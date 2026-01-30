Làng lá dong vào vụ thu hoạch Tết, người trồng 'hái tiền' mỏi tay Minh Đức/VTC News, 11:03 30/01/2026 Chia sẻ Thích0 Hàng trăm hộ dân Tràng Cát (Thanh Oai, Hà Nội) sớm tối thu hái lá dong, phục vụ nhu cầu tăng đột biến trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi Muốn có món sườn ngon cho Tết này: Đầu bếp giàu kinh nghiệm chỉ cho bạn thao tác quan trọng nhất cần làm trước khi nấu Bữa cơm nhà mùa đông cứ làm món ăn này: Nhanh, ngon, rất hợp ăn cùng cơm Đừng làm chả lá lốt theo cách cũ nữa, thử ngay công thức mới toanh này ăn siêu ngon lại giòn rụm cực đã Video: 'Thủ phủ' lá dong miền Bắc rộn ràng vào vụ Tết Nguyên đán. Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, làng lá dong Tràng Cát (Hà Nội) vào vụ thu hoạch lớn nhất năm. Khắp làng, hàng trăm hộ dân tất bật cắt, bó lá dong để gấp rút đưa ra thị trường. Những ngày này, làng Tràng Cát lúc nào cũng đông người ở vườn để hái lá dong. Người dân ở đây cho biết nghề trồng lá dong đã gắn bó với làng từ thuở khai lập, thậm chí còn được ghi chép trong gia phả của nhiều dòng họ. Càng sát Tết, lượng đơn hàng càng tăng cao. Nhiều gia đình phải huy động cả nhà, từ người già đến trẻ nhỏ, cùng tham gia thu hoạch để kịp cung ứng. Khi thu hoạch, người dân dùng dao bổ cau cắt sát gốc lá, giúp cây nhanh phục hồi để sau Tết, sang tháng Giêng, lứa lá non tiếp tục sinh trưởng. Mỗi ngày, người dân có thể thu hoạch 6.000 - 10.000 lá. Lá dong loại to, đẹp có giá 130.000 - 250.000 đồng/bó 100 lá, trong khi loại nhỏ dao động 60.000 - 80.000 đồng/bó 100 lá. Lá dong Tràng Cát có bản to, dày, đẹp. Người dân nơi đây chỉ trồng loại lá dong nếp vì khi gói, nấu bánh chưng cho màu xanh đẹp, hương vị ngon hơn; còn lá dong tẻ dễ khiến bánh bị thâm, kém bắt mắt. Sau khi cắt xuống, lá dong được phân loại, lau rửa sạch, rồi xếp gọn thành từng bó, sẵn sàng xuất bán ra thị trường. Gia đình bà Xuân có 2 mẫu ruộng trồng lá dong. Những ngày cận Tết, đơn hàng tăng đột biến khiến gia đình bà, cũng như nhiều hộ trong làng, phải thuê thêm nhân công để kịp thời cắt lá. “Thời điểm này hầu như không có ngày nghỉ, mưa hay nắng đều phải làm. Bù lại, thu nhập dịp cận Tết khá hơn, trừ chi phí mỗi mẫu lãi khoảng 15–20 triệu đồng”, bà Xuân chia sẻ. Sau khi được làm sạch, từng bó lá dong được đem ủ nhằm giữ độ tươi và màu xanh trước khi xuất bán ra thị trường. Những chuyến xe chở lá dong nối đuôi nhau rời làng, khiến không khí ở "thủ phủ" lá dong những ngày cận Tết càng thêm nhộn nhịp. Theo VTC News Copy link 01/30/2026 06:31 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/lang-la-dong-vao-vu-thu-hoach-tet-nguoi-trong-hai-tien-moi-tay-ar1000582.html Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồi Chia sẻ Thích0 Lá dong lá dong gói bánh chưng