Lâu rồi mới có phim cổ trang Việt nhiều trai xinh gái đẹp đến vậy, nhìn nam chính mà không thở nổi

Thời gian này là điểm nóng mùa phim Tết khi hàng loạt đơn vị sản xuất đua nhau giới thiệu, quảng bá, tung ra những teaser, poster hay trailer cho dự án điện ảnh. Giữa nhiều gương mặt sừng sỏ ấn định công chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên Đán, Huyền Tình Dạ Trạch lại ra mắt sớm hơn một tuần là vào ngày 10/2, tránh đụng độ sức nóng từ các bom tấn mùng 1.

Poster Huyền Tình Dạ Trạch

Ngay từ những thước phim đầu tiên được tung ra, Huyền Tình Dạ Trạch đã nhanh chóng lọt vào nhóm phim điện ảnh Việt gây tò mò nhất mùa Tết 2026. Sự chú ý không chỉ đến từ việc lần đầu tiên câu chuyện Chử Đồng Tử - Tiên Dung được đưa lên màn ảnh rộng, mà còn bởi dàn trai xinh nhiều quá mức cho phép.

Không khó để nhận ra dụng ý của ekip khi xây dựng một thế giới cổ trang đậm chất huyền sử, nơi các nhân vật nam xuất hiện với hình thể săn chắc, khí chất mạnh mẽ và vẻ đẹp mang hơi thở cổ phong thuần Việt. Tâm điểm của mọi ánh nhìn dĩ nhiên thuộc về Xuân Phúc trong vai Chử Đồng Tử. Nam diễn viên vốn đã quen mặt với hình ảnh điển trai, nam tính, nhưng ở dự án này, Xuân Phúc dường như được “mở khóa” toàn bộ lợi thế ngoại hình. Body rắn rỏi, cơ bụng 6 múi rõ nét, vóc dáng vạm vỡ cùng làn da nâu khỏe khoắn khiến hình ảnh Chử Đồng Tử hiện lên không còn là chàng trai nghèo mảnh khảnh trong sách giáo khoa, mà là một người đàn ông đúng nghĩa: mạnh mẽ, phong trần và đầy sức sống.

Trên mạng xã hội, loạt khung hình của Xuân Phúc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Không ít khán giả hài hước thừa nhận “đứng ngồi không yên” khi thấy một nhân vật cổ tích quen thuộc sở hữu ngoại hình sáu múi đến vậy. Nhưng không chỉ dừng lại ở thể hình, Xuân Phúc còn ghi điểm nhờ ánh mắt có chiều sâu: hiền lành, rụt rè khi ở bên Tiên Dung, nhưng lại toát lên sự bản lĩnh, quyết liệt khi bảo vệ người mình yêu. Một Chử Đồng Tử nghèo nhưng nghĩa khí, chung tình và đủ nam tính để khiến khán giả gật gù: “Trai nghèo lấy được vợ con vua” quả thật không phải ngẫu nhiên.

Không chỉ có Xuân Phúc, Huyền Tình Dạ Trạch còn khiến dân tình hoa mắt với dàn nam diễn viên phụ toàn những gương mặt sáng giá. Bảo Anh mang đến hình ảnh nhân vật sắc lạnh, ít lời, ánh mắt sắc như dao cùng thần thái bí ẩn khó đoán. Tuấn Anh lại đối lập hoàn toàn với vẻ hiền hòa, ấm áp, nhưng càng nhìn càng thấy một nguồn năng lượng gai góc ẩn bên trong. Trung Kiên trong vai Triệu Minh Lâm đại diện cho kiểu nhân vật bộc trực, mạnh mẽ, đôi khi bướng bỉnh nhưng rất “đời”. Trong khi đó, Trương Hoàng gây ấn tượng với tạo hình phong trần, nam tính và có chút nổi loạn, góp phần làm dàn nhân vật trở nên đa sắc hơn.

Dàn nhân vật nữ có thể kể đến Tuyết Mai, Lâm Vĩ Dạ hay Thu Hoài, mỗi người đều toát lên vẻ đẹp riêng biệt, không chung đụng ai nhưng vẫn mang dáng vẻ mộc mạc của người con gái Việt sử thi. Đáng chú ý, đây mới chỉ là một phần nhỏ trong số hàng trăm diễn viên tham gia dự án. Hình ảnh các nhân vật với vẻ đẹp cổ Việt rõ nét, từ đóng khố, nhuộm răng đen cho đến xăm mình, đã trở thành điểm nhấn thị giác hiếm thấy trên màn ảnh rộng Việt Nam. Chính sự đầu tư nghiêm túc vào hình tượng nhân vật, đã góp phần không nhỏ tạo nên sức nóng cho bộ phim ngay từ giai đoạn nhá hàng.

Huyền Tình Dạ Trạch thuộc thể loại huyền sử - lãng mạn, tái hiện thiên tình sử giữa chàng trai nghèo Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung, đồng thời khắc họa đời sống của cư dân Việt cổ ven sông Hồng thời Hùng Vương dựng nước. Bộ phim không chỉ kể câu chuyện tình yêu vượt qua rào cản thân phận mà còn phản ánh quá trình khai phá, lao động, đấu tranh sinh tồn và hình thành cộng đồng của người Việt cổ trong buổi đầu lịch sử.

Giữa một mùa phim Tết cạnh tranh khốc liệt, Huyền Tình Dạ Trạch đang sở hữu 2 lợi thế: một câu chuyện quen mà lạ, và một dàn nam - nữ thần cổ phong. Nếu giữ được chất lượng nội dung tương xứng với phần hình ảnh, bộ phim hoàn toàn có cơ hội trở thành cái tên gây bùng nổ phòng vé trong thời gian tới.