Lâu lắm mới có mỹ nam cạo trọc đầu vẫn đẹp chấn động tam giới, nhan sắc này lại bị showbiz "cấm cửa" mới tiếc

Sau khi gây sốt màn ảnh hè 2025 với vai Ngô Sở Úy trong Nghịch Ái, Tử Du tiếp tục khiến cho mạng xã hội bàn tán trở lại trong dự án cổ trang mang tên Thịnh Thế Thiên Hạ. Thế nhưng khác với dáng vẻ thanh xuân trước đó, sao nam GenZ đã cạo đầu, trở thành thầy tu trong phim mới, song vẫn cuốn hút với nhan sắc khó mà rời mắt cho được.

Trong Thịnh Thế Thiên Hạ, Tử Du đảm nhận vai thầy tu mang vẻ ngoài thanh thoát, đậm chất cổ trang. Sau khi phim lên sóng vào ngày 10/9, hình ảnh mới này của Tử Du đã khiến khán giả trầm trồ. Nhan sắc của chàng sao nam vẫn toát lên khí chất thanh tú, đôi mắt sáng và nét cuốn hút tự nhiên, có thể gợi nhớ đến hình tượng tương tự của Lưu Học Nghĩa trong Thiếu Niên Ca Hành.

Tạo hình cạo đầu của Tử Du gây sốt

Trên MXH Weibo, từ khóa về tạo hình của Tử Du trong Thịnh Thế Thiên Hạ lọt hot search, được nhiều trang và tài khoản cư dân mạng chia sẻ nồng nhiệt. Tuy chỉ là phim thời lượng ngắn nhưng sự trở lại này của Tử Du đã phần nào xoa dịu được fan, nhất là sau hàng loạt lùm xùm liên quan phim Nghịch Ái thời gian qua.

Trước đó, Nghịch Ái đã tạo nên cơn sốt toàn cầu khi chiếu trên nền tảng mạng, mặc cho thị trường Hoa ngữ có lệnh hạn chế dành cho phim đam mỹ. Chỉ sau 1 đêm, Nghịch Ái đưa Tử Du và Điền Hủ Ninh trở thành cặp đôi được săn đón nhất, nhưng cũng kéo theo nhiều rắc rối. Trang Sina cho hay cặp mỹ nam đã lọt vào "tầm ngắm" của 4 "ông lớn" showbiz, dẫn đến tình trạng bị "cấm cửa", khó phát triển sự nghiệp ở mảng truyền hình hay điện ảnh.



Các từ khóa liên quan đến Nghịch Ái, Tử Du hay Điền Hủ Ninh cũng bị hạn chế, làm dấy lên lo ngại rằng sự nghiệp của Tử Du có thể bị ảnh hưởng. Trước mắt, các phim mà anh đã quay vẫn có thể ra mắt, nhưng chỉ là nội dung ngắn trên mạng xã hội chứ không được chiếu đài.

Thịnh Thế Thiên Hạ là dự án cổ trang chiếu mạng theo định dạng ngắn, xoay quanh hành trình của một thầy tu không nhiễm bụi trần nhưng mang vẻ ngoài vô cùng bắt mắt. Chàng nhanh chóng cướp lấy trái tim của nữ chính - một phi tần mới nhập cung. Trong một lần lễ chùa, nàng gặp chàng và phải lòng, nhưng cũng từ đây hàng loạt chuyện nghiệt duyên và tranh đấu hậu cung bắt đầu, đẩy cả hai và chỗ khổ đau. Ngoài ra, Thịnh Thế Thiên Hạ còn có chế độ lựa chọn dành cho người xem, tự mỗi người sẽ định đoạt cốt truyện đi về đâu, kết đẹp hay sẽ buồn thê thảm.