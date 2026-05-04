Theo một báo cáo ban đầu được đăng ký tại đồn cảnh sát, một người phụ nữ ở Mainpuri, Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã tố cáo chồng mình về tội quấy rối đòi của hồi môn, bạo hành tinh thần và thể xác, có "quan hệ bất chính" với những người đàn ông khác.

Theo FIR được đăng ký vào ngày 29/4, cảnh sát đã lập biên bản đối với bị cáo.

Người khiếu nại, được xác định là Rupali Gupta, cô cho biết đã kết hôn với Shivam Gupta, một cư dân của huyện Etah, vào ngày 19/2/2024, trong một nghi lễ Hindu ở Mainpuri. Cô cáo buộc rằng gia đình cô đã chi gần 1 crore rupee cho đám cưới, bao gồm tiền mặt, trang sức và các vật phẩm khác, nhưng chồng cô vẫn không hài lòng và tiếp tục đòi thêm 50 lakh rupee tiền hồi môn.

Theo báo cáo ban đầu, Shivam Gupta có bằng Thạc sĩ Kỹ thuật và làm kỹ sư điều hành tại Mumbai, thu nhập khoảng 2,5 lakh rupee mỗi tháng.

Người phụ nữ tố cáo rằng sau khi kết hôn, chồng cô đã liên tục quấy rối cô về tinh thần và thể xác vì đòi hỏi của hồi môn. Cô cũng cho rằng chồng mình tỏ ra không quan tâm đến việc duy trì quan hệ với cô, điều này làm dấy lên nghi ngờ về hành vi của anh ta.

Để xác minh những nghi ngờ của mình, cô đã lắp đặt camera giấu kín trong căn hộ thuê của họ. Theo báo cáo, vào ngày 21/6/2025, cô đã phát hiện qua đoạn clip rằng chồng mình đã mời đàn ông đến nhà và có những hành vi không đứng đắn và "bất tự nhiên" với họ. Cô cho rằng việc xem những clip này đã gây ra cho cô chấn thương tâm lý nghiêm trọng.

Người khiếu nại còn cáo buộc thêm rằng khi cô đối chất với chồng và nói sẽ báo cho gia đình biết, anh ta đã đe dọa sẽ giết cô nếu cô tiết lộ sự việc cho bất kỳ ai. Cô cho biết chính vì sợ hãi mà cô đã không lập tức nộp đơn khiếu nại.

Người phụ nữ cũng cáo buộc rằng khi cô đến đồn cảnh sát lần đầu, đơn khiếu nại không được ghi nhận. Sau đó, cô đã gửi đơn khiếu nại bằng văn bản cho các quan chức cấp cao, sau đó biên bản vụ việc mới được lập.

Cảnh sát đã tiếp nhận điều tra và giao vụ án cho một phó thanh tra để điều tra thêm. Các nhà chức trách cho biết họ đang xem xét các bằng chứng, bao gồm cả đoạn clip có liên quan và sẽ tiến hành các hành động pháp lý dựa trên kết quả điều tra.