Diễn biến mưa lũ lịch sử hôm nay: 15 tỉnh miền Bắc nguy cơ sạt lở và 8 tỉnh khả năng ngập lụt

Diễn biến mức lũ 24 giờ tới tại các khu vực miền Bắc

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia: Mực nước lúc 19 giờ ngày 9-9, trên các sông như sau:

- Trên sông Thao tại Lào Cai 87,12m, trên mức báo động 3 (BĐ3) 3,62m, trên mức lũ lịch sử năm 1971 (86,85m) 0,27m; tại Bảo Hà 60,98m, trên BĐ3 3,98m, trên mức lũ lịch sử năm 2008 (60,93m) 0,05m; tại Yên Bái 34,28m, trên BĐ32,28m, dưới mức lũ lịch sử năm 1968 (34,42m) 0,14m;

- Trên sông Cầu tại Cầu Gia Bảy 28,71m, trên BĐ3 1,71m, trên mức lũ lịch sử năm 1959 (28,14m) 0,57m; tại Đáp Cầu 5,57m, trên BĐ2 0,27m;

- Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương 6,16m, dưới BĐ3 0,14m;- Trên sông Lục Nam tại Lục Nam 6,62m, trên BĐ3 0,32m;

- Trên sông Lô tại Tuyên Quang 23,36m, dưới BĐ2 0,64m;

- Trên sông Thái Bình tại Phả Lại 4,47m, trên BĐ1 0,47m;

- Trên sông Hồng tại Hà Nội 7,56m, dưới BĐ1 1,94m.

Các lực lượng chứng năng hỗ trợ sơ tán dân ra ngoài vùng lũ lụt.

Hưng Yên phát lệnh báo động I trên tuyến đê tả sông Luộc, sông Hồng

Tỉnh Hưng Yên vừa ban hành công điện hỏa tốc gửi các sở ban, ngành và các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên về việc phát lệnh báo động I trên tuyến đê tả sông Luộc kể từ 13 giờ ngày 10/9.

Mực nước sông Hồng, tại thành phố Hưng Yên lên cao. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Mực nước sông Hồng lớn gây ngập vườn, ao của các hộ gia đình tại xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Mực nước sông Hồng lớn gây ngập vườn, ao của các hộ gia đình tại xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Tuyến đường vào thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên bị ngập do nước sông Hồng dâng cao. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

13 giờ ngày 10/9, có ít nhất 146 người chết và mất tích do bão Yagi

Theo báo Sài Gòn Giải phóng, cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai đánh giá bão số 3 (Yagi) là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua. Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), đến 13 giờ ngày 10-9, số người chết và mất tích do cơn bão số 3 và mưa lũ đã tăng lên 146 người, gồm 82 người chết và 64 người mất tích.

Trong đó, Cao Bằng và Yên Bái là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Tại Cao Bằng, số người chết và mất tích đã lên tới 55 người (với 19 người chết và 36 người mất tích), chủ yếu tập trung tại huyện Bảo Lạc.

Tại Yên Bái, số người chết do sạt lở đất đã tăng lên 28 người (22 người chết, 6 người mất tích). Lào Cai vẫn ghi nhận 19 người chết và 11 người mất tích, trong đó Sa Pa có 8 người, Bát Xát 10 người, Si Ma Cai 4 người, Bắc Hà 6 người và Văn Bàn 2 người. Quảng Ninh có 9 người chết (8 người do bão, 1 người do lũ cuốn). Hải Phòng có 2 người chết do bão. Hải Dương và Hà Nội mỗi địa phương có 1 người chết do bão.

Một số địa phương khác cũng có người chết hoặc mất tích như: Hòa Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu và Phú Thọ.

Thái Nguyên: Nước lũ ở sông Cầu rút, lực lượng chức năng tiếp tục cứu người

Sáng 10/9, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại một số khu vực ở thành phố Thái Nguyên, nước lũ đã rút so với cao điểm tối 9/9. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Một số khu vực vẫn ngập sâu, đặc biệt tại những khu dân cư ven sông Cầu. Nhiều người dân vẫn còn mắc kẹt sau nhiều ngày nước lũ bao vây. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Lực lượng chức năng đi thuyền cỡ nhỏ vào cứu trợ người dân ở phường Quang Vinh (thành phố Thái Nguyên).

Nhiều người dân theo dõi lực lượng chức năng cứu hộ người mắc kẹt trong vùng lũ lụt, đồng thời gửi đồ ăn, thuốc vào cho người thân. Ảnh: Trường Phong

Tại khu vực đường Dương Tự Minh, lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ đưa người dân ở vùng ngập lụt gần sông Cầu ra ngoài trung tâm thành phố. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Nhiều người dân, trong đó có nhiều trẻ em tiếp tục được đưa ra khỏi vùng lũ. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Một cụ già được lực lượng chức năng đưa ra khỏi vùng ngập lụt và di chuyển đến bệnh viện để thăm khám sức khoẻ. Ảnh: Trường Phong

Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc thăm hỏi, động viên, tặng quà cho lực lượng chức năng tham gia cứu hộ người dân, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tại thành phố Thái Nguyên, những ngày vừa qua cũng tiếp nhận rất nhiều phần quà gồm lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Thanh Hóa: Xuất hiện nhiều vết nứt trên đồi, nguy cơ sạt lở cao

Theo báo Quân đội nhân dân, do ảnh hưởng của bão số 3, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây sạt lở taluy dương, taluy âm, mặt đường, cầu, cống, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng. Mưa lớn khiến quả đồi ở khu vực bản Đỏ, xã Phú Thanh, huyện vùng cao Quan Hóa xuất hiện nhiều vết nứt lớn, đe dọa đến tính mạng của nhiều hộ dân dưới chân đồi.

Trước tình hình trên, huyện Quan Hóa đã phân công lực lượng túc trực tại vị trí này, đồng thời di dời các hộ dân đến nhà văn hóa, nơi tránh trú an toàn.

Nhiều vết nứt trên đồi tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Báo Giao thông

Thanh Hóa cảnh báo lũ trên các khu vực sông Mã, sông Bưởi

Mực nước sông Bưởi qua huyện Thạch Thành đang ở mức báo động

Lũ sông Lô ở Tuyên Quang đạt đỉnh 25,86m, cấp cực kỳ nguy hiểm

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang vừa phát đi thông báo về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 6h30 ngày 10/9, mực lũ sông Lô đoạn qua TP Tuyên Quang đã đạt 25,86m, xấp xỉ báo động 3, cấp cực kỳ nguy hiểm. Đây là trận lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Hôm qua (9/9), tỉnh Tuyên Quang đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa lũ.

Trong ngày hôm qua (9/9), thủy điện Tuyên Quang đã mở tất cả các cửa xả. (Ảnh minh họa)

Theo đó, từ ngày 6/9 đến 9/9, mưa lũ làm 2 người mất tích (do lũ cuốn trôi); 751 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại; 360 hộ phải di dời; 1.720,15 ha lúa bị ngập, ảnh hưởng; 431,53 ha hoa màu bị ảnh hưởng; hư hỏng Quốc lộ 2C, 279, 280; đường tỉnh ĐT 188, ĐT 185 và nhiều tuyến đường huyện, xã bị sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông; 159 cột điện 0,4 Kv bị gãy, đổ và 3 tuyến đường điện bị hư hỏng; 3.288 cây xanh bị gãy, đổ và một số thiệt hại khác.

Hơn nửa triệu khách hàng ở 7 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc mất điện do mưa lũ

Lạng Sơn đang có 30 ngàn khách hàng bị mất điện vì ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: PC Lạng Sơn

70 thuyền, đò lên đường giúp người dân vùng lũ miền núi phía Bắc

Đến 10 giờ ngày 10-9, trên toàn xã Hương Sơn, 20 người lái thuyền đã lên đường cùng 50 thuyền đò; gần 20 xuồng máy, 3 xe chở nhu yếu phẩm, áo phao lên hỗ trợ người dân các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

8 chiếc thuyền đò chèo tay của xã Hương Sơn được vận chuyển lên hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong đêm 9-9. Ảnh do UBND xã Hương Sơn cung cấp Thuyền đò và nhu yếu phẩm của người dân xã Hương Sơn hỗ trợ được bàn giao cho Công an thành phố Thái Nguyên để cứu trợ người dân vùng lũ. Ảnh: Bùi Triều

Đóng cửa xả đáy thuỷ điện Hoà Bình và Tuyên Quang

Cứu hộ thành công hai tàu không rõ nguồn gốc trôi dạt trên sông

Ngày 10/9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh lào Cai với sự phối hợp của người dân đã cứu hộ, lai dắt thành công hai tàu hút, loại tàu vận tải khoảng 100 tấn (chưa rõ nguồn gốc) trôi dạt từ thượng nguồn sông Hồng qua cầu Cốc Lếu, rồi dạt qua cầu Phố Lu huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Công an tỉnh Lào Cai liên tục cập nhật thông tin cho Phòng Cảnh sát giao thông các tỉnh Yên Bái, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc và các địa phương khác để có biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, tránh ảnh hưởng tới kết cấu đường bộ, đường sắt.

Tạm dừng lưu thông về các tỉnh miền xuôi theo quốc lộ 4D, 32

Theo báo Nhân dân, thông tin từ Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu, đến nay, các điểm sạt lở trên quốc lộ 4D thuộc địa phận tỉnh Lai Châu đã được khắc phục tạm để thông đường, bảo đảm các điều kiện cho người và phương tiện lưu thông. Tuy nhiên trên địa bàn hiện vẫn có mưa và nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất cao, việc lưu thông trên tuyến rất nguy hiểm.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở các vùng trũng, thấp tại 8 tỉnh, thành phố

103 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ sau bão

Theo thông tin từ PLO, thống kê đến 6 giờ sáng nay, 10-9, của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết bão số 3 và mưa lũ sau bão đã làm 103 người chết, mất tích.

Mực nước ở dọc hai bờ sông Hồng, đoạn qua cầu Thăng Long sáng 10-9, nước sông dâng cao đáng kể, nước đã bắt đầu xâm thực lên cao cả mét. Ảnh: PHI HÙNG

Trong đó, 63 người chết, 40 người mất tích, nguyên nhân chủ yếu do lũ quét và sạt lở đất.

+ Cao Bằng: 33 người (17 người chết, 16 người mất tích).

+ Lào Cai: 29 người (17 người chết, 12 người mất tích).

+ Quảng Ninh: 9 người chết.

+ Hải Phòng: 2 người chết.

+ Hải Dương: 1 người chết.

+ Hoà Bình: 4 người chết.

+ Hà Nội: 1 người chết.

+ Yên Bái: 7 người chết, 2 người mất tích.

+ Lạng Sơn: 2 người chết.

+ Bắc Giang: 1 người mất tích.

+ Tuyên Quang: 2 người mất tích.

+ Hà Giang: 1 người chết.

+ Lai Châu: 1 người chết.

+ Phú Thọ: 8 người mất tích.

Ngoài ra, bão, lũ còn làm 752 người bị thương, trong đó Quảng Ninh 536, Hải Phòng 81, Bắc Ninh 52, Lào Cai 14, Yên Bái 10…

Ninh Bình: Cận cảnh 600 hộ dân ở Gia Viễn bị nước lũ cô lập

Theo báo Tiền Phong, ngày 10/9, theo ghi nhận của Tiền Phong, do ảnh hưởng của bão số 3 và nước lũ từ thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hoàng Long đã dâng cao bất thường, làm ngập sâu khu vực thôn Kênh Gà (xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn). Tại đây, mực nước đã đạt khoảng 1 mét, khiến người dân phải kê cao đồ đạc và đưa gia súc, gia cầm lên các vị trí cao trong nhà để tránh bị lũ cuốn trôi.

Ngày 10/9, trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn Phạm Văn Tam cho biết, mặc dù người dân ở Gia Viễn đã quen với tình trạng bão lũ, nhưng lần này, sự kết hợp của bão số 3 và mưa lớn từ thượng nguồn đã làm nước lũ dâng lên nhanh chóng trong đêm 8/9. Nhiều gia đình không kịp di dời tài sản và đồ dùng sinh hoạt, nhưng may mắn là không có thiệt hại về người.

Miền cổ tích Ngọc Chiến (Sơn La) xác xơ sau cơn lũ dữ

Do ảnh hưởng từ bão số 3, sau cơn lũ dữ đi qua, những bản làng yên bình ở xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La trở nên xác xơ, đầy sỏi đá. Hiện, chính quyền, người dân đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, nhằm sớm ổn định đời sống sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân. Tuy nhiên, công tác khắc phục còn gặp khó khăn, do nhiều tuyến đường bị hư hỏng, trời vẫn mưa.

Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Ngọc Chiến, mưa lũ đã làm 1 người mất tích; 3 ngôi nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; 26 nhà phải di dời khẩn cấp; 150 ha lúa và hơn 5 ha ao cá bị thiệt hại.

26 nhà phải di dời khẩn cấp do ảnh hưởng của mưa lũ

Mưa lũ cũng cuốn trôi 200 mét kè đá, sạt lở hơn 100 mét khối đất đá tràn xuống tuyến đường từ trung tâm xã đi bản Pú Dảnh và nhiều tuyến đường bị hư hỏng...

Các hộ dân được bố trí ở tạm tại nhà văn hóa, điểm trường hoặc ở nhờ nhà người thân

Ông Lò Văn Thoa, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến cho biết: ngay khi mưa lũ xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng khẩn trương ứng cứu, di chuyển người, tài sản của nhân dân đến nơi an toàn theo phương châm 4 tại chỗ.

Giao thông từ Lai Châu đi các tỉnh miền xuôi tạm thời bị chia cắt

Thông tin từ Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lai Châu, có hàng chục điểm sạt lở trên tại quốc lộ 4D, đoạn tuyến Đèo Ô Quy Hồ, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường. Đến nay, các điểm sạt lở này thuộc địa phận tỉnh Lai Châu đã được khắc phục tạm để thông đường, đảm bảo các điều kiện cho người và phương tiện lưu thông.

Sạt lở trên đoạn tuyến quốc lộ 4D và quốc lộ 32, giao thông từ Lai Châu về các tỉnh miền xuôi và ngược lại tạm thời bị chia cắt

Tuy nhiên, từ đêm qua (9/9) đến sáng nay, đoạn tuyến quốc lộ 4D từ thị xã Sa Pa đi thành phố Lào Cai và đoạn tuyến quốc lộ 32 thuộc địa phận tỉnh Yên Bái xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn. Để đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã cử lực lượng chốt chặn, thông báo cho người điều khiển phương tiện tạm ngừng di chuyển về hướng Lai Châu. Các phương tiện lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để về Lai Châu phải tạm ngừng nghỉ tại km 237 và phương tiện di chuyển trên quốc lộ 32 phải ngừng nghỉ tại Văn Chấn (Yên Bái).

Quốc lộ 4D khu vực đèo Ô Quy Hồ những ngày qua xuất hiện hàng chục điểm sạt lở

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, cung đường đèo Ô Quy Hồ, nơi những ngày qua xuất hiện hàng chục điểm sạt lở đã thông tạm, tuy nhiên trên địa bàn hiện vẫn có mưa và nguy cơ tiếp tục sạt lở là rất cao. Hiện, các đơn vị phụ trách thi công vẫn đang túc trực nhân lực, máy móc, phương tiện 24/24h để sẵn sàng khắc phục thông đường.

Cao Bằng: Tìm thấy thi thể 17 nạn nhân thiệt mạng do sạt lở đất

Sạt lở đất ở Cao Bằng. (Ảnh: TTXVN phát)

Tính đến 20 giờ ngày 9/9, lực lượng cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy 17 nạn nhân thiệt mạng do bão lũ, sạt lở đất tại huyện Nguyên Bình.

Lực lượng cứu hộ cũng đưa được 8 người bị thương đến cơ sở y tế điều trị, đang tích cực tìm kiếm 16 người còn mất tích.

Giải cứu cháu bé mắc kẹt trong ngôi nhà bị đất đá vùi lấp ở Quảng Ninh

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 10/9, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Bộ Công an, Tiểu đoàn CSCĐ số 1 và các lực lượng chức năng khác đã phối hợp giải cứu thành công cháu bé 14 tuổi mắc kẹt trong ngôi nhà bị đẩt đá vùi lấp ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cháu bé được đưa ra khỏi khu vực bùn đất. Một quân nhân bị lũ cuốn trôi khi lái xe qua ngầm nước ở Hòa Bình Ngày 10/9, Công an xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, một ô tô con bị cuốn xuống suối khi đi qua ngầm tràn, hậu quả một quân nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 15 phút sáng ngày 10/9, tại khu vực cầu ngầm thuộc thôn Tiên Hội , xã Cao Dương, người dân phát hiện một xe ô tô con 4 chỗ, biển số 306 - 08X.XX, mất lái và lao xuống suối khi qua ngầm tràn.



Lào Cai: 20 người chết và 11 người mất tích vì mưa lũ

Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, những ngày vừa qua, mưa lũ, sạt lở, lũ quét đã làm 20 người chết (Sa Pa 7 người, Văn Bàn 2 người, Bắc Hà 6 người và Si Ma Cai 5 người); 11 người mất tích (1 người tại thị xã Sa Pa; 10 người tại huyện Bát Xát); làm bị thương 14 người (10 người tại thị xã Sa Pa; 3 người tại huyện Bát Xát và 1 người tại huyện Bắc Hà).

Đặc biệt, lũ trên sông Hồng đã vượt mức báo động III gây ngập lụt nhiều khu vực của thành phố Lào Cai và các địa phương ven sông khiến hàng trăm nhà dân bị ngập úng nghiêm trọng.

Theo thống kê từ các địa phương, toàn tỉnh đã có 1.109 nhà dân bị ngập nước, sạt lở và lũ cuốn trôi (Sa Pa 18 nhà, Bảo Thắng 361 nhà, Văn Bàn 48 nhà, Bắc Hà 15 nhà, Bát Xát 97 nhà, Si Ma Cai 14 nhà, Bảo Yên 518 nhà, TP Lào Cai 38 nhà).

Người dân Lào Cai giúp nhau chạy lũ Nhiều khu dân cư ở Lào Cai chìm trong mưa lũ

Tình người trong lũ dữ

Sau vụ sạt lở đất kinh hoàng làm 5 người chết, 9 người bị thương tại thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, toàn bộ người dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đã được cấp ủy, chính quyền thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai di chuyển đến tránh trú tại các trường học ở địa phương.

Tại đây, những bữa cơm nghĩa tình, ấm áp tình yêu thương sẻ chia đã được các thầy cô giáo và nhà hảo tâm chuẩn bị với mong muốn cùng với các lực lượng chức năng và bà con vượt qua những ngày khó khăn, hoạn nạn.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Sử Pán là nơi tránh trú cho bà con bị ảnh hưởng mưa lũ.

Các thầy cô giáo, các nhà hảo tâm nấu cơm phục vụ bà con và lực lượng đang tham gia cứu nạn, cứu hộ tại xã.

Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai bắt đầu rút

Ghi nhận tại khu vực cầu Phú Thịnh, cuối đường An Dương Vương vào lúc hơn 6h sáng nay (10/9), nước đã rút khoảng 1m.

Thời tiết tại thành phố Lào Cai sáng nay mưa giảm hơn đêm qua, nhiều khu dân cư ven sông Hồng nước cũng đang rút dần. Chị Nguyễn Thị Hạnh, ở đường Hồng Hà, phường Cốc Lếu cho biết, từ chiều hôm qua đến khoảng 22h đêm nước vẫn dâng, nhưng từ 11h đêm nước bắt đầu rút dần, đến sáng nay trong nhà nước rút xuống khoảng 40-50cm.

Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn trong đêm tại huyện Bảo Yên

Mưa lũ trong những ngày qua tại tỉnh Lào Cai đã làm hơn 1.200 ngôi nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn; 129 xã bị mất điện, trong đó các huyện Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà mất điện hoàn toàn.

Sạt lở đất trong đêm làm 6 người chết ở Yên Bái

Theo thông tin từ VOV, trước đó, do ảnh hưởng của các trận mưa kéo dài sau hoàn lưu bão số 3 khiến nước trên sông Thao tại Yên Bái dâng cao, nước sông tràn vào các tuyến đường và các khu vực dân cư, khiến hàng nghìn nhà ở của người dân chìm sâu trong nước.

Nước dâng cao tại nhiều khu vực ở TP Yên Bái trong đêm 9/9

Trong đêm qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra sạt lở ở nhiều vị trí tại các mái ta luy, kể cả các bãi đồi tự nhiên cũng sạt. Sáng nay, Yên Bái vẫn có mưa to; mất điện, nước, giao thông gần như tê liệt, khiến công tác hỗ trợ, khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.

Hàng nghìn hộ dân ở thành phố Yên Bái đang chịu cảnh ngập lụt

Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn đang tìm mọi phương án để tiếp cận, hỗ trợ nhân dân. Ông Trần Huy Tuấn nói: "Hiện nay Yên Bái vẫn đang có mưa lớn. Bây giờ trời sáng di chuyển được rồi thì chúng tôi tổ chức cứu hộ dân có nhà bị ngập đến nóc để đưa mọi người đến nơi an toàn. Về lương thực, thực phẩm thì chúng tôi đang đảm bảo được các thực phẩm trước mắt như mì tôm, bánh mì.. Hiện nay điện, nước đều mất nên rất khó khăn, nhưng lương thực, thực phẩm thì thành phố hiện nay vẫn đảm bảo lo được cho dân trong 1-2 ngày tới".

Nước sông Lô dâng cao, hàng loạt sà lan mắc kẹt ở cầu Vĩnh Phú

Sáng ngày 10/9, nước sông Lô tiếp tục dâng cao khiến nhiều sà lan mắc kẹt ở cầu Vĩnh Phúc - cây cầu nối liền tỉnh Vĩnh Phú và Phú Thọ. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc đã tạm cấm phương tiện di chuyển qua cầu từ cả hai hướng để thực hiện công tác cứu hộ, tìm phương án khắc phục.

Một xà lan lớn mắc kẹt tại cầu Vĩnh Phú. Ảnh: TTXVN phát

Nhiều xà lan lớn mắc kẹt ở cầu Vĩnh Phú, ảnh hưởng đến kết cấu của cầu. Ảnh: TTXVN phát

Sà lan lớn mắc kẹt ở cầu Vĩnh Phú, một phần chui vào gầm cầu. Ảnh: TTXVN phát

Thủ tướng: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bão lũ nhanh nhất có thể

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 9/9/2024 về việc khẩn trương cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm phục vụ đời sống của người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Để nhanh chóng ổn định sản xuất, cuộc sống của người dân, không để người dân nào bị đói, rét, không nơi ở, không có nước sạch, không được chăm sóc y tế và các cháu học sinh sớm được đến trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch… để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập, người dân thiếu lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm… trong thời gian nhanh nhất có thể.

Mưa lớn kéo dài, Yên Bái vẫn ngập trên diện rộng

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nhiều người dân địa phương cho biết, do mưa lớn xối xả kéo dài, mực nước tại các tuyến đường đêm 9/9 đã dâng cao gần 2m so với chiều cùng ngày. Đến thời điểm sáng sớm nay (10/9), nước đã rút hàng khoảng 1m, nhưng vẫn rất cao.

Nhiều người dân cho biết, trận lũ lịch sử năm 2008 nước cũng không dâng cao như năm nay. Đến sáng nay, nước trên đường Điện Biên, TP Yên Bái vẫn rất cao, nhiều xe hơi đậu trên vỉa hè chìm trong nước.

Người dân chùa Hương chở đò đi hỗ trợ vùng lũ Thái Nguyên

Lãnh đạo UBND xã Hương Sơn cho biết, thực tế có đò ở chùa Hương đi hỗ trợ bão lũ ở TP Thái Nguyên nhưng không đến mức như mạng xã hội chia sẻ.

Xe tải chở thuyền từ chùa Hương xuất phát đi Thái Nguyên trong đêm.

Theo vị này, trước diễn biến lũ dâng cao, ngập úng nghiêm trọng tại TP Thái Nguyên, một số người là chủ xe cứu hộ đã kết nối với những chủ đò ở chùa Hương để đưa thuyền đến TP Thái Nguyên hỗ trợ người dân.

Đến nay, 4 ô tô chở tổng cộng 12 thuyền đã lên đường đi TP Thái Nguyên. Lãnh đạo xã cho biết đây là hoạt động cá nhân, không qua tổ chức hay chính quyền.

Cao Bằng tạm dừng vận tải hành khách

Sáng 10/9, Sở Giao thông Vận tải Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa có Thông báo số 2608/TB-SGTVT về việc ứng phó với bão số 3 đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ ngày 9/9/2024 Cao Bằng tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, xe tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng đối với vùng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún tại khu vực các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm và các huyện: Hạ Lang, Hà Quảng, Hòa An cho đến khi có thông báo mới.

Hiện trường vụ sạt lở đẩy ô tô khách, 1 xe ô tô con cùng nhiều xe máy đang lưu thông xuống suối ở Cao Bằng.

Cấm xe khách, xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn lưu thông trên Cầu Chương Dương

Để bảo đảm an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu, Sở Giao thông vận tải thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông, hạn chế các phương tiện lưu thông trên Cầu Chương Dương (Hà Nội).

Theo đó, bắt đầu từ 8h30’ ngày 10/9, theo hướng từ Hoàn Kiếm đi Long Biên: Cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ; cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn; xe buýt được phép hoạt động.

Hường từ Long Biên đi Hoàn Kiếm: Cấm các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ; cấm xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn; xe buýt được phép hoạt động.

Các phương tiện xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch trên 9 chỗ và xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn có nhu cầu đi qua cầu Chương Dương lưu thông theo các cầu Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Tuy và Thăng Long.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông hạn chế các phương tiện lưu thông trên Cầu Chương Dương sẽ bắt đầu từ 8h30’ ngày 10/9 cho đến khi có thông báo thay thế.

Thành phố Nam Định ngập lịch sử, người dân vội vàng 'chạy đồ' trong đêm

Tại tỉnh Nam Định, đêm 9/9, rạng sáng ngày 10/9 xảy ra mưa lớn diện rộng. Riêng tại TP Nam Định, trận mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ đã gây ngập nhiều tuyến đường như Lê Hồng Phong, Quang Trung, Trần Bích San, Đỗ Huy Rừa,... có nơi ngập sâu đến hơn 1m. Đồng thời, nhiều tuyến phố đã bị cắt điện.

Trao đổi với PV trong đêm, lãnh đạo UBND TP Nam Định cho biết, theo đánh giá sơ bộ, lượng mưa đêm nay vào khoảng 300-400mm. Trận mưa lịch sử này đã khiến TP Nam Định xảy ra ngập diện rộng. Hiện tại, các trạm bơm đều đang hoạt động hết công suất để cố gắng tiêu nước càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, do tất cả cống rãnh, mặt đường trong thành phố đều bị ngập nặng, cộng thêm triều cường, nước lũ ngoài sông dâng cao khiến công tác bơm thoát nước gặp nhiều khó khăn.

Ảnh: Vietnamnet

Lũ sông Hồng sắp vượt đỉnh lịch sử, Hà Nội nguy cơ ngập các quận nội thành

Cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến 11.9, trên các sông khác ở khu vực Bắc Bộ xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức BĐ2 - BĐ3, có sông trên BĐ3.

.Do nước lũ lên cao dẫn đến nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm. Một số khu vực tại nhiều tỉnh, thành có nguy cơ ngập lụt cao, gồm: các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái); TP.Bắc Giang và các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Ngạn, Lạng Giang, Lục Nam (tỉnh Bắc Giang); TP. Thái Nguyên TP.Sông Cầu, T.X Phổ Yên, các huyện: Phú Lương, Phú Bình, Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên); TP. Bắc Ninh, H.Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh); các huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Tam Nông, Yên Lập, Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê, Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ); các huyện: Hàm Yên, Chiêm Hóa (Tuyên Quang); các quận: Tây Hồ, Long Biên, Hoàn Kiếm, H.Gia Lâm (TP.Hà Nội)

Lũ trên các sông, suối lên cũng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, nhiều bãi nổi giữa sông bị ngập sâu, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội vùng hạ lưu sông Lô và sông Hồng - Thái Bình.

Mực nước lũ hạ lưu sông Hồng - Thái Bình duy trì ở mức cao nhiều ngày có thể làm lở đất ven sông và ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê vùng ven sông đồng bằng sông Hồng - Thái Bình.



Lũ lịch sử kinh hoàng ở miền Bắc

Nâng mức cảnh báo tím khắp vùng núi Bắc bộ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới hình thành ở Bắc bộ, mưa lớn đã bao trùm khu vực trung du và vùng núi Bắc bộ hơn hai ngày qua với lượng mưa đặc biệt lớn.

Chỉ tính từ 19h ngày 8/9 đến 15h ngày 9/9, mưa tại Tân Phượng (Yên Bái) là 481mm, tại Nấm Dẩn (Hà Giang) là 451.2mm. Nhiều tỉnh khác ghi nhận lượng mưa trên 200mm trong chưa đầy một ngày như Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang. Dù chưa có số liệu thống kê chi tiết, tổng lượng mưa trong hơn hai ngày qua ở vùng núi và trung du phía Bắc được các chuyên gia nhận định là hiếm gặp, một số nơi có thể phá vỡ kỷ lục.

Do mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy điện xả lũ, nước dâng rất nhanh trên các dòng sông. Vào 13h ngày 9/9, lũ trên sông Thao tại Yên Bái lên tới 33,98m, vượt qua báo động 3 là 1,98m, đồng thời tương đương với kỷ lục được thiết lập năm 2008. Lũ trên sông Lục Nam cũng vượt mức báo động 3. Ngoài ra, sông Cầu tại Đáp Cầu dưới báo động 2, sông Thương tại Phủ Lạng Thương trên báo động 2, sông Hoàng Long báo động 2, sông Lô tại Tuyên Quang dưới báo động 1, sông Thái Bình tại Phả Lại trên báo động 1 và sông Hồng tại Hà Nội dưới mức báo động 1. Trong chiều và đêm qua, mức nước lũ trên các dòng sông còn có xu hướng tiếp tục tăng lên với diễn biến phức tạp.