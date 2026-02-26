Làm gì có tiền mà đi mua vàng ngày Thần Tài

Mỗi năm cứ đến ngày vía Thần Tài là y như rằng quanh tôi chỉ có đúng 1 câu chuyện: Mua vàng. Từ đồng nghiệp ngồi bên cạnh cho tới bố mẹ ở quê, anh chị em bạn bè,... đến cả MXH, đâu đâu cũng thấy người ta đi mua vàng. Còn tôi mấy năm nay rồi, ngày Thần Tài cũng bình thường như bao ngày khác, đơn giản vì chẳng có tiền mua vàng, quan tâm chi?

1 chỉ vàng ngày Thần Tài có thể là khởi đầu của nỗi lo

Vài năm trước, có một lần tôi cũng cố chen vào dòng người xếp hàng mua vàng ngày Thần Tài, dù lúc đó không thực sự dư dả. Lương vừa về đã phải chia 5 xẻ 7: tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn, một khoản gửi về cho bố mẹ, vẫn còn thiếu một chút cho kế hoạch tiết kiệm tháng đó. Thế nhưng lúc ấy, thấy ai cũng nói “đầu năm mua vàng cho may mắn”, tôi lại thấy trong lòng lăn tăn. Thế là tôi rút gần hết khoản dự phòng, mua 1 chỉ vàng cho bằng người ta.

Cảm giác cầm được 1 chỉ vàng đúng là vui thật. Nhưng về đến nhà, ngồi tính lại ngân sách tháng đó, tôi mới thấy mình hơi… liều. Một chỉ vàng không làm tôi giàu lên, nhưng việc phá vỡ kế hoạch tài chính lại khiến tôi căng thẳng suốt mấy tuần sau.

Ảnh minh họa

Từ năm đó, tôi tự hỏi: mình mua vàng vì thực sự muốn tích lũy, hay chỉ vì sợ không theo kịp không khí? Thế là những năm sau, tôi chọn cách khác.

Có năm tôi chỉ chuyển một khoản nhỏ vào tài khoản tiết kiệm online đúng ngày vía Thần Tài. Có năm tôi đơn giản là ngồi lại, xem lại mục tiêu tài chính của mình: năm nay muốn tiết kiệm bao nhiêu, có kế hoạch học thêm gì không, có dự định đổi công việc không. Tôi coi đó là “đón thần tài” theo cách của riêng mình.

Nói thật, có những năm tôi thực sự không có tiền dư. Cuối năm bao nhiêu khoản phát sinh, đầu năm lại thêm đủ thứ chi tiêu. Mở ví ra chỉ thấy đủ để sống thoải mái trong tháng, không hơn. Và tôi học được cách không tự làm khó mình vì điều đó. Không có tiền mua vàng không có nghĩa là mình kém cỏi. Nó chỉ đơn giản là mình đang ở một giai đoạn khác.

Tôi biết có người thu nhập tốt, mua vài chỉ vàng mỗi năm như một thói quen tích sản dài hạn. Điều đó rất đáng nể. Nhưng tôi cũng biết có rất nhiều người giống tôi: lương vừa đủ, vẫn đang xây nền móng tài chính, vẫn đang học cách quản lý tiền cho ổn định trước đã.

Chẳng có gì phải xấu hổ khi không có tiền mua vàng ngày Thần Tài

Với tôi, “lộc” không nhất thiết phải nằm trong một miếng vàng. “Lộc” có thể là một công việc ổn định thêm một năm nữa, là trả hết một khoản nợ cũ, là duy trì được quỹ dự phòng,... Những thứ đó không lấp lánh, không chụp ảnh check-in hay khoe được, nhưng lại giúp tôi ngủ ngon hơn.

Ảnh minh họa

Tôi cũng từng nghĩ: hay là cố mua vài phân vàng thôi cũng được, cho có không khí… Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu phải “cố” thì thôi. Tài chính của tôi không nên được quyết định bởi áp lực đám đông.

Có một năm, đúng ngày vía Thần Tài, tôi ngồi ở quán cà phê quen, mở laptop làm việc freelance. Số tiền kiếm được hôm đó tôi chuyển thẳng vào tài khoản tiết kiệm. Tôi tự nhủ:Thần Tài chắc cũng thích người chăm chỉ hơn là người chi tiêu vượt khả năng.

Tôi không phủ nhận ý nghĩa văn hóa của ngày này. Nó vui, nó tạo cảm giác khởi đầu, nó khiến người ta có động lực nghĩ về tiền bạc một cách tích cực hơn. Nhưng với tôi, ý nghĩa lớn nhất của ngày vía Thần Tài là nhắc mình nhìn lại mối quan hệ với tiền.

Tôi có đang tiêu vì cảm xúc không?

Tôi có đang tiết kiệm đủ cho tương lai chưa?

Tôi có đang cố chứng minh điều gì với ai không?

Nếu câu trả lời là tôi vẫn đang đi đúng hướng, thì dù không cầm một chỉ vàng nào trong tay, tôi vẫn thấy nhẹ lòng, tự tin chứ chẳng có gì xấu hổ. Có thể một ngày nào đó, khi tài chính của tôi vững hơn, tôi cũng sẽ mua vàng vào ngày vía Thần Tài - không phải chỉ vì muốn xin vía may mắn, mà vì đó là một phần trong kế hoạch đầu tư rõ ràng.

Còn hiện tại, nếu ai hỏi: “Sao không đi mua vàng đón thần tài?” , tôi sẽ tự tin mà đáp: “Làm gì có tiền”.