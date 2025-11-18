LineaBon D3K2 cùng hàng trăm cửa hàng mẹ & bé lan tỏa hành trình "Góp quỹ xây trường"

Từ một lựa chọn nhỏ của mẹ, đến mái trường mơ ước của con

Giữa cái lạnh phủ sương ở bản Phiêng Thẳm (Sơn La), những đứa trẻ mầm non vẫn ngày ngày đến lớp trong căn phòng mái tôn đã cũ, tường loang lổ, bàn ghế xiêu vẹo. Ở nơi tưởng chừng xa xôi ấy, ước mơ về một mái trường kiên cố, vững chãi đang được nhen lên từ chính những điều tưởng chừng nhỏ bé nhất: mỗi lọ TPBVSK LineaBon D3K2 được các mẹ chọn mua cho con mỗi ngày.

Mỗi lọ TPBVSK LineaBon D3K2 mẹ mua là góp thêm 1 "viên gạch nhỏ" dựng xây mái trường mầm non

Đó là hành trình đầy nhân văn của chương trình "Nhà Thiện Nguyện Nhí - Góp Quỹ Xây Trường" do LineaBon (thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Revo) khởi xướng.

Theo đó, mỗi sản phẩm LineaBon được bán ra sẽ đóng góp 5.000 đồng vào Quỹ Xây Trường, với mục tiêu góp 500 triệu đồng xây dựng trường mầm non cho 180 em nhỏ tại Phiêng Thẳm, Sơn La.

"Chúng tôi tin rằng, đôi khi chỉ cần một lựa chọn nhỏ từ trái tim người mẹ cũng có thể mang lại hy vọng lớn lao cho những đứa trẻ ở nơi xa", đại diện LineaBon chia sẻ.

Child's Day Store - khi tình yêu của người mẹ trở thành ngọn lửa lan tỏa

Giữa hàng trăm điểm bán trên toàn quốc đồng hành cùng chương trình, Child's Day Store - thương hiệu mẹ & bé do chị Bùi Ngọc Anh sáng lập đã để lại dấu ấn đặc biệt. Với những nỗ lực không ngừng trong việc lan tỏa thông điệp nhân ái, Child's Day Store đã xuất sắc đạt Giải 3 hạng mục "Lan tỏa yêu thương" do LineaBon trao tặng.

Chia sẻ về niềm tự hào ấy, chị Ngọc Anh xúc động nói:

"Child's Day Store vô cùng hạnh phúc khi được góp một phần bé nhỏ vào chương trình ý nghĩa 'Góp gạch xây trường' của LineaBon và Revo Pharma. Mỗi lọ LineaBon được mua tượng trưng cho một viên gạch, được trao từ tấm lòng của các mẹ, cùng nhau dựng nên mái trường vững chãi cho các em nhỏ vùng cao, nơi các con có thể học tập và vui chơi trong môi trường khang trang, ấm áp hơn".

Chị Ngọc Anh mong rằng sẽ tiếp tục đồng hành cùng LineaBon D3K2 trong những chiến dịch thiện nguyện tiếp theo

Với chị Ngọc Anh, thiện nguyện không phải là điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là làm điều tốt bằng cả trái tim người mẹ. Cũng chính từ suy nghĩ ấy, Child's Day Store luôn chọn đồng hành cùng các chương trình cộng đồng, nơi niềm tin và lòng nhân ái được lan tỏa thật tự nhiên.

Mỗi sản phẩm lựa chọn không chỉ giúp con cao khỏe mà còn gieo yêu thương tới những em nhỏ khác

"Mình mong rằng các ba mẹ sẽ tiếp tục ủng hộ Child's Day Store và nhãn hàng LineaBon để cùng nhau viết tiếp những điều tốt đẹp. Một sản phẩm được lựa chọn hôm nay không chỉ giúp con khỏe mạnh, mà còn là cách gieo thêm hạt giống yêu thương cho những em nhỏ khác", chị chia sẻ thêm.

Khi hành trình yêu thương được nối dài bằng niềm tin

Theo đại diện LineaBon, điều đáng quý nhất trong chiến dịch lần này không nằm ở con số quyên góp, mà ở cách hàng trăm cửa hàng và hàng nghìn ba mẹ cùng chung tay trong một hành trình đầy nhân ái.

"Chúng tôi thật sự trân trọng sự đồng hành của các đối tác như Child's Day Store. Họ không chỉ là điểm bán sản phẩm, mà là cầu nối lan tỏa yêu thương để mỗi hành động nhỏ đều trở thành một phần của điều tử tế", đại diện LineaBon chia sẻ.

Hành trình yêu thương tiếp tục được LineaBon D3K2 và các cửa hàng mẹ bé tiếp tục lan tỏa

Đợt 1 của chiến dịch đã khép lại, và trong thời gian tới, LineaBon cùng các đối tác như Child's Day Store sẽ tiếp tục lan tỏa chiến dịch đợt 2, nối dài yêu thương tới các em nhỏ vùng cao.

Không chỉ là một hành trình thiện nguyện, đó còn là hành trình của niềm tin và lòng nhân ái - nơi mỗi người mẹ, mỗi cửa hàng, mỗi sản phẩm nhỏ bé đều góp phần tạo nên điều kỳ diệu cho tuổi thơ.