như Bi Rain không tự nhiên mà có. Anh được "nuôi dưỡng" bởi chính cách hôn nhân vận hành. Khi vợ biết chia sẻ, biết khích lệ, khi cả hai cùng đặt gia đình lên trên hết, thì người chồng sẽ dễ dàng bộc lộ sự trách nhiệm và dịu dàng.

Có một câu nói rất hay: "Đằng sau một người đàn ông tốt là một người phụ nữ khéo léo". Điều này không phải để đề cao sự hy sinh vô điều kiện, mà để khẳng định rằng hôn nhân là sự cộng hưởng. Người phụ nữ khéo léo sẽ biết đặt ranh giới, biết khơi gợi sự đồng hành, chứ không chấp nhận im lặng chịu đựng.

Bi Rain và Kim Tae Hee đã kết hôn từ năm 2017, đến nay có hai con gái. Trải qua nhiều biến động, họ vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng – một gia đình hạnh phúc, bình yên giữa showbiz đầy sóng gió.

Người đàn ông biết cúi đầu vì gia đình không hề yếu đuối, mà đó chính là biểu hiện của bản lĩnh. Và người phụ nữ có được một người chồng như vậy không phải chỉ nhờ "may mắn", mà nhờ biết lựa chọn, biết xây dựng, biết cùng nhau vun đắp.

Có lẽ, thành công nhất của 1 người vợ là nghe được nghe chồng nói: "Dù tương lai ra sao, kể cả thất bại, tôi vẫn đủ tự tin bắt đầu lại từ con số 0, miễn là bên cạnh còn gia đình".