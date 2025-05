"Lasting Love" - Triển lãm cưới 2025 dành riêng cho những cặp đôi hiện đại

Vào ngày 10 & 11/05/2025 tới, triển lãm cưới 2025 “Lasting Love” được tổ chức tại khách sạn Holiday Inn & Suites Saigon Airport với sự quy tụ của hơn 20 đơn vị cưới hàng đầu tại Việt Nam, hứa hẹn mang đến một không gian thưởng lãm đầy cảm hứng cho các cặp đôi hiện đại tại TP.HCM.

Đến để trải nghiệm cưới cá nhân hoá

Triển lãm cưới “Lasting Love” là điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi hiện đại đang tìm kiếm một lễ cưới tinh tế, trọn vẹn nhưng tiết kiệm thời gian. Sự kiện quy tụ hơn 20 thương hiệu cưới uy tín, phù hợp với những cặp đôi bận rộn nhưng vẫn mong muốn cá nhân hóa ngày trọng đại của mình.

Trong hai ngày diễn ra, khách tham quan sẽ được tư vấn trực tiếp bởi các chuyên gia từ các lĩnh vực váy cưới, trang sức, trang trí, thiệp cưới, phóng sự ảnh và dịch vụ tổ chức chuyên nghiệp với những thương hiệu nổi bật như Elle Flora, The Timeless Flowers, Light That Studio, Your Wedding Planner, The Joy Box, Vua Nệm… Đây là cơ hội để các cặp đôi:

- Khám phá khu triển lãm tương tác với các gợi ý cưới phù hợp phong cách riêng.

- Trải nghiệm sản phẩm trực tiếp và nhận tư vấn cá nhân hóa từ các chuyên gia.

- Săn deal cưới cực “khủng” và ưu đãi độc quyền từ các thương hiệu cao cấp.

- Kết nối với các đối tác đáng tin cậy, giúp đơn giản hóa quá trình lên kế hoạch ngày trọng đại.

Ghi dấu khoảnh khắc hạnh phúc tại sảnh cưới sang trọng

Triển lãm cưới 2025 “Lasting Love” không chỉ là nơi khơi nguồn cảm hứng, mà còn là cơ hội để các cặp đôi gặp gỡ và được tư vấn từ các thương hiệu dịch vụ cưới hàng đầu. Trực tiếp trải nghiệm địa điểm tổ chức cưới lý tưởng ngay tại Holiday Inn & Suites Saigon Airport - khách sạn cao cấp thuộc tập đoàn IHG.

Với không gian đại sảnh rộng hơn 700m², trần cao 6m, sức chứa lên đến 540 khách, hệ thống 5 phòng tiệc linh hoạt, cùng dịch vụ thiết kế riêng, khách sạn mang đến tiệc cưới cá nhân hóa và đa dạng lựa chọn phù hợp với mọi nhu cầu.

TRIỂN LÃM CƯỚI | WEDDING FAIR 2025 | “LASTING LOVE”

Địa điểm: Holiday Inn & Suites Saigon Airport, 18E Cộng Hoà, Tân Bình, TP.HCM

Thời gian: 9:00 - 21:00 | 10 & 11/05/2025