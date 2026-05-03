Sáng 3/5, ông Thành Minh Thuận- Chủ tịch UBND xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực đèo Violak khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h30 khuya 2/5 tại km58+700 trên quốc lộ 24. Thời điểm này, xe tải mang biển kiểm soát 47H-010.xx đang đổ đèo thì bất ngờ mất lái, đâm vào vách núi rồi lật nghiêng. Trên xe có 3 người, chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.A

Tại hiện trường, phần đầu xe biến dạng sau khi cắm vào chân núi, thùng xe chắn một phần làn đường, nhiều vật dụng văng ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến ông Lê Đình T. (SN 1980, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) và một người tên Minh (chưa rõ nhân thân) tử vong tại chỗ. Người còn lại là anh Nguyễn Hồng N. (SN 1992, trú xã Ea Súp, Đắk Lắk) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để cứu nạn, phân luồng giao thông.

Ô tô tải bị lật khi đâm vào vách núi. T.A

Đến sáng 3/5, phương tiện gặp nạn đã được cẩu khỏi hiện trường, giao thông qua đèo Violak cơ bản được thông suốt.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.