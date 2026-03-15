Những ngày giữa tháng 3 gõ cửa mang theo chút không khí ẩm ương của mùa xuân nhưng cũng là lúc vạn vật đang căng tràn nhựa sống nhất. Tuần mới từ 16/3 đến 22/3 hứa hẹn sẽ là một trạm trung chuyển năng lượng cực kỳ thú vị cho cả 12 cung hoàng đạo. Có những chòm sao sau chuỗi ngày chật vật tìm hướng đi bỗng dưng bứt phá ngoạn mục, công việc hanh thông thuận lợi đến bất ngờ. Lại có những người được Thần Tài ưu ái, tài vận lên hương, làm đâu trúng đó khiến ai nấy đều phải ghen tị. Hãy cùng nhâm nhi một tách trà ấm, hít một hơi thật sâu và lật mở xem vũ trụ đang gửi gắm thông điệp gì cho tuần mới của bạn, để xem ai sẽ là người rủng rỉnh tiền bạc và ai sẽ bước lên đỉnh cao sự nghiệp nhé.

Nhóm Lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã): Bứt tốc rực rỡ, chớp trúng thời cơ vàng

Tuần mới dường như được thiết kế riêng để tôn vinh nguồn năng lượng vô tận của nhóm Lửa, đặc biệt là trên con đường công danh sự nghiệp. Với Bạch Dương, sự quyết đoán bẩm sinh sẽ là chìa khóa vàng giúp bạn giải quyết gọn gàng những mớ bòng bong còn tồn đọng từ tuần trước, cấp trên đang cực kỳ ấn tượng với cách bạn xông xáo nhận việc khó nên cơ hội thăng tiến đang mở ra rất rõ rệt.

Không chịu kém cạnh, Sư Tử bước vào tuần này với một phong thái rạng rỡ và tự tin ngút ngàn, bạn đi đến đâu là tỏa sáng đến đó, những cuộc đàm phán hay ký kết hợp đồng đều diễn ra suôn sẻ nhờ tài ăn nói duyên dáng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của bạn. Riêng với Nhân Mã, tài vận tuần này của bạn thực sự "không đùa được đâu" khi những khoản đầu tư nhỏ lẻ trước đây bỗng chốc sinh lời mang về một nguồn thu thụ động rủng rỉnh, giúp bạn thoải mái chi tiêu mà không cần nhìn giá. Tuy nhiên, lời khuyên chung cho cả ba chòm sao nhiệt huyết này là hãy cứ giữ một cái đầu lạnh, đừng vì chút thành quả ban đầu mà vội vàng vung tay quá trán hay tự mãn chểnh mảng công việc.

Nhóm Đất (Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết): Chậm mà chắc, túi tiền rủng rỉnh ấm êm

Trái ngược với sự ồn ào vội vã, tuần mới mang đến cho nhóm Đất một nhịp điệu êm ả, bình ổn nhưng lại gặt hái được vô số "trái ngọt" đẫm tính thực tế. Kim Ngưu vốn dĩ luôn đề cao sự an toàn về mặt tài chính nay lại càng được dịp thở phào nhẹ nhõm khi một khoản tiền thưởng hoặc món nợ khó đòi bỗng dưng quay về với chủ, giúp bạn giải quyết được kha khá những dự định mua sắm còn dang dở. Xử Nữ thì lại ghi điểm tuyệt đối ở nơi công sở nhờ sự tỉ mỉ, cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất, những ý tưởng bạn đề xuất không chỉ mang tính đột phá mà còn có tính ứng dụng cao, khả năng cao là bạn sẽ được giao phó một dự án quan trọng mang tính bước ngoặt.

Còn đối với Ma Kết, những nỗ lực cày cuốc thầm lặng trong suốt thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những con số dương nhảy múa trong tài khoản, công việc trôi chảy nhịp nhàng đến mức bạn có thể cho phép mình tan làm sớm một chút để tự thưởng cho bản thân một bữa tối thịnh soạn. Nhìn chung, đây là một tuần lễ viên mãn của nhóm Đất, chỉ cần các bạn cứ kiên định với mục tiêu và làm việc bằng cái tâm thì tiền tài, danh vọng tự khắc sẽ xếp hàng gõ cửa.

Nhóm Khí (Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình): Khéo ăn khéo nói, rước lộc vào nhà

Đối với những chòm sao thuộc nhóm Khí, sức mạnh của tuần mới nằm ở khả năng giao tiếp khéo léo và mạng lưới các mối quan hệ xã hội được mở rộng đến mức tối đa. Song Tử sẽ cảm thấy đầu óc mình linh hoạt và đầy ắp những ý tưởng táo bạo, bạn dễ dàng thuyết phục được cả những đối tác khó tính nhất nhờ tài hùng biện sắc sảo, mở ra những cơ hội hợp tác làm ăn sinh lời ngay trong chớp mắt. Thiên Bình thì lại tận dụng triệt để vẻ đẹp ngoại giao và sự duyên dáng tự nhiên để ghi điểm với đồng nghiệp và cấp trên, không khí chốn công sở trở nên vô cùng hòa thuận, mọi người sẵn sàng hỗ trợ bạn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao.

Về phần Bảo Bình, trực giác nhạy bén sẽ dẫn lối cho bạn tìm thấy những ngách đầu tư mới mẻ hoặc những cơ hội kiếm tiền tay trái cực kỳ hứa hẹn, tuy nhiên bạn cần phải tỉnh táo để chọn lọc thông tin, đừng vội nghe theo những lời rủ rê mật ngọt mà chưa tìm hiểu kỹ càng. Tóm lại, vũ khí lợi hại nhất của nhóm Khí trong tuần từ 16/3 đến 22/3 chính là lời nói, hãy sử dụng chúng thật tinh tế để mở mang những lối đi mới mẻ và thăng tiến vững vàng trên con đường sự nghiệp.

Nhóm Nước (Cự Giải, Bọ Cạp, Song Ngư): Cảm xúc thăng hoa, quý nhân dọn đường

Khép lại bức tranh tử vi tuần mới là những giai điệu vô cùng êm ái và rực rỡ dành cho các chòm sao thuộc nhóm Nước, khi mà mọi muộn phiền dường như được gác lại để nhường chỗ cho sự may mắn và quý nhân phù trợ. Cự Giải sẽ có một tuần làm việc cực kỳ năng suất nhờ tâm trạng thoải mái và sự hậu thuẫn vững chắc từ phía gia đình, bạn cảm thấy mình tràn đầy động lực để cống hiến và những kết quả mang lại khiến cả sếp và đồng nghiệp đều phải vỗ tay tán thưởng. Bọ Cạp thì lại đón nhận những tín hiệu vô cùng tích cực về mặt tài chính, có thể là một cơ hội thăng chức tăng lương hoặc một khoản hoa hồng hậu hĩnh từ dự án mà bạn đã theo đuổi bao lâu nay, mọi sự kiên nhẫn của bạn giờ đây đã đơm hoa kết trái ngọt ngào.

Riêng Song Ngư mộng mơ bỗng dưng trở nên vô cùng thực tế và quyết đoán trong tuần này, trực giác nhạy bén cộng với sự xuất hiện của một vị quý nhân lớn tuổi sẽ giúp bạn tháo gỡ được những vướng mắc trong công việc và vạch ra được một hướng đi vô cùng sáng sủa cho tương lai. Hãy cứ thả lỏng tâm trí, đón nhận mọi điều tốt đẹp đang đến và tận hưởng một tuần lễ ngập tràn niềm vui và sự bình yên nhé những chòm sao hệ Nước mỏng manh nhưng đầy nội lực.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)