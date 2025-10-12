Làng đào Nhật Tân tan hoang sau lũ

Rễ bị ngâm nước bùn nhiều ngày, dẫn đến thối rễ hàng loạt, lá vàng úa, rụng khắp vườn.
Từng gốc đào thối rữa được người dân chặt bỏ, chuẩn bị trồng lại cho vụ mới.
Những thân cây mảnh mai, từng vươn mình chờ ngày đơm nụ, giờ gãy rạp, thối rữa trong bùn lầy khiến người nông dân không khỏi xót xa.
Từng gốc cây chết trắng được người dân nhanh chóng nhổ bỏ, cải tạo đất để kịp xuống giống vụ hoa màu ngắn ngày, mong gỡ gạc lại phần nào thiệt hại.
Nhìn những cành hoa kho cháy, họ lại không khỏi trăn trở về tương lai bấp bênh của người nông dân đang phải oằn mình trước thiên tai ngày càng khắc nghiệt và khó lường.