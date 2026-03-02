“Tên lửa nổ như bắp rang trên trời”

Giữa những thông tin về xung đột lan rộng tại Trung Đông, nhiều người Quảng Trị đang sinh sống và làm việc tại Dubai (UAE) cho biết cuộc sống vẫn diễn ra tương đối bình thường. Dù thỉnh thoảng xuất hiện rung chấn do hoạt động đánh chặn trên không, nhưng phần lớn người dân và lao động nước ngoài vẫn đi làm, buôn bán như thường lệ.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, hiện chưa có thống kê chính xác số lượng người địa phương đang sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại các nước vùng Vịnh do tỉnh không có chương trình hợp tác xuất khẩu lao động chính thức sang Trung Đông. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, số lao động Quảng Trị tại khu vực này không nhiều và tập trung chủ yếu ở Dubai.

Hình ảnh vụ nổ được cho là do hoạt động quân sự gây ra ở Dubai. Ảnh: Người lao động tại Dubai cung cấp.

Chị Trần Thị Tố Hiển, đang kinh doanh hàng lưu niệm Việt Nam tại một hội chợ quốc tế ở Dubai, cho biết các đợt tấn công bắt đầu từ sáng 28/2. “Ban đầu mọi người khá hoảng loạn. Nhưng sau thấy hầu hết tên lửa và máy bay không người lái đều bị đánh chặn trên không. Thỉnh thoảng mảnh vỡ rơi xuống gây cháy nhỏ, nhưng rất ít khi trúng mục tiêu”, chị Hiển chia sẻ.

Theo chị, những ngày cao điểm có thể nghe rõ tiếng nổ trên bầu trời. “Nhìn lên thấy tên lửa bị đánh chặn, nổ lách tách như bắp rang. Nhưng tần suất đã giảm dần, hôm qua còn nghe tiếng nổ, hôm nay chỉ còn tiếng máy bay tuần tra”, chị nói.

Chính quyền nước sở tại phát cảnh báo tự động qua điện thoại khi có vật thể bay xâm nhập vùng trời, đồng thời khuyến nghị người dân hạn chế di chuyển khi cần thiết. Nhiều gia đình chủ động dự trữ thêm lương thực, thực phẩm để phòng ngừa tình huống xấu.

Về việc trở về nước, chị Hiển cho hay, trước mắt chưa có kế hoạch do chi phí đi lại lớn và cuộc sống tại đây vẫn ổn định. Theo thông tin chị cung cấp, lãnh đạo UAE đã chỉ đạo các khách sạn tiếp tục hỗ trợ lưu trú miễn phí cho hành khách có chuyến bay bị hủy, chi phí do chính phủ chi trả.

Thấp thỏm giữa tiếng còi báo động

Thông tin về tình hình an ninh bất ổn tại một số khu vực Trung Đông những ngày qua khiến nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đứng ngồi không yên. Trong đó có gia đình anh L.Đ.B. (SN 2005, quê xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - hiện đang lao động tại Dubai, thuộc UAE.

Sinh ra trong gia đình thuần nông còn nhiều khó khăn, ba năm trước B. quyết định sang Dubai làm việc theo diện xuất khẩu lao động với mong muốn phụ giúp gia đình cải thiện kinh tế. Thời gian đầu nơi đất khách, anh chăm chỉ làm việc, tiết kiệm gửi tiền về quê. Cuộc sống dần ổn định thì những diễn biến căng thẳng về an ninh trong khu vực lại khiến gia đình thêm một lần đối diện nỗi lo.

Video: Tên lửa bắn phá ở Dubai. Lao động Việt Nam tại Dubai cung cấp.

Theo người thân, những ngày gần đây B. thường xuyên gọi điện về trong tâm trạng bất an. “B nói ban ngày vẫn nghe tiếng còi báo động vang lên từng hồi, có lúc nghe cả tiếng nổ lớn từ xa”, người nhà chia sẻ.

Một số đoạn video do lao động Việt tại Dubai gửi về cho thấy không khí căng thẳng khi còi hú vang giữa ban ngày, người dân hạn chế ra đường. Theo phản ánh, tại một số khu vực xuất hiện các đợt rocket hoặc tiếng nổ được cho là từ hoạt động quân sự. Dù chưa thể kiểm chứng đầy đủ mức độ thiệt hại, song tâm lý lo lắng đang bao trùm cộng đồng người lao động.

Bên cạnh đó, tình hình bất ổn cũng ảnh hưởng đến kết nối Internet tại một số thời điểm, khiến việc liên lạc với gia đình gặp khó khăn. “Tối qua còn gọi được, sáng nay gọi cả buổi không được, chỉ thấy báo mất kết nối. Ở nhà chỉ biết chờ”, người thân anh B. cho biết.

Theo chia sẻ của lao động Việt Nam tại UAE, đến nay họ chưa nhận được thông báo chính thức về phương án di dời hoặc tổ chức đưa công dân về nước trong trường hợp tình hình tiếp tục leo thang. Trong khi đó, trang Fanpage của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại UAE đã khuyến cáo công dân hạn chế di chuyển, ở yên trong nhà hoặc nơi làm việc, tránh tụ tập đông người và thường xuyên theo dõi thông tin từ các kênh chính thống để chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn khi cần thiết.

Trước diễn biến phức tạp, nhiều gia đình tại Hà Tĩnh và các địa phương có con em làm việc tại khu vực Trung Đông đang chung tâm trạng thấp thỏm. Họ liên tục cập nhật tin tức quốc tế, duy trì liên lạc qua nhiều kênh, chỉ mong sớm nhận được thông tin chính thức và phương án đảm bảo an toàn cho người lao động nơi vùng bất ổn.

Mẹ già mòn mỏi chờ cuộc gọi bình an

Hai ngày nay, không khí trong ngôi nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Vân (65 tuổi, trú ở phường Vinh Lộc, Nghệ An) luôn nặng trĩu lo âu. Từ khi nghe tin nơi con gái làm việc xuất hiện xung đột, bà gần như không lúc nào nguôi nghĩ đến con.

Con gái bà, chị Lê Thị Cẩm Xuyên (39 tuổi) đang làm việc tại Dubai, thuộc UAE. Những ngày gần đây, một số thông tin cho biết khu vực này xảy ra căng thẳng, một số cơ sở hạ tầng và sân bay bị tấn công, khiến nhiều chuyến bay phải tạm ngừng. “Hôm trước, con gọi về nói bên đó có xung đột. Vì ít xem thời sự nên tôi cứ nghĩ con nói đùa. Đến khi nó nói kỹ hơn, tôi mới biết là thật”, bà Vân kể.

Hàng ngày, bà Vân đều cầm điện thoại để xem thông tin và chờ những cuộc gọi về từ con gái đang làm việc tại Dubai.

Nghe tin, người mẹ chỉ biết dặn con giữ an toàn và tính chuyện về nước nếu có thể. Tuy nhiên, theo lời chị Xuyên, do sân bay bị ảnh hưởng nên việc di chuyển hiện gặp nhiều khó khăn. “Nó nói muốn về cũng chưa thể đi được”, bà Vân lo lắng.

Chị Xuyên sang Dubai làm việc từ năm 2018. Những năm đầu nơi đất khách là quãng thời gian nhiều vất vả vì khác biệt văn hóa và nỗi nhớ gia đình. Đến năm 2021, chị mới có dịp về thăm quê. Từ đó, mỗi năm chị thu xếp về sum họp một lần. Tháng 10 âm lịch năm 2025, chị về quê ít ngày rồi quay lại làm việc vào tháng 12 âm lịch. “Con vừa sang hơn một tháng thì nghe tin có xung đột xảy ra”, bà Vân nói.

Từ khi biết tin, ngày nào bà cũng gọi điện hỏi thăm con. Ở đầu dây bên kia, chị Xuyên trấn an gia đình rằng khu vực chị sinh sống và làm việc vẫn an toàn, công việc chưa bị gián đoạn. “Chỉ cần gọi mà không thấy nghe máy là tôi lo lắm. Sợ nhất là không liên lạc được. Mong mọi chuyện sớm yên ổn để con được an toàn, an tâm làm việc”, bà chia sẻ.

Không riêng gia đình bà Vân, nhiều gia đình tại Nghệ An có người thân làm việc ở Trung Đông cũng đang trong tâm trạng thấp thỏm. Những cuộc gọi quốc tế dày hơn, tin nhắn hỏi han gửi đi liên tục. Người ở quê chỉ mong nghe hai chữ “bình an”, còn người xa xứ cố giữ tinh thần ổn định để gia đình yên tâm.

Tạm hoãn xuất cảnh vì chiến sự leo thang

Không chỉ những lao động Việt đang làm việc tại Trung Đông chịu tác động bởi xung đột leo thang, nhiều người chuẩn bị xuất cảnh cũng rơi vào tâm trạng thấp thỏm khi kế hoạch sang nước ngoài làm việc buộc phải tạm hoãn. Trước những thông tin liên tục cập nhật về tình hình an ninh khu vực, không ít gia đình phải cân nhắc lại dự định đã chuẩn bị suốt nhiều tháng.

Những ngày này, chị Phạm Thị Hoàn (35 tuổi, trú ở tỉnh Hà Tĩnh) gần như không rời điện thoại, liên tục theo dõi diễn biến tại Trung Đông. Theo kế hoạch, tháng 3/2026 chị sẽ xuất cảnh sang Dubai để tiếp tục công việc trong lĩnh vực dịch vụ làm đẹp.

Chị Hoàn từng có hơn hai năm làm việc tại Dubai. Tháng 4/2025, chị trở về quê thu xếp việc gia đình và dự định sau gần một năm sẽ quay lại. Theo hợp đồng đã ký, mức lương cơ bản khoảng 15 triệu đồng/tháng, chưa kể 15% tiền dịch vụ và thu nhập phát sinh từ khách hàng. Nếu lượng khách ổn định, tổng thu nhập có thể cao hơn, đủ để tích lũy gửi về phụ giúp gia đình.

Đường phố ghi nhận tại Dubai ngày 2/3, xe cộ đã đi lại bình thường, nhiều người dân ra đường di chuyển để đi làm. Ảnh nhân vật cung cấp.

Để chuẩn bị cho lần trở lại này, chị Hoàn đã hoàn tất các thủ tục cần thiết. Theo chị, so với một số nước khác, chi phí đi không quá lớn, thu nhập lại tương đối ổn định. Nếu chăm chỉ làm việc thì có thể tích lũy được vài chục đến 100 triệu/tháng. “Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ chờ ngày bay. Nhưng giờ tình hình phức tạp nên phải tạm hoãn. Gia đình ở quê nghe tin chiến sự là lo lắng, khuyên tôi nên ở nhà cho an toàn”, chị chia sẻ.

Ngoài theo dõi báo chí, chị còn chủ động liên lạc với bạn bè đang làm việc tại Dubai để nắm tình hình. Theo phản hồi, cuộc sống và công việc cơ bản vẫn diễn ra bình thường, song một số nơi tạm thời cho nhân viên nghỉ để theo dõi thêm diễn biến. “Ai cũng theo dõi sát thông tin và chuẩn bị phương án phòng ngừa nếu có thay đổi”, chị cho biết.

Dù nhận được những thông tin phần nào trấn an, trước bối cảnh còn nhiều biến động, chị Hoàn và gia đình quyết định chờ thông báo chính thức từ doanh nghiệp và cơ quan chức năng trước khi ấn định lại thời điểm xuất cảnh.