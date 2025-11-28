Lạnh người toàn bộ quá trình dùng búa đục xương nhằm trục lợi bảo hiểm hơn 6 tỷ đồng ở Phú Thọ: Thực hiện tại chiếc lán tạm gần hồ câu

Những ngày vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá một đường dây gây thương tích có tổ chức nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ với số tiền chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng gây rúng động dư luận.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, đầu năm 2023, Tạ Minh Châu làm cộng tác viên Công ty bảo hiểm MB nên đối tượng Châu biết, nếu người mua bảo hiểm sau đó mà bị các tai nạn liên quan đến thương tích gãy xương nhất là liên quan đến gãy xương cột sống, xương chậu, xương đùi cẳng chân thì được chi trả mức cao nhất so với những thương tích còn lại. Do bản thân học y sĩ đa khoa, lại có thời gian 6 năm công tác tại Khoa chẩn đoán hình ảnh nên Châu biết rõ cấu tạo xương, khớp và biết một số thủ thuật mổ đơn giản (tiểu phẫu).

Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu Tạ Minh Châu. (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Giữa năm 2024, do gặp khó khăn về kinh tế nên đối tượng Châu đã nảy sinh ý định câu kết với người quen, hướng dẫn họ mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm nhân thọ như AIA, Daiychilife; Manulife; Chubblife; FWD; Sunlife… với các gói giá trị cao để chiếm đoạt tiền chi trả bảo hiểm.

Khi mua xong, đợi hợp đồng có hiệu lực thì đối tượng Châu sẽ thống nhất và làm tiểu phẫu, anh ta tự tạo ra thương tích trên cơ thể người mua bảo hiểm. Để thực hiện hành vi, đối tượng Châu chuẩn bị và sử dụng từ 5-7 cái kim tiêm lấy thuốc (đường kính 3mm, dài 5cm); 1 búa sắt loại búa đinh (1 đầu tròn đóng đinh, 1 đầu có hình dạng sừng dê để nhổ đinh); 1 đến 2 ống thuốc gây mê do đối tượng Châu mua trên mạng; 1 và 2 bơm kim tiêm do Châu mua ở hiệu thuốc (để tiêm thuốc mê).

Chuẩn bị xong các dụng cụ, đối tượng Châu liên lạc qua điện thoại, tin nhắn, hướng dẫn các đối tượng Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Thị Linh (những người đứng tên mua bảo hiểm) đến lán lợp lá cọ trong khu vực hồ câu (do đối tượng Châu thuê lại), thuộc xóm Cánh, xã Sơn Tình (nay là xóm Cánh, xã Cẩm Khê) để tiêm thuốc mê. Tại đây, đối tượng Châu tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch tay phải của người mua bảo hiểm, sau khoảng 1 phút họ bị mê đi thì Châu sẽ dùng búa và kim tiêm đục, đâm vào vùng cơ thể đã thống nhất từ trước để tạo vết tổn thương trên xương cho nứt, vỡ (thường sẽ làm rạn nứt, vỡ vùng xương chậu, xương đùi…).

Khu vực nơi các đối tượng sử dụng để gây mê và can thiệp xương nhằm trục lợi bảo hiểm (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Tiếp đó, đối tượng Châu đợi khoảng 10-20 phút khi thuốc mê hết tác dụng, những bệnh nhân tỉnh lại, anh ta hướng dẫn những người này tạo ra những vụ tai nạn tự nhiên để được hưởng bảo hiểm như: Bị điện giật ngã làm nạn nhân gãy xương chậu, đi suối ngã gãy chân... rồi nhờ người đưa đến Trung tâm y tế, bệnh viện khám và điều trị lấy bệnh án. Sau khi ra viện, làm thủ tục yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả. Khi công ty chi trả thì tùy theo số tiền đã đóng góp để mua bảo hiểm chia nhau tiền, thường là người trực tiếp mua bảo hiểm được 30% (vì họ không phải mất tiền mua bảo hiểm ban đầu) còn lại 70% đối tượng Châu và những người góp vốn được hưởng.

Theo thông tin trên báo Tiền phong, để thực hiện hành vi, Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu và nhiều đối tượng khác gồm: Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh… Đây đều là những người tham gia mua bảo hiểm theo chỉ đạo của Châu và được Châu trực tiếp gây thương tích để trục lợi.

Ngày 11/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng; đồng thời tạm giữ thêm 6 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng.