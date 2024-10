Lắp camera an ninh sao cho hiệu quả không khó nếu có cách này

Ngoài việc chọn camera với đầy đủ tính năng và công nghệ mong muốn, việc lựa chọn vị trí lắp đặt cũng vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng camera cần sử dụng cũng như hiệu quả giám sát. Dưới đây là một số bí quyết giúp bạn lựa chọn vị trí phù hợp, tối ưu hóa khả năng bảo vệ khi kết hợp cùng các giải pháp camera an ninh EZVIZ.



Camera ngoài trời: Tầm nhìn bao quát, bảo vệ dễ dàng

Được xem là "tấm khiên" vòng ngoài, camera ngoài trời đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và bảo vệ ngôi nhà từ xa. Với không gian rộng lớn, thoáng đãng, vị trí lắp đặt lý tưởng thường là các góc cao, hướng về phía cửa chính, gara hay sân vườn, hoặc trên ban công.

Với các vị trí cần tầm quan sát rộng lớn, dòng EZVIZ H80x Dual là lựa chọn lý tưởng khi sở hữu khả năng quay quét 360 độ, đảm bảo không có góc chết trong tầm giám sát. Được trang bị độ phân giải 4K sắc nét đem lại chi tiết và công nghệ Colorfull, camera H80x Dual mang đến hình ảnh chân thực kể cả trong đêm tối mà không cần thêm đèn chiếu sáng. Ngoài ra, camera này còn được tích hợp công nghệ AI, cho phép tự động phát hiện người và xe xâm nhập vào khu vực giám sát, đồng thời thu phóng tự động và đưa ra cảnh báo kịp thời bằng còi hay đèn chớp, giúp tăng cường an ninh cho gia đình.

Tuy nhiên, tại một số khu vực như trên cổng vào hoặc trong vườn cây rộng, khó có thể bố trí dây cáp đến tận nơi thì mẫu EZVIZ HB8 lại là lựa chọn không thể bỏ qua. Với khả năng dùng pin và sạc bằng tấm năng lượng mặt trời, HB8 mang lại sự tự do tối đa khi có thể lắp đặt ở bất cứ đâu mà không cần lo ngại về nguồn điện. Ngoài ra camera này cũng được trang bị độ phân giải 2K+, kết hợp cảm biến PIR và công nghệ AI để theo dõi và cảnh báo chuyển động từ xa, giúp bảo vệ an toàn cho không gian ngoài trời một cách toàn diện không hề thua kém người đàn anh.

Camera trong nhà: Vừa không lo lắng lại thêm tiện lợi

Lắp đặt camera trong nhà không chỉ giúp bảo vệ tài sản mà còn hỗ trợ giám sát các hoạt động của người thân trong gia đình, đặc biệt là gia đình có trẻ em, người lớn. Vị trí lý tưởng có thể lắp đặt là nóc tủ hoặc trên góc phòng cao để có được tầm nhìn rộng và thoáng.

Dòng EZVIZ H7c Dual là lựa chọn thích hợp cho không gian trong nhà với khả năng quan sát cả toàn cảnh lẫn cận cảnh nhờ vào trang bị đến hai ống kính. Đặt camera H7c tại phòng khách, bạn có thể dễ dàng giám sát mọi hoạt động trong nhà nhờ camera siêu rộng cùng góc quay quét tuần tra 360 độ, giúp đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chuyển động nào từ con trẻ cho đến thú cưng.

Bên cạnh đó, camera trong nhà cũng có thể được lắp tại cầu thang hoặc hành lang – những khu vực dễ bị lợi dụng trong trường hợp đột nhập. Với tính năng phát hiện chuyển động và theo dõi tự động, camera EZVIZ sẽ giúp bạn kiểm soát mọi hoạt động bất thường tại các khu vực này một cách hiệu quả.

Việc lắp đặt camera an ninh không chỉ giúp bạn bảo vệ tài sản mà còn mang lại sự an tâm cho gia đình. Dù là lựa chọn camera ngoài trời như EZVIZ H80x Dual hay HB8, hoặc camera trong nhà như H7c Dual, việc lắp đặt ở vị trí phù hợp sẽ tối ưu hóa hiệu quả giám sát, giúp bạn kiểm soát mọi tình huống một cách chủ động. Với khả năng quay quét 360 độ và các công nghệ giám sát tiên tiến, camera EZVIZ giúp bạn không còn phải lo lắng quá nhiều về vị trí lắp đặt mà vẫn đảm bảo an ninh toàn diện cho ngôi nhà của mình.