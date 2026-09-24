Lào Cai: Nam sinh lớp 9 dùng chổi đánh bạn, bị can ngăn vẫn tiếp tục ra tay

Liên quan đoạn video ghi lại cảnh một nam sinh lớp 9 dùng chổi đánh học sinh lớp 7 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải, ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, cho biết địa phương đã chỉ đạo nhà trường, Công an xã và các đơn vị liên quan phối hợp với gia đình khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 13h ngày 22/9, trong thời gian nghỉ trưa trước giờ học chiều tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải, em P.T.D., học sinh lớp 9, đã dùng chổi cước tác động vào người em H.A.T., học sinh lớp 7.

Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ diễn biến vụ việc, đồng thời phối hợp với gia đình chăm sóc, theo dõi sức khỏe của học sinh.

Nam sinh lớp 9 dùng chổi đánh học sinh lớp 7 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Mù Cang Chải. (Ảnh: Chụp màn hình)

Lãnh đạo UBND xã Mù Cang Chải cũng đã đến thăm hỏi, động viên em T. và gia đình. Hiện sức khỏe của em đã ổn định. Gia đình cùng cô giáo đang đưa học sinh này đi Hà Nội để kiểm tra toàn diện.

Đoạn video ghi lại cảnh nam sinh dùng chổi đánh liên tiếp một học sinh khác trong phòng học xuất hiện trên mạng xã hội ngày 24/9. Trong clip, một nam sinh cầm chổi đánh bạn, người trông có vẻ nhỏ hơn mình. Khi một bạn khác tìm cách can ngăn và giằng lấy cây chổi, nam sinh này lại đánh vào vùng đầu của học sinh lớp 7 đang sợ hãi.

Nạn nhân có lúc chắp tay xin nhưng nam sinh lớp 9 vẫn tiếp tục hành vi bạo lực. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của một số học sinh khác.

Đoạn video sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo thông tin từ UBND xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, địa phương xác định rằng việc xử lý phải bảo đảm khách quan, đúng quy định pháp luật, đồng thời đặt yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, sức khỏe và tâm lý của học sinh lên hàng đầu.

Các đơn vị đang tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để có biện pháp xử lý phù hợp.