Lập thu, ba chòm sao "song hỷ lâm môn": Sự nghiệp thăng hoa, tình yêu nở rộ

Ngày lập thu, tôi ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Lá ngô đồng đã bắt đầu ngả vàng. Câu "một chiếc lá rụng báo hiệu mùa thu" của người xưa chợt hiện lên trong đầu. Sự chuyển màu của chiếc lá ấy chẳng phải là một phần của vòng tuần hoàn năng lượng trời đất hay sao? Như trong Kinh Dịch có nói: "Vật cực tất phản, bĩ cực thái lai", khi cái nóng oi ả của mùa hè tan dần, mùa thu của thu hoạch và an nhiên cũng âm thầm tìm đến.

Quan sát dịch chuyển của các hành tinh trên lá số, tôi nhận ra có ba chòm sao chuẩn bị đón vận may hiếm có "song hỷ lâm môn": Sự nghiệp và tình yêu cùng rực sáng, như cơn gió thu chạm tới giọt sương ngọc, tạo nên khoảnh khắc rực rỡ nhất.

Thiên Bình: Cân bằng để trọn vẹn

Ảnh minh họa

Người thuộc Thiên Bình sắp bước vào giai đoạn cân bằng sâu sắc giữa nội tâm và thế giới bên ngoài. Sau lập thu, sao Kim quay về vị trí chủ quản của bạn như người bạn lâu ngày trở lại, mang theo những món quà quý giá.

Về sự nghiệp, gu thẩm mỹ và khả năng dung hòa của bạn chính là thứ thị trường đang cần. Đó có thể là một dự án đòi hỏi cân bằng lợi ích nhiều bên, hay một thương vụ cần sự khéo léo ngoại giao. Đặc biệt, giữa tháng 9 sẽ xuất hiện một cơ hội hợp tác quan trọng người đối diện bạn trong buổi trò chuyện hôm đó sẽ khiến bạn vừa nể phục vừa tin tưởng.

Tình cảm của Thiên Bình cũng lên cao chưa từng có. Đó không phải là sự quyến rũ ồn ào, mà là vẻ đẹp như nắng thu ấm áp nhưng không chói chang. Người độc thân dễ gặp một mối duyên có sự đồng điệu về tinh thần; người đã có đôi sẽ chuyển từ đam mê sang giai đoạn thấu hiểu và bao dung hơn.

Ma Kết: Tích lũy đủ, ắt thành công

Ảnh minh họa

Ma Kết luôn là hình mẫu của "tích lũy lâu dài để bứt phá". Sau lập thu, sao Thổ – hành tinh chủ quản như dịu lại, mở đường cho sự thăng hoa.

Trong công việc, đây là lúc những nỗ lực âm thầm bao năm được đền đáp. Bạn có thể nhận tin thăng chức, hoặc đưa dự án cá nhân lên một tầm cao mới. Đầu tháng 10, một buổi họp hoặc gặp gỡ tưởng như bình thường sẽ đưa đến một nhân vật quý nhân – người nhìn ra giá trị thật của bạn.

Tình yêu cũng ấm áp hơn. Người độc thân có thể gặp nửa kia qua công việc hoặc qua giới thiệu, và mối quan hệ này sẽ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Với Ma Kết đã có gia đình hoặc người yêu, đối phương sẽ hiểu rõ hơn tham vọng của bạn và sẵn sàng đồng hành.

Song Ngư: Trực giác dẫn lối

Ảnh minh họa

Nếu vận may của Thiên Bình và Ma Kết có thể giải thích bằng lý trí, thì vận may của Song Ngư sắp tới giống như món quà bí ẩn từ vũ trụ. Sau lập thu, sao Hải Vương và sao Mộc tạo nên một góc chiếu hài hòa, mở ra cho bạn cánh cửa tới "tầng năng lượng" cao hơn.

Trực giác của bạn sẽ nhạy bén bất ngờ, giúp bạn nhìn thấy bản chất sự việc khi người khác còn do dự. Trong công việc, điều này đặc biệt hữu ích cho các ngành sáng tạo, nghệ thuật hoặc liên quan đến cảm xúc con người – tác phẩm, dự án của bạn sẽ được công nhận rộng rãi.

Về tình cảm, Song Ngư có thể trải qua một mối duyên "tâm giao" không hẳn là hình mẫu lý tưởng, nhưng ngay lần đầu gặp đã có cảm giác quen thuộc sâu xa. Người đã có đôi sẽ bước vào giai đoạn mới: một quyết định quan trọng cho tương lai hoặc một bất ngờ lãng mạn.

Vận mệnh luôn chuyển động như dòng nước, còn lựa chọn vẫn nằm trong tay mỗi người. Các chòm sao chỉ ra thời điểm năng lượng thuận lợi, còn chúng ta quyết định mình sẽ làm gì, gặp ai, và đi theo hướng nào.

Mùa thu này, chúc bạn tìm thấy sự trọn vẹn của riêng mình cả trong công việc và tình yêu.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm