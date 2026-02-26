Lập kèo "oanh tạc" Vùng đất Hạnh Phúc ABBank: Săn iPhone 17 Pro Max, uống trà sữa 10k và checkin quên lối về

Đánh thức giác quan tại 4 "trạm dừng chân" hạnh phúc

Không chỉ là một sự kiện tham quan thông thường, "Vùng đất Hạnh Phúc" được ABBank thiết kế như một hành trình tương tác đa giác quan, nơi bạn và gia đình có thể tự tay viết nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nếu bạn yêu thích hội họa, khu vực "Lưu dấu hạnh phúc" là nơi bạn thỏa sức tô vẽ sắc màu cho cánh chim biểu tượng của ABBank. Với những tín đồ công nghệ, khu vực Game Digital tương tác – "Gọi hạnh phúc về nhà" sẽ mang lại những phút giây giải trí bùng nổ. Và đừng quên ghé qua "Góc phố hạnh phúc" để sở hữu những bức ảnh lấy ngay cực xịn, lưu giữ khoảnh khắc rạng rỡ bên bạn bè.

Đặc biệt, tại khu vực "Mang hạnh phúc về nhà", bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm máy gắp thú để sở hữu những chú gấu bông, móc khóa chim bông phiên bản giới hạn cực kỳ đáng yêu hay những túi quà bí mật từ ABBank; hoặc được thưởng thức những ly trà sữa thơm ngon với mức giá "thơm lừng" chỉ 10.000 VNĐ.

4 trạm trải nghiệm – 4 sắc màu hạnh phúc tại "Vùng đất Hạnh Phúc"

Cơn mưa quà tặng không thể chối từ

"Đặc sản" khiến dân tình đứng ngồi không yên chính là khung giờ vàng Happy Hour diễn ra vào 15h00 – 15h30 và 20h30 – 21h00 mỗi ngày. Đây là lúc không khí sự kiện bùng nổ hơn bao giờ hết với chương trình bốc thăm may mắn dành cho tất cả khách hàng tham gia. Những giải thưởng "trong mơ" gồm 06 chiếc iPhone 17 Pro Max cùng 18 phân vàng 9999 tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn đang chờ đợi chủ nhân trong suốt những ngày diễn ra sự kiện.

Chưa hết, chỉ cần mở tài khoản thành công tại quầy tư vấn, bạn sẽ được chọn ngay một món quà hấp dẫn: Gấu bông ABBank siêu dễ thương, bình nước thời trang hoặc set quà mini xinh xắn.

Lên lịch "Check-in" ngay tại 3 miền!

Chuỗi sự kiện sẽ diễn ra tại những địa điểm sầm uất nhất, hứa hẹn mang đến một không gian lễ hội náo nhiệt với sự góp mặt của các chú hề hoạt náo và ban nhạc trẻ trung:

Hà Nội: AEON Mall Long Biên (28/2 – 1/3/2026)

TP. HCM: Công viên Thủ Thiêm (28/2 – 1/3/2026)

Đà Nẵng: Công viên APEC (7/3 – 8/3/2026)

Đừng để cuối tuần trôi qua lặng lẽ, hãy đến với " Vùng đất Hạnh Phúc " của ABBank để cùng vẽ nên cánh chim hạnh phúc của chính mình và mang về những phần quà giá trị!

Và đừng quên follow fanpage ABBank để cập nhật sơ đồ hướng dẫn chi tiết và không bỏ lỡ những thông báo từ "Vùng đất Hạnh Phúc" nhé!