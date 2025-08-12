Từ vụ hành hung phụ nữ dã man ở chung cư Hà Nội: Bài học cay đắng về "đồng vợ đồng chồng… tù mọt gông"

Vụ việc ở chung cư Sky Central (Hà Nội) tối 9/8 vừa qua khiến nhiều gia đình giật mình: chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa hai đứa trẻ ở sân chơi, người chồng nóng tính đã lao vào hành hung 1 người phụ nữ ngay tại sảnh, trước mặt nhiều người và cả con trẻ. Đáng nói, vợ anh ta chính là người "mách chồng" rồi đứng xem anh ta hành hung dã man người cùng thân phận phụ nữ như mình. Mạng xã hội mỉa mai câu "đồng vợ đồng chồng…" nhưng không phải "tát biển Đông" mà là "tù mọt gông". Nghe vừa chua chát, vừa là hồi chuông cảnh tỉnh: Ứng xử của cha mẹ trong những tình huống này ảnh hưởng không chỉ tới bản thân, mà còn định hình nhân cách con cái.

Khi chuyện bé thành chuyện to và cái giá phải trả trong gia đình

Con trẻ va chạm khi chơi là điều bình thường. Ở sân chung cư, công viên hay trường học, vài câu tranh cãi, thậm chí một cú xô nhẹ… là chuyện xảy ra mỗi ngày. Lẽ ra người lớn cần bước vào để hạ nhiệt, giúp trẻ hiểu và bỏ qua cho nhau. Thế nhưng, trong vụ việc này, người vợ dù biết chồng nóng tính lại kéo chồng xuống "xử lý" thay vì tìm cách hòa giải. Khi bạo lực bùng phát, chị ta cũng không can ngăn, để sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Gia đình vốn là nơi nương tựa, nhưng một phút nóng giận có thể khiến cả nhà phải đối diện với pháp luật, tổn thương và mất mát danh dự. Câu nói của nhà báo Ernest Hemingway rất đúng trong trường hợp này: "Điều cao quý nhất ở con người là biết kiềm chế bản thân". Kiềm chế không phải là nhịn nhục, mà là lựa chọn cách giải quyết khôn ngoan nhất cho an toàn của bản thân và của cả 1 gia đình.

Người vợ đang mang thai và đi cùng con nhỏ nhưng lại gián tiếp đẩy chồng vào lao lý

"Đồng vợ đồng chồng" đúng là sức mạnh, nhưng sức mạnh ấy chỉ có ý nghĩa khi cùng nhau hướng về điều đúng, điều tốt. Ngược lại, nếu cả hai tiếp tay cho nóng nảy và cực đoan, thì cái giá không chỉ là án phạt mà còn là vết rạn, tương lai của con cái.

Cha là tấm gương, mẹ là người điều hòa mọi thứ

Trẻ con học nhanh nhất bằng cách… bắt chước. Thái độ, lời nói, cách cha mẹ xử lý mâu thuẫn sẽ in sâu trong tâm trí con. Trong vụ việc này, người mẹ ấy can thiệp trực tiếp vào cuộc chơi của con, trực tiếp cảnh báo 1 đứa trẻ khác (dù chưa xảy ra va chạm): "Con của cô không thích chơi với cháu". Một câu nói nhỏ nhưng vô tình gieo vào con ý niệm về sự loại trừ, thay vì dạy con cách hòa đồng.

Khi ẩu đả xảy ra, đứa trẻ chứng kiến cảnh bố đánh người, mẹ không ngăn cản. Đó là một bài học sai, rằng bạo lực là cách giải quyết xung đột. Nhà giáo dục Maria Montessori từng nói: "Trẻ em là những người bắt chước bậc thầy và bậc thầy chính là cha mẹ chúng". Nếu cha mẹ mất bình tĩnh, trẻ sẽ học mất bình tĩnh. Nếu cha mẹ biết kiềm chế, con cũng học được sự điềm đạm.

Người phụ nữ trong gia đình không chỉ là "nội tướng" quán xuyến cơm nước, mà còn là "người giữ nhịp" cho hòa khí trong nhà. Sự mềm mỏng, khéo léo, nhu – cương đúng lúc không chỉ bảo vệ chính mình mà còn bảo vệ chồng con khỏi những tình huống nguy hiểm. Đôi khi, một cái nắm tay kéo chồng ra, một câu "để em nói chuyện" cũng đủ ngăn cả nhà khỏi bi kịch kinh khủng phía trước.

Bài học cho các gia đình

Khi con có xích mích: hỏi rõ sự việc, dạy con biết nói xin lỗi hoặc bỏ qua.

Người lớn nên giải quyết bằng sự tôn trọng và kiềm chế , không tranh thắng - thua trước mặt con.

Phụ nữ hãy giữ vai trò cân bằng: mềm mỏng khi cần xoa dịu, cứng rắn khi cần bảo vệ.

Trẻ em nên được dạy: mâu thuẫn có thể giải quyết bằng lời nói, chứ không bằng tay chân.

Vụ việc ở Sky Central là một lời nhắc nhở mạnh mẽ: Trong gia đình, mỗi lời nói và hành động của cha mẹ đều là "bài học sống" cho con. Một phút nóng nảy của người lớn có thể để lại di chứng lâu dài trong tâm hồn trẻ. Và đôi khi, tình yêu và trách nhiệm với gia đình không thể hiện bằng việc "đứng về phía nhau" trong mọi hoàn cảnh, mà là biết cùng nhau dừng lại đúng lúc, để giữ an toàn cho cả nhà.