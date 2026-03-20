Trong không khí tang thương tại nhà xác Bệnh viện Icheon thuộc tỉnh Gyeonggi vào ngày 19 tháng 3 năm 2026, lễ đưa tang anh T., nam công nhân Việt Nam 23 tuổi tử vong do tai nạn cuốn vào băng chuyền máy nghiền đá sỏi, đã được cử hành trong sự xót xa của thân nhân và đồng nghiệp.

Đúng 10 giờ 30 phút sáng, người anh họ của T. lặng lẽ ôm di ảnh dẫn đầu đoàn tang lễ gồm khoảng 30 người, trong đó có họ hàng, bạn bè và đại diện các tổ chức lao động. Do điều kiện sức khỏe và khoảng cách địa lý quá xa xôi, cha mẹ cùng 5 đứa em nhỏ của anh tại Việt Nam đã không thể sang Hàn Quốc nhìn mặt người thân lần cuối. Sau khi hỏa táng tại Công viên rừng Hòa bình Yongin, tro cốt của anh sẽ được đưa về Hà Nội vào tối ngày 20 tháng 3 để đoàn tụ với gia đình.

Chân dung một người con hiếu thảo và trụ cột gia đình

T. sang Hàn Quốc làm việc từ năm 2023 theo diện visa E-9 với một trái tim đầy hy vọng và nỗ lực. Trong mắt bạn bè, anh là một thanh niên hiền lành, yêu bóng đá và luôn sống vì gia đình. Là con trai trưởng và là trụ cột kinh tế duy nhất, T. mang trên vai trọng trách nuôi dưỡng gia đình 7 miệng ăn ở quê nhà, bao gồm người cha bị tai nạn lao động và các em nhỏ đang tuổi ăn học.

Hình ảnh trong đám tang anh T.

Nạn nhân là trụ cột kinh tế của gia đình

Sự cần mẫn của anh thể hiện qua những con số thắt lòng khi mỗi tháng anh chỉ giữ lại khoảng 150,000 won (tương đương 3 triệu VNĐ) cho sinh hoạt phí cá nhân, còn lại gần 3,000,000 won (khoảng 57 triệu VNĐ) tiền lương và tiền làm thêm giờ đều được gửi về quê với ước mơ giản đơn là xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.

Hiện trường thảm khốc và những sai phạm an toàn chết người

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào rạng sáng ngày 10 tháng 3 tại một cơ sở chế biến sỏi ở Icheon đã phơi bày những lỗ hổng chết người trong quản lý an toàn lao động. T. bị cuốn vào băng chuyền trong lúc đang kiểm tra máy móc một mình mà không có bất kỳ ai hỗ trợ.

Điều đau lòng hơn cả là thi thể anh không còn nguyên vẹn do máy vẫn tiếp tục vận hành trong thời gian dài trước khi có người phát hiện. Qua điều tra hiện trường, các chuyên gia nhận thấy băng chuyền này hoàn toàn thiếu vắng các thiết bị bảo hộ cơ bản nhất. Hệ thống không hề có nút dừng khẩn cấp, không có cảm biến tự động dừng máy khi có người tiếp cận hay nắp che chắn vùng nguy hiểm. Quy tắc làm việc nhóm hai người vốn là quy định tối thiểu cũng bị doanh nghiệp phớt lờ, biến công việc vốn đã nặng nhọc trở thành một cái bẫy tử thần.

Góc khuất của những xưởng sản xuất nhỏ lẻ tại Hàn Quốc

Sự ra đi của T. không chỉ là một vụ tai nạn cá biệt mà còn là hồi chuông cảnh báo về tình trạng lơ là an toàn đối với lao động di cư tại các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ ở Hàn Quốc.

Tại xưởng của T., nơi chỉ có 15 nhân viên, các công nhân thường xuyên phải xử lý sự cố trực tiếp khi máy đang quay, một tiền lệ nguy hiểm được duy trì để tiết kiệm thời gian và nhân lực. Những lao động di cư theo diện E-9 thường rơi vào thế yếu vì quyền gia hạn visa nằm trong tay chủ doanh nghiệp, khiến họ không dám lên tiếng trước những điều kiện làm việc khắc nghiệt. Tính từ đầu năm 2026, đã có 9 lao động di cư thiệt mạng tại Hàn Quốc, phần lớn đều ở các công ty quy mô nhỏ nơi người bản địa từ chối làm việc.