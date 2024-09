Theo thông tin ban đầu, vào trưa nay 10/9, cán bộ công an xã Bản Cái, huyện Bắc Hà trong khi đi công tác qua Nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc thì phát hiện một số người bị thương đang dìu nhau đi ra từ điểm sạt lở và thông báo vụ việc (do khu vực này đang bị mất sóng điện thoại nên không thể gọi lực lượng cứu hộ). Ngay sau đó, cán bộ công an này đã chạy bộ 10 km ra khu vực có sóng điện thoại để gọi điện về Công an huyện thông báo sự việc.

Đến 12h trưa nay (10/9), những người thoát nạn đã di chuyển về Trạm xá xã Bản Cái để được chăm sóc và điều trị vết thương. Hiện còn 5 người nghi mất tích và 1 người bị thương nặng tại vị trí sạt lở.

Nhà máy thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc nằm trên sông Chảy, thuộc địa bàn xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Ảnh: Báo Lào Cai

Ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà nói: “Nhà máy bị sạt lở ta-luy âm xuống sông và nhà bị nghiêng đổ, sụt xuống sông. Hiện nay các lực lượng của huyện chưa tiếp cận được hiện trường nhưng lực lượng của xã với khoảng 50 người đã đến nơi. Tuy nhiên việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích chỉ có thể thực hiện bằng thủ công, không có máy móc hỗ trợ mà tảng bê tông rất lớn. Khó khăn nữa là không có đường đi vào, chỉ có thể đi bộ, không có điện, không có viễn thông, không có điện thoại, nên công tác tìm kiếm nạn nhân cực kì khó khăn”.

