Dự báo tử vi tuần mới (16/3 - 22/3) cho 12 con giáp: Ai tài vận lên hương, ai công việc thuận lợi?

Tháng 3 đang trôi qua với những chút nắng ấm áp dần vương trên nụ hoa. Trong tuần mới từ 16/3 đến 22/3 này, vòng quay của vũ trụ lại tiếp tục xoay vần, mang đến những ngã rẽ đầy bất ngờ cho vận trình của 12 con giáp. Sẽ có những người vỡ òa khi đón nhận cơn mưa tài lộc, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục sau những ngày dài ấp ủ, nhưng cũng có những người trân quý khoảng thời gian này để chậm lại một nhịp, tĩnh tâm nhìn nhận lại bản thân. Dẫu là rực rỡ hay bình lặng, mỗi chặng đường đều mang một ý nghĩa riêng.

Nhóm "cá chép hóa rồng": Sự nghiệp thăng hoa, quý nhân trải thảm (Tý, Thìn, Thân)

Bước vào tuần mới, ánh hào quang rực rỡ nhất dường như đang chiếu rọi xuống con đường sự nghiệp của bộ ba Tý, Thìn và Thân.

Với những người tuổi Tý, sự nhanh nhẹn và nhạy bén thiên bẩm cuối cùng cũng tìm được đất dụng võ. Những dự án tưởng chừng đang đi vào ngõ cụt bỗng dưng tìm được nút thắt để tháo gỡ nhờ một vài ý tưởng lóe sáng trong lúc bạn đang nhâm nhi ly cà phê sáng. Cấp trên bắt đầu nhìn nhận bạn bằng ánh mắt đầy kỳ vọng, mở ra cơ hội thăng tiến rõ rệt. Tiếp nối niềm vui ấy, tuổi Thìn cũng đón nhận một tuần làm việc mượt mà như trải lụa. Khí chất bao dung, đĩnh đạc giúp bạn thu phục nhân tâm, những cuộc đàm phán hay ký kết hợp đồng diễn ra trơn tru ngoài sức tưởng tượng.

Đặc biệt nhất trong tuần này phải kể đến những người tuổi Thân. Bao nhiêu nỗ lực thầm lặng, bao nhiêu đêm thức trắng cặm cụi gõ phím cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Vận trình của bạn giống hệt như một chiếc lá nhỏ kiên nhẫn đợi mùa xuân, trải qua những ngày đông tháng giá lạnh lẽo để rồi bừng nở rực rỡ, tràn trề nhựa sống khi nắng ấm ùa về. Những lời đề nghị hợp tác đầy tiềm năng, những dự án béo bở sẽ tự động gõ cửa tìm đến bạn. Đừng chần chừ hay e ngại, hãy bung tỏa hết nguồn năng lượng sáng tạo bên trong mình vì đây chính là thời điểm "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để bạn ghi dấu ấn đậm nét trên con đường công danh.

Nhóm nghênh đón Thần Tài: Tài lộc rủng rỉnh, đếm tiền mỏi tay (Sửu, Mùi, Hợi)

Nếu như Tý, Thìn, Thân thăng hoa về công việc thì Sửu, Mùi và Hợi lại là những con giáp được Thần Tài ưu ái rót đầy túi bạc trong tuần từ 16/3 đến 22/3.

Tuổi Sửu vốn bản tính hiền lành, cần mẫn như chú ong thợ, tuần này sẽ thu về thành quả vô cùng ngọt ngào. Lợi nhuận từ những khoản đầu tư cũ bỗng chốc sinh lời, hoặc một công việc tay trái tưởng chừng làm cho vui nay lại mang về nguồn thu nhập "khủng" khiến chính bạn cũng phải giật mình. Trong khi đó, tuổi Mùi lại ghi điểm nhờ sự khéo léo trong giao tiếp, mang về những bản hợp đồng giá trị lớn, tiền hoa hồng cứ thế đổ về tài khoản ầm ầm. Còn với tuổi Hợi, sự lạc quan và phước báu trời cho giúp bạn làm đâu thắng đó. Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh hay mở rộng quy mô buôn bán, đây là tuần tuyệt vời để bạn rót vốn khởi hành. Tiền bạc dư dả không chỉ giúp bạn giải quyết êm đẹp những khoản nợ nần, sắm sửa cho bản thân những món đồ yêu thích mà còn dư sức để tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng, khao bạn bè và những người thân yêu.

Nhóm giữ thế bình ổn: Chậm lại một nhịp, yêu thương bản thân (Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất)

Với 6 con giáp còn lại bao gồm Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Dậu và Tuất, tuần mới 16/3 - 22/3 mang âm hưởng của một bản tình ca êm dịu, không có quá nhiều biến động dữ dội nhưng lại rất cần sự tĩnh tại trong tâm hồn.

Tuổi Dần và Ngọ có thể sẽ gặp một chút trục trặc nhỏ trong giao tiếp với đồng nghiệp, tốt nhất là nên giữ thái độ hòa dĩ vi quý, "lùi một bước biển rộng trời cao" để tránh rước bực vào người. Tuổi Mão và Dậu thì lại cảm thấy đôi chút uể oải, cạn kiệt ý tưởng sau chuỗi ngày chạy deadline miệt mài. Lời khuyên cho bạn là đừng cố ép bản thân phải gồng gánh quá sức. Hãy cho phép mình được nghỉ ngơi, chìm đắm trong một cuốn sách hay, cắm một lọ hoa tươi thật xinh đặt trên bàn làm việc, hoặc đơn giản là nấu một bữa cơm nhà ấm nóng. Riêng tuổi Tỵ và Tuất, phương diện tài chính duy trì ở mức bình ổn, thu chi cân đối. Đây là lúc các bạn nên lên kế hoạch quản lý tài chính dài hạn thay vì vung tay quá trán cho những món đồ không thực sự cần thiết. Suy cho cùng, khoảng thời gian bình lặng này không phải là sự chững lại, mà là lúc vũ trụ tạo điều kiện để bạn nạp lại năng lượng, mài sắc tư duy và chuẩn bị cho những bước nhảy vọt mạnh mẽ hơn ở chặng đường phía trước.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)