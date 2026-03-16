Mùa trao giải Hollywood hay "Đại hội xương khô" mà minh tinh nào cũng gầy đến báo động?

Mùa xuân là mùa trao giải ở Hollywood, với hàng loạt lễ trao giải như Oscar, Quả Cầu Vàng, SAG's Actor Awards, BAFTA... Tuy nhiên, những thảm đỏ danh giá năm nay quy tụ hàng loạt những mỹ nhân gầy gò trơ xương, chỉ mặc vừa quần áo size 0. Xu hướng đã chuyển từ những đường cong quyến rũ của nhà Kardashian và thân hình săn chắc nhờ tập pilates sang những vóc dáng mảnh mai gầy gò, với những ngôi sao nổi tiếng như Emma Stone, Demi Moore, Jenna Ortega gây sốc cho khán giả trên thảm đỏ của Lễ trao giải SAG's Actor Awards và Quả Cầu Vàng.

Không có gì lạ khi nữ diễn viên Jameela Jamil, người đã công khai về cuộc đấu tranh của chính mình với chứng rối loạn ăn uống, đã lên tiếng chỉ trích những phụ nữ "gầy đến đáng sợ" tại lễ trao giải BAFTA tháng trước: "Ai cũng trông như sắp gục ngã bất cứ lúc nào. Đó là kiểu gầy gò mong manh dễ vỡ". Mặc dù việc theo đuổi sự gầy gò không phải là điều mới mẻ ở Hollywood và ngành công nghiệp thời trang - điển hình là câu nói nổi tiếng của Kate Moss “Không gì ngon bằng cảm giác gầy gò” - nhưng các ngôi sao dường như đã bước vào một kỷ nguyên mới. Họ không chỉ ăn kiêng mà còn dùng đến thuốc giảm cân, hầu hết là loại thuốc điều trị dành cho bệnh nhân tiểu đường.

Demi Moore...

... Emma Stone...

... Jenna Ortega đều khiến khán giả phát hoảng với thân hình gầy gò trên thảm đỏ.

Nhiều nguồn tin cho Page Six biết rằng ngay cả những ngôi sao vốn đã gầy giờ đây cũng đang sử dụng một liều lượng nhỏ Ozempic hoặc các loại thuốc giảm cân dạng tiêm khác. Họ sử dụng lượng nhỏ hơn so với liều điều trị được FDA phê duyệt (Bắt đầu tiêm 0,25ml trong tháng đầu tiên và tăng dần sau đó). “Hiện nay, việc thừa cân bị xem là điều không tốt” - 1 stylist kiêm cựu biên tập viên của tạp chí Vogue chia sẻ với Page Six.

Một bác sĩ da liễu hàng đầu Hollywood nói thêm: “Các khách hàng nữ của tôi đã sử dụng liều nhỏ GLP-1 từ lâu rồi. Phong trào yêu cơ thể đã chấm dứt ngay khi GLP-1 bắt đầu tràn ngập thị trường. Sử dụng liều nhỏ tốn ít chi phí hơn, dễ dung nạp hơn đối với cơ thể, và bạn vẫn có thể ăn uống thoải mái”. Tuy nhiên, có lẽ thế vẫn chưa đủ đối với những ngôi sao này.

Chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Jess Baker chia sẻ rằng gần đây cô nhận thấy "những dấu hiệu teo cơ rõ rệt ở một số người nổi tiếng mà trước đây không hề có - thái dương lõm, xương đòn lộ rõ, xương bả vai nhô ra". Cô nói thêm: “Trong môi trường lâm sàng, những thay đổi so với mức ban đầu này là dấu hiệu đáng báo động. Chúng có thể cho thấy tình trạng suy dinh dưỡng, nghĩa là cơ thể không nhận đủ các dưỡng chất cần thiết để hoạt động”.

Các ngôi sao đã xuất hiện dấu hiệu teo cơ.

Một stylist hàng đầu "kể khổ" với Page Six rằng những người làm việc trong lĩnh vực thời trang cho các ngôi sao đang ở trong một tình thế khó xử. Họ muốn khách hàng của mình trông đẹp nhất có thể, nhưng họ cũng muốn khách khỏe mạnh. Và họ lo ngại một số người nổi tiếng không nhận ra mình đang gầy đến mức nào: “Bạn không thể nói với những nữ diễn viên này rằng họ quá gầy. Họ sẽ đáp lại rằng diễn viên khác thậm chí còn gầy hơn họ nữa" . Các ngôi sao ganh đua ngầm với nhau, thấy người khác giảm cân là họ lại nỗ lực giảm cân tiếp.

Nhưng dù các nữ diễn viên muốn khoe xương quai xanh nổi bật của mình, một số nhà thiết kế thời trang lại tìm ra những cách sáng tạo để che giấu chúng. “Tôi sẽ khoác thêm một chiếc áo khoác để che bớt phần hở hang, để bù lại. Đôi khi chúng tôi may váy quây, chúng tôi sẽ mặc thêm một chiếc áo sơ mi bên trong. Chúng tôi sẽ cho các nữ diễn viên khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng hoặc áo jacket” - 1 nhà thiết kế thời trang nói. Xu hướng các ngôi sao gầy gò cũng kéo theo sự thay đổi kích thước quần áo của họ. Chủ 1 xưởng may mặc ở Hollywood cho biết giờ đây các bộ trang phục size 2 cũng là quá rộng đối với các ngôi sao. Giờ đây, họ chỉ còn mặc size 0.

Tóm lại, không chỉ thuốc giảm cân mới là nguyên nhân thúc đẩy xu hướng siêu gầy mới này. Các nữ diễn viên còn kết hợp "dao kéo" để làm gương mặt thon gọn và sắc sảo hơn. Ngay cả những người mới ở độ tuổi 20 cũng thực hiện thủ thuật lấy mỡ má. Siêu mẫu Chrissy Teigen là người nổi tiếng hiếm hoi thừa nhận thực hiện thủ thuật này. Còn trên mạng xã hội, netizen không ngừng bàn luận về những cái tên nổi tiếng khác cũng có thể đã làm điều tương tự.

Các ngôi sao giờ đây chỉ mặc vừa size 0, còn kết hợp "dao kéo" làm thon gọn gương mặt.

Nhưng những người trong ngành cảnh báo rằng khi các ngôi sao già đi, việc giảm cân có thể gây ra vấn đề da chảy xệ. “Nếu bạn ở một độ tuổi nhất định, bạn phải lo lắng về làn da của mình. Cơ thể bạn không phải là một sợi dây cao su để có thể đàn hồi trở lại” - Hoza Rodriguez, stylist từng làm việc với SZA, Gwen Stefani và Becky G, cho biết.

Ông chỉ ra rằng các nữ diễn viên không chỉ tạo dựng tên tuổi và kiếm được tiền trên màn ảnh. Những hợp đồng béo bở với các nhà thời trang và thương hiệu mỹ phẩm rất được săn đón ở Hollywood. Các thương hiệu rất kén chọn, có rất ít người "ngoại cỡ" được trao cơ hội và điều đó cũng chỉ diễn ra vào một thời điểm nhất định. “Không ai muốn trông giống J. Lo nữa. Không còn vòng ba to nữa. Tất cả đều quay trở lại với kiểu quần bó sát thời thượng từ năm 2001” - Hoze Rodriguez nói.

Xu hướng "yêu bản thân" đã kết thúc...

Thay vào đó, thân hình gầy gò kiểu Kate Moss đã quay trở lại.

Và ngành công nghiệp điện ảnh cũng cần những hợp đồng quảng cáo đó để duy trì hoạt động quảng bá và truyền thông của mình. Stylist Kate Young cho biết lương hiện tại của cô còn thấp hơn 15 năm trước. Chính vì vậy, các công ty sản xuất phim hiện nay dựa rất nhiều vào hợp đồng quảng cáo của các sao để có thể bù đắp chi phí hoạt động.

Sâu xa hơn, giới thời trang đang ngầm vui mừng khi cơn sốt "thân hình mảnh mai" trở lại sau sự trỗi dậy của phong trào ủng hộ sự đa dạng về hình thể và kích cỡ. Tuy nhiên điều này khiến các ngôi sao phải chịu nhiều áp lực: “Họ chịu rất nhiều áp lực phải gầy, vậy thì đến đâu là đủ? Khi nào thì quá gầy? Trong ngành thời trang và Hollywood, bạn luôn phải chạy theo xu hướng, bạn quá trẻ, quá già, quá thấp, quá cao, tóc vàng hoe, điều đó tạo ra một môi trường khiến bạn không bao giờ cảm thấy mình đủ tốt. Khi đã gầy rồi, bạn vẫn không ngừng theo đuổi mục tiêu. Bạn cứ mãi nghĩ xem mình còn có thể cải thiện điều gì nữa không?” - Kate Young nói.

