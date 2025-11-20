Lan tỏa chữ "tận tâm" trong hành trình cùng LineaBon kết nối yêu thương

Tận tâm - giá trị cốt lõi làm nên niềm tin của hàng nghìn gia đình

Với phương châm "Tận tâm vì sức khỏe", Nhà thuốc Mẹ & Bé Pharmacy không chỉ là nơi cung cấp sản phẩm chính hãng cho mẹ và bé, mà còn là điểm kết nối yêu thương, nơi những người dược sĩ biến công việc hàng ngày thành sứ mệnh vì cộng đồng. Nhà thuốc vừa được vinh danh Top 2 - Tiên phong kết nối trong chiến dịch "Nhà Thiện Nguyện Nhí - Góp Gạch Xây Trường" do LineaBon phát động.

Chị Nguyễn Thị Phượng - đại diện Nhà thuốc Mẹ & Bé Pharmacy

Từ ngày đầu thành lập, Nhà thuốc Mẹ & Bé Pharmacy đã xác định rõ con đường của mình: không chạy theo số lượng, mà theo đuổi chất lượng và sự tận tâm trong từng lời tư vấn, từng sản phẩm trao tay khách hàng.

Là một địa chỉ uy tín chuyên cung cấp thuốc, thực phẩm chức năng và sản phẩm chăm sóc mẹ và bé chính hãng, nhà thuốc luôn đặt sức khỏe của khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động.

Đội ngũ Dược sĩ Đại học tại đây không chỉ có chuyên môn, mà còn luôn dành thời gian lắng nghe, tư vấn chi tiết cho từng trường hợp để mỗi mẹ khi bước vào nhà thuốc đều cảm nhận được sự an tâm và đồng hành.

Khi nghề dược chạm đến trái tim - Top 2 "Tiên phong kết nối" cùng LineaBon

Trong chiến dịch "Nhà Thiện Nguyện Nhí - Góp Gạch Xây Trường" do LineaBon (thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Revo) khởi xướng, Nhà thuốc Mẹ & Bé Pharmacy đã trở thành một trong những điểm bán tích cực trên toàn quốc.

Thông qua mỗi sản phẩm LineaBon được lựa chọn, nhà thuốc góp phần chung tay vào mục tiêu xây dựng điểm trường mầm non cho 180 trẻ em vùng cao Phiêng Thẳm, Sơn La, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng các bậc phụ huynh.

Nhờ sự tận tâm của đội ngũ dược sĩ và tinh thần trách nhiệm với xã hội, nhà thuốc đã được LineaBon trao tặng giải Top 2 - Tiên phong kết nối, ghi nhận vai trò tiên phong trong việc kết nối người tiêu dùng với các giá trị nhân văn.

"Tham gia cùng LineaBon là niềm tự hào của chúng tôi. Đó không chỉ là một chiến dịch thiện nguyện, mà còn là cơ hội để mỗi người dược sĩ được lan tỏa tinh thần tận tâm, điều mà Mẹ & Bé Pharmacy luôn theo đuổi", chị Nguyễn Thị Phượng - đại diện nhà thuốc chia sẻ.

Lan tỏa tinh thần "tận tâm vì sức khỏe" - cùng LineaBon xây dựng những giá trị bền vững

Không chỉ ghi nhận những điểm bán xuất sắc, chiến dịch "Nhà Thiện Nguyện Nhí - Góp Gạch Xây Trường" còn cho thấy LineaBo tạo ra tác động tích cực trong cộng đồng mẹ & bé Việt Nam.

Mỗi sản phẩm LineaBon được ba mẹ lựa chọn cho con không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện, mà còn đóng góp 5.000 đồng vào Quỹ Xây Trường, hướng đến mục tiêu 500 triệu đồng để dựng mái trường mầm non cho các em nhỏ vùng cao Sơn La.

Đại diện LineaBon chia sẻ: "Chúng tôi trân trọng những đối tác như Mẹ & Bé Pharmacy - những người không chỉ kinh doanh, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, tiên phong kết nối thương hiệu với người tiêu dùng thông qua giá trị cộng đồng. Khi mỗi điểm bán trở thành cầu nối yêu thương, chúng ta đang cùng nhau dựng xây tương lai tươi sáng hơn cho trẻ nhỏ".

Đợt 2 của chiến dịch "Nhà Thiện Nguyện Nhí - Góp Gạch Xây Trường" sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới, mở rộng quy mô để thêm nhiều cửa hàng, ba mẹ và em nhỏ được cùng nhau tham gia hành trình ý nghĩa này.