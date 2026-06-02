Chủ tịch nghèo nhất vũ trụ phim Hàn khiến dân tình cảm nắng cực nặng: Không phút nào ngưng tấu hài, cười đến đau cả ruột

Bên cạnh những My Royal Nemesis, The Legend of Kitchen Soldier hay The WONDERfools, màn ảnh Hàn lại có một bộ phim cực hài mới lên sóng là Reborn Rookie (tựa Việt: Chủ Tịch Tập Sự). Tác phẩm này có sự tham gia của mỹ nam Lee Jun Young, đang có một khởi đầu cực kỳ khả quan trên JTBC với mức rating tăng mạnh sau 2 tập từ 3.695% lên 5.156%.

Trong phim, Lee Jun Young đảm nhận vai nam chính Kang Yong Ho và Hwang Jun Hyeon. Kang Yong Ho là một chủ tịch tài phiệt tài giỏi nhất Hàn Quốc. Ông dựng nên đế chế kinh doanh khổng lồ, nhưng lại có những đứa con đáng thất vọng. Hai người con trai và con gái của Kang Yong Ho gây tai nạn cho Hwang Jun Hyeon rồi bỏ trốn, để rồi Hwang Jun Hyeon đã tìm đến tận nơi.

Kang Yong Ho muốn dùng tiền để bịt miệng Hwang Jun Hyeon, cuối cùng một tai nạn bất ngờ khiến vị chủ tịch cao cao tại thượng hoán đổi linh hồn với chàng cầu thủ trẻ. Giờ đây, Kang Yong Ho sống trong cơ thể của một người khác, trở thành một thực tập sinh làm việc tại chính tập đoàn của mình, để rồi gặp được cô con gái út cũng làm việc ở đây, dù cho đúng ra lúc này cô phải đang đi du học mới đúng.

Chủ tịch Kang Yong Ho bị đảo lộn cuộc sống sau khi nhập vào cơ thể của chàng trai trẻ Hwang Jun Hyeon.

Tay trắng dựng nên cơ đồ nhưng Kang Yong Ho lại không biết dùng Excel và bị con gái bắt gặp.

Cô con gái út chính là "khắc tinh" của chủ tịch Kang Yong Ho.

Bộ phim mang đến tiếng cười bằng những tình huống hài hước khi Kang Yong Ho vốn là người quyền cao chức trọng, tài sản khổng lồ, quen với việc ra lệnh nhưng giờ đây lại sống cuộc đời của một người bình thường, trở thành vị chủ tịch nghèo nhất vũ trụ phim Hàn. Hwang Jun Hyeon (nhưng bên trong là linh hồn của Kang Yong Ho) chỉ là một thực tập sinh nhưng phong thái nói chuyện như một vị sếp lớn. Là một chủ tịch tài ba, thế nhưng Kang Yong Ho cũng gặp những khó khăn khi phải sống đời thực tập sinh. Khi mới làm việc với cô con gái út, ông cứ như gặp phải "khắc tinh". Và tất cả những tình huống hài hước này được thể hiện cực duyên bởi dàn diễn viên, đặc biệt là nam chính Lee Jun Young.

Không chỉ diễn hài duyên, Lee Jun Young còn làm cực tốt ở những cảnh cao trào cảm xúc.

Với những gì đã thể hiện sau 2 tập đầu, Reborn Rookie đang cho thấy hình bóng của một tác phẩm đầy tiềm năng. Không chỉ mang đến tiếng cười, bộ phim hứa hẹn sẽ còn có thể mang đến nhiều thứ như cuộc sống công sở, những câu chuyện đấu đá kinh doanh, tình cảm gia đình khi Kang Yong Ho có cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với con của mình, cũng như tiếp xúc với những người xung quanh Hwang Jun Hyeon, chàng trai mà mình đang "mượn" cơ thể một cách bất đắc dĩ.

nguồn: JTBC