Những ngày chớm thu, trên mạng xã hội chẳng thiếu những bài viết sướt mướt dành cho "mùa đẹp nhất trong năm" này! Nhưng giờ là lúc hội không ưa mùa thu phản pháo! Dù hơi phũ nhưng có cả 1001 lý do lý giải mùa thu lại gây khó chịu đây! Dù có những lý do rất... xàm, nhưng chẳng hề gì, đã ghét là ghét, thậm chí chẳng có lý do còn được ấy chứ!

Nào, cùng nghe những người ghét mùa thu trải lòng nhé!

Chia tay vào mùa thu, thế là ghét

Cá mắm béo: 3 lần chia tay vào mùa thu, yêu thương sao nổi "mùa chia xa" - Emily?



Y.Y: Hãy hỏi gã tình cũ của tôi, tại sao lại để tôi phát hiện mình trở thành "tuần lộc" vào mùa thu?

Dreamer: Tôi ghét gió thu cứ làm tóc tôi rối tinh. Nhưng điều tôi ghét nhất là mỗi lần thế cứ bị nhớ người yêu cũ!

Di Di: Mùa thu dường như tồn tại để chia tay. Ngay khi mùa hè kết thúc, cảm giác như một năm đã qua.

Không ít người ghét mùa thu vì... chia tay vào mùa thu! (Ảnh minh họa)

Những ai hay ốm mới hiểu thời tiết mùa thu là ác mộng

Người qua đường: Chỉ những ai bị xoang mới hiểu cái mũi của chúng tôi khổ thế nào mỗi khi thu đến. Vậy mà còn bắt chúng tôi phải yêu thương mùa thu ư? Không đời nào!

Long công tử: Đâu đâu cũng thấy người ta cảm thán thu tới, tôi thì cảm cúm đã về!

Ying: Tôi không ghét mùa thu mà cái mũi tôi ghét mùa này.

Mèo yêu chuột: Dấu hiệu mùa thu của tôi là hắt hơi, sụt sịt như con mèo hen.

(Ảnh minh họa)

Nỗi ám ảnh mang tên hoa sữa mùa thu

Hiền không hiền: Tôi không ngửi nổi hương hoa sữa, người ta bảo nồng nàn còn tôi chỉ thấy vế đầu: NỒNG.

Huyền tiền tỷ: Tôi sẽ thích nó nếu không có mùi hoa sữa.

Husky ngáo ngơ: Mùi hoa sữa với tôi tương tự là mùi mắm tôm với hội bún đậu nước mắm đấy! Sợ hãi các thứ!

Tiến tuấn tú: Một lần đứng chờ bạn gái dưới gốc cây hoa sữa suốt 2h đồng hồ, tôi sợ. Và cũng từ đó, tôi chả thích mùa thu nữa. À, cô bạn gái đó tôi chia tay rồi!

Hoa sữa nồng nàn - đặc sản mùa thu lại là nỗi ám ảnh với nhiều người! (Ảnh minh họa)

Hội lười học: Không ghét mùa thu nhưng ghét bắt đầu năm học

Mèo lười ngủ ngày: Đừng hỏi nữa, tôi đang ngập cổ với bài tập đây! Tôi còn chưa kịp tận hưởng kì nghỉ hè mà?

Phương Phương cô nương: Mùa thu là mùa nhập học và khai giảng năm học mới, đáng lẽ tràn trề hy vọng. Nhưng thật sự lao vào học rồi mới cảm thấy bất giác mong mùa hè quay ngược trở lại. Cuộc sống những ngày rong chơi đó mới bừng sáng!

Học sinh cá biệt: Ít kỳ nghỉ hơn mùa xuân và mùa hè.

Hiếu hóm hỉnh: Khách quan mà nói tôi không ghét mùa thu, tôi chỉ thấy hơi mệt với lịch học của mình!

Sinh viên cúp tiết: Nếu ngày tựu trường không phải mùa thu, tôi đã yêu nó hơn! Ngàn lần xin lỗi mùa thu.

S.V: Thu đến cuốn trôi kì nghỉ hè.

Cái bóng kia là tôi trong ngày nhập học. (Ảnh minh họa)

Những cú lừa về thời tiết se lạnh, lạnh ở đâu chứ không phải ở Hà Nội đầu tháng 9!

Công chúa mùa hè: Ai nói mùa thu se se lạnh vậy? Tháng 9 rồi, và tôi vẫn mặc áo chống nắng mỗi khi lao ra đường đi làm đây. Quá nóng, và tôi chẳng thấy tí "thu" như người ta tả gì hết!

Hà Anh lanh chanh: Tôi đã đen đi ít nhất 2 tone khi đi dưới nắng thu đó.

Lá bàng: Những người bạn phương xa yêu quý, đừng để những bài văn mẫu "cái se lạnh của mùa thu" đánh lừa! Hè nóng, thu chỉ là mùa bớt nóng thôi.

Ngọc Anh hiền lành: Mong chờ mùa thu lạnh lạnh để lê la đi ăn bánh xèo. Thu Hà Nội tưởng thế nào, chứ mới sáng ra đã nắng vỡ mặt.

Ai nói mùa thu thì se lạnh? (Ảnh minh họa)

Tuyết rơi mùa hè: Nắng thì nóng mà mưa thì tắc đường. Thu sẽ se lạnh khi có mưa, nhưng mỗi buổi sáng đội mưa, vượt qua con đường tắc tới chỗ làm thì không yêu thương nổi đâu!

Mưa rào mùa hạ: Đúng đúng đúng, bên cạnh nắng thì còn sợ mưa. Tôi vẫn thấy đông là chân ái, thu thì tôi không thích đâu, lý do là vì... tôi thích đông rồi!

Mưa thì mát nhưng tắc đường khi mưa thì lại không! (Ảnh minh họa)

Tức cảnh sinh tình là có thật, nhìn tiết trời thu cứ buồn mà không rõ vì sao tôi buồn

BunBun: Đôi khi tôi thường cảm thấy cô đơn. Nhưng không phải là kiểu cô đơn do không có ai bên cạnh, vì dù có bao nhiêu người bên nhau thì vẫn cảm thấy cô đơn. Đây là mặt mong manh của tâm hồn mỗi khi thu về. Tôi thích nắng, càng nhiều nắng càng tốt, nên tôi chẳng có chút tình cảm nào với mùa thu.

Cánh chim nhỏ: Tôi - 1 đứa tự làm mọi thứ không cần bạn trai, nhưng cái trời se se này khiến tôi cũng thấy cô đơn và lạnh lẽo. Tôi ghét cái sự yếu đuối trỗi dậy trong lòng mỗi độ thu về.

Xiao: Tôi thực sự ghét mùa thu! Cái bầu trời nắng nhưng không gắt, thi thoảng hơi u ám, xám xịt cứ khiến tôi chán chán.

Hãy gọi tôi là Meo: Tôi luôn cảm thấy rằng mọi người không nên bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Nhưng nỗi buồn cứ vô tình ghé tới. Tôi ghét cuộc sống cằn cỗi này. Mùa thu quái quỷ khiến tôi thấy không an toàn.

Và ty tỷ những lý do không tên khác để... ghét mùa thu chết đi được!

Ú ù u: Lý do ghét mùa thu của tôi hơi kì, nhưng thật sự tôi vẫn không thích. Tôi ghét bánh Trung thu. Tôi ghét bánh Trung thu!!! 3 ngày trước khi bắt đầu và 3 ngày sau khi kết thúc Tết Trung thu, người mẹ "nhàn nhã" của tôi cuối cùng cũng tìm được một bữa sáng nhanh chóng và dễ dàng! Đó là bánh Trung thu! Vị béo và ngọt khiến tôi thật sự sợ hãi. Tôi chỉ ước mùa thu đừng ăn bánh Trung thu!

QQ: Đừng nói nữa, tôi ngán tận cổ khi kéo newsfeed toàn mấy dòng sến sẩm về mùa thu rồi. Tôi nghĩ chính vì "bội thực" lời khen về thu nên tôi ghét nó, chứ thực tình thu đẹp phết!

Phúc Hậu: Mắt lờ đờ bước đi, con người như sắp gục -> Tôi trong mùa thu.

Chàng nghèo thủy chung: Mùa thu rõ lắm sinh nhật, tốn tiền, tôi ghét, hic.

Cô nàng cô đơn: Lá rụng nhiều, quét tới nỗi bắp to như vận động viên rồi.

Tóm lại, yêu - thích thuộc về cảm nhận cá nhân, đôi khi rất khó để lý giải. Mùa thu có thể đẹp trong mắt người này, nhưng lại cũng có thể đáng sợ trong mắt người kia. Còn bạn, bạn thuộc team nào?