Lao đến tiệm vàng bán sạch vàng ngày vía Thần Tài: Ôm tiền về nhà, nhưng không khéo sợ còn "nghèo" đi...

Dù có kế hoạch mua vàng lúc này hay không thì 1001 câu hỏi về giá vàng, về ngày vía Thần Tài vẫn đang được dân tình quan tâm. Không chỉ đi mua vàng, người ta còn thắc mắc chuyện bán vàng trong ngày vía Thần Tài.

“Thần Tài người ta đưa nhau đi mua vàng. Mình định đem đi chốt lời thì có sao không ạ?” - là một câu hỏi gây chú ý của netizen lúc này.

Câu hỏi khiến dân tình bàn tán rôm rả

Phía dưới câu hỏi, cư dân mạng để lại nhiều bình luận bàn tán nhưng phần lớn đều khẳng định không vấn đề gì, lời là chốt. Hiển nhiên người bán sẽ được tiền và mất vàng như bao giao dịch mua - bán khác.

“Lời là chốt thôi”, “Có vàng để bán là hạnh phúc rồi chứ sợ gì”, “Cứ chốt thôi chị, sau đó mua lại một món nhỏ nhỏ tượng trưng là oke”, “Vì người ta đua nhau mua nên mình bán mới có lời chớ”, “Mình cũng chốt bán mà cũng phân vân ngày vía Thần Tài lại mang bán đi”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trong thực tế, câu hỏi này rất dễ gặp. Nhiều người muốn bán vàng vào ngày vía Thần Tài để chốt lời nhưng sợ vướng phải điều "đại kỵ", đó là bán may mắn, tài lộc đầu năm đi, nên vẫn dè dặt.

Trong thực tế, chính các chuyên gia cũng khẳng định bán vàng ngày vía Thần Tài là chuyện bình thường, thậm chí chuyện tốt.

Theo VTC News, trả lời câu hỏi ngày vía thần Tài có nên bán vàng không, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng nếu người giữ vàng đã mua ở thời điểm giá thấp thì hoàn toàn có thể bán ra vào ngày này để chốt lời. Tuy nhiên, việc bán ra cũng phải đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận nhất định, quanh ngưỡng sinh lời 30% so với giá mua ban đầu, như thế mới tối ưu tốt nhất lợi nhuận.

Theo chuyên gia Phan Dũng Khánh, việc mua hay bán vàng trong ngày vía thần Tài chỉ là quan niệm của từng người. Hơn nữa, dựa theo tín ngưỡng dân gian thì thần Tài là tiền vào chứ không phải tiền ra, việc đi mua vàng lại chính là chi tiền ra. Còn nếu nhìn từ góc độ người bán, nếu là may mắn thì không lẽ người bán lại bán sự may mắn cho người khác?

Trong khi đó ông Nguyễn Quang Huy, chia sẻ với Dân trí, cũng đồng tình: “Vía Thần Tài thường là thời điểm thanh khoản dồi dào. Nếu nhà đầu tư đã mua ở vùng giá thấp hơn và đang có lợi nhuận, đây có thể là cơ hội thuận lợi để cơ cấu danh mục. Tuy nhiên, cách tiếp cận tinh tế là chốt lời từng phần: vừa hiện thực hóa thành quả, vừa duy trì vị thế phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất định”.

Tuy nhiên, một vấn đề khác cũng xuất hiện sau quyết định bán vàng chốt lời ngày vía Thần Tài: Bán xong rồi, tiền để làm gì?

Trong bối cảnh giá vàng neo cao, không ít người thừa nhận bán thì dễ, nhưng mua lại thì khó. Khi đã chốt lời và cầm một cục tiền mặt trong tay, nếu không có kế hoạch rõ ràng, số tiền ấy rất dễ… bốc hơi, nhanh chóng bị chia nhỏ cho những khoản chi tiêu phát sinh - từ mua sắm, du lịch đến những khoản “thưởng cho bản thân” sau một thương vụ thành công.

Nói cách khác, chốt lời không phải là điểm kết thúc, mà là khởi đầu của một bài toán mới: quản lý dòng tiền sau khi bán tài sản. Nếu bán vàng chỉ vì tâm lý đám đông hoặc vì giá đang cao nhưng không xác định rõ sẽ tái đầu tư vào đâu, giữ bao nhiêu tiền mặt, phòng ngừa rủi ro thế nào, thì lợi nhuận trên giấy rất có thể sẽ tan đi theo thời gian. Và khi giá vàng lại tiếp tục leo thang, người đã bán có khi rơi vào một cảm giác quen thuộc khác là tiếc nuối.