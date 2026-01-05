Lật xe khách trên quốc lộ, 11 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xe khách xảy ra vào khoảng 5 giờ ngày 5-1, tại Km472 quốc lộ 37, đoạn qua bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 11 người bị thương. Ảnh: MXH

Vào thời gian trên, xe khách BKS 29F-016.xx. chạy tuyến Quảng Ninh - Sông Mã lưu thông đến địa điểm trên đã bất ngờ bị lật nằm xuống mương nước bên đường, biến dạng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có tổng cộng 25 hành khách. Vụ việc khiến 11 người bị thương, trong đó có 2 người bị gãy tay, 1 người bị gãy chân và 8 người bị thương nhẹ.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân đã được sơ cứu ban đầu tại Trạm Y tế xã Phiêng Pằn. Những trường hợp nặng đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ