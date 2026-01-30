Làng lá dong vào vụ thu hoạch Tết, người trồng 'hái tiền' mỏi tay

Gia đình bà Xuân có 2 mẫu ruộng trồng lá dong. Những ngày cận Tết, đơn hàng tăng đột biến khiến gia đình bà, cũng như nhiều hộ trong làng, phải thuê thêm nhân công để kịp thời cắt lá. “Thời điểm này hầu như không có ngày nghỉ, mưa hay nắng đều phải làm. Bù lại, thu nhập dịp cận Tết khá hơn, trừ chi phí mỗi mẫu lãi khoảng 15–20 triệu đồng”, bà Xuân chia sẻ.